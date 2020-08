La reducción de la oferta aérea en la Argentina será drástica: además de las aerolíneas que no vuelven, muchas postergan el reinicio de actividades Crédito: Shutterstock

Pierre Dumas Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 12:07

El sector turístico y las aerolíneas, uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus tienen como horizonte el 1° de septiembre para tratar de salvar su fuente de ingresos y empleo. Desde abril esa la fecha anunciada para la reactivación de los vuelos internacionales y de cabotaje: pero a medida que se acerca lo único seguro es la incertidumbre.

Desde la ANAC -el organismo que regula la aviación civil en la Argentina- advierten que el 1S es solo la fecha en que vencen las limitaciones para comercializar vuelos, consecuencia del decreto presidencial. En otras palabras, no hay tanta certeza de que las aerolíneas puedan volver a despegar a partir del 1° de septiembre, más allá de vuelos excepcionales, como los de Aerolíneas o los de Air France y KLM a Europa durante agosto.

A pesar de este mar de dudas, muchas aerolíneas se está preparando para operar apenas empiece septiembre, aunque con menos frecuencias y rutas, otras directamente no volverán al país y algunas aterrizarán nuevamente en la Argentina cuando consideren que es comercialmente viable.

Air New Zealand no volverá a hacer la ruta Buenos Aires-Auckland

Como se sabe, no volverán a operar en la Argentina Air New Zealand, que había desembarcado en Buenos Aires -su puerta de entrada a Sudamérica- con bombos y platillos en diciembre de 2015. "No esperamos que este mercado se recupere rápidamente", comentó Nick Judd, Jefe de Alianzas, Estrategia y Network de la compañía, allá por el mes de abril.

Pero la salida más estrepitosa fue la de Latam. El grupo se puso bajo la protección del Artículo 11 de la ley comercial de Estados Unidos y anunció el cierre de su filial argentina. La compañía ya no volará internamente pero seguirá llegando al país con vuelos desde San Pablo, Lima y Santiago de Chile. Los voceros advierten que cada una de esas rutas dependerá de las filiales nacionales del mayor grupo aéreo latinoamericano. Durante un primer tiempo, Latam se concentrará en Buenos Aires y eventualmente regresará a otras ciudades del país. Las frecuencias serán pocas al inicio para ir ganando en volumen a medida que se restablezca la demanda.

Las low cost, listas para el despegue, aunque con menos rutas

Así como las fechas son inciertas, las cifras también lo son. IATA, el organismo que agrupa a la mayoría de las compañías aéreas, actualiza constantemente sus datos y proyecciones. Hace menos de un año esperaba que 2020 fuera récord para sus asociados; ahora, sus últimas estimaciones advierten que la recuperación será más lenta de lo previsto y que no se volverá a niveles de tráfico aéreo de 2019 antes de 2024: en síntesis, la caída será de 63% a nivel mundial.

Flybondi y JetSmart, las low cost que operan en el país, durante estos meses sin actividad pusieron en marcha completos protocolos de seguridad sanitaria. Entre otros filtros HEPA, abundancia de geles, turnos reforzados de limpieza y conductas que serán estrictamente controladas tanto en tierra como en vuelo: aseguran así que será mucho más seguro viajar en avión que en micro.

Flybondi está listo para comenzar las operaciones de cabotaje, pero posterga los destinos internacionales

Mauricio Sana, CEO Interino y CCO de Flybondi, dice que "estamos preparados para iniciar nuestros vuelos a partir de septiembre. Serán operaciones reducidas porque el mercado mismo tendrá una demanda reducida, que estimamos en un primer tiempo en un 30% del volumen habitual". Lo positivo es que la compañía, que tuvo un crecimiento exponencial desde su creación, espera ya alcanzar el 85% de sus capacidad a fin de este año "siempre y cuando se empiece a trabajar en septiembre", precisa Sana: "La reactivación podría ser rápida. Lo muestra una acción que lanzamos en julio y tuvo excelentes resultados".

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, adelantó desde Chile que su empresa ya está en condiciones de hacer despegar parcialmente su red doméstica a partir del 1° de septiembre. Como las demás, recuperará el máximo de su capacidad poco a poco. Pero en un primer tiempo volará de Buenos Aires a Salta, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Neuquén, Bariloche y Tucumán. Y antes de fin de año quiere empezar a relanzar rutas interprovinciales como Salta-Neuquén, Salta-Iguazú, Mendoza-Bariloche o Córdoba-Bariloche. También volverá a Ushuaia desde Buenos Aires.

Mauricio Sana, de Flybondi, descarta rutas internacionales durante la primera fase de reactivación. Antes de la crisis sanitaria la low cost volaba a seis destinos fuera del país. Ahora los volvería a visitar a partir de noviembre y diciembre, también de manera progresiva. Su par en JetSmart, Estuardo Ortiz, aprovechó la salida de Latam para mirar hacia Lima, cuyo aeropuerto se consolida como un hub regional cada vez más importante. Las capitales de Perú y de Chile serán los dos destinos internacionales de la empresa, en una segunda instancia.

Aerolíneas Argentinas y Andes

En Aerolíneas Argentinas también están preparados, tanto en materia de protocolos de seguridad sanitaria como en la parte operativa para empezar a volar de manera regular a varios destinos de su red habitual, aunque sin adelantar ninguna fecha concreta ni develar cuáles serán esos primeros destinos. Durante recientes operaciones comerciales, la empresa confirma haber vendido la mayor parte de sus próximos pasajes a Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Mendoza e Iguazú, principalmente para el verano 2020/2021 y en menor medida para el período septiembre-octubre.

En cuanto a Andes, la pionera de los vuelos alternativos en tiempos de la dualidad Aerolíneas Argentina/Austral - Latam, si bien tuvo un período de fuerte expansión al inicio de la ya caduca Revolución de los Aviones, volvió muy rápidamente a su núcleo inicial: vuelos a Salta y Puerto Madryn esencialmente y charters nacionales e internacionales. Al momento de volver a volar también conservará la extensión hacia Comodoro Rivadavia en su ruta hacia el sur y agregará Jujuy hacia el norte. Su Gerente General, Horacio Preneste, no adelantó fechas, aunque desde el sitio web la empresa vende pasajes para viajar a partir de septiembre.

Por América

Aunque parte de las aerolíneas extranjeras anunciaron su regreso para el mes próximo, varias se muestran más precavidas y se dan más tiempo para analizar la evolución del mercado y de la epidemia. Ya se conoce las postura de Latam. Por su parte Aerolíneas Argentinas (que viene realizando vuelos programados puntuales a partir de este mes), está vendiendo pasajes al exterior y notó que el mayor interés de sus pasajeros se centra en Madrid, Miami y Cancún. Desde la empresa también adelantan planes para regresar a Barcelona, la primera gran novedad pospandemia en su red internacional.

AmasZonas. A nivel regional, la pequeña AmasZonas también está en pista, lista para despegar a partir de septiembre. Quiere reanudar cuanto antes su puente aéreo entre Buenos Aires, Montevideo y Asunción. El vicepresidente, Sergio León, comenta que "al principio, parecía una locura cerrar las fronteras hasta septiembre, pero ahora, más cerca de la fecha y en vista de la evolución de la pandemia, nos damos cuenta de que la Argentina estaba en lo correcto". Como para las demás empresas, la reactivación de la suya será paulatina, con tres frecuencias semanales. En la normalidad "de antes", tenía tres diarias y estima que volvería a ese nivel de actividad recién en abril del año que viene. A diferencia de las que operan principalmente sobre suelo nacional, AmasZonas ya adquirió experiencia con los protocolos de sanidad, al efectuar lo que León llama "operaciones burbuja" entre Montevideo y Asunción, dos ciudades donde los casos de Covid 19 están entre los más bajos de la región. También vuela semanalmente a San Pablo desde Uruguay, un destino donde la situación es radicalmente distinta. Córdoba asimismo está dentro de los planes de la empresa, aunque no a corto plazo.

AmasZonas está lista para volver, pero estiman que volvería a retomar todas las frecuencias recién en abril del año que viene

Azul. Una incógnita rodea a Azul, la aerolínea fundada por el magnate brasileño-estadounidense David Neeleman, que no está tomando reservas desde Buenos Aires en su sitios y desde el Embratur, el organismo oficial de promoción turística de Brasil, reconocen la existencia de problemas.

Avianca. Pablo Suárez, gerente comercial de Avianca en la Argentina, comenta que "estamos listos para volver a operar una vez que se levanten las restricciones en los diferentes países en los que operamos. Así lo hicimos en Ecuador. Para definir rutas, frecuencias y el plan de conectividad en detalle estamos a la espera de que El Salvador y Colombia, donde están ubicados nuestros principales hubs, confirmen la fecha de apertura de fronteras, a partir de lo cual desde Avianca iremos retomando de manera paulatina los vuelos en línea con los porcentajes de operación autorizados en cada país y con la demanda que cada mercado registre". Y esto incluye por supuesto a Buenos Aires.

Las norteamericanas

Mirando hacia el norte, las compañías norteamericanas salvadas por multimillonarias ayudas financieras de Washington encaran la situación de distintas maneras. Delta volvería en septiembre si las condiciones lo permiten, al igual que American Airlines. La cabeza de la oficina local de American, Duncan Paterson, dice que el primer avión de su empresa que saldrá desde Ezeiza será un 77-200 con destino a Miami, el 9 de septiembre, "con buenos niveles de reserva". Seguirán rutas a Dallas y Nueva York en octubre, con Boeings 787. "Antes del inicio de la pandemia volábamos cinco veces por día", reconoce, y advierte que el sector de leisure (vacaciones) es el más dinámico mientras el corporativo muestra más desconfianza. Paterson se da 18 meses para volver a la plena capacidad de la filial que dirige. La ruta sin escalas Buenos Aires-Los Ángeles, que operaba American, por ahora la suspendieron por tiempo indefinido.

American Airlines suspendió la ruta Buenos Aires-Los Ángeles, por tiempo indefinido

La tercera estadounidense, United Airlines, había cesado la ruta non stop a Nueva York el año pasado por baja demanda. Ahora vende pasajes para Houston desde Ezeiza a partir del 2 de octubre. Por ahora no tienen novedades sobre cómo serán las frecuencias.

Europa y más allá

KLM y Air France. Durante este mes, programan un par de vuelos que son anticipos de lo que vendrá cuando se vuelvan a abrir las fronteras. Las empresas holandesa y la francesa forman un mismo grupo. Su gerente de Ventas en el país, Sergio Berton, comenta que "nuestra intención es retomar los vuelos comerciales a la Argentina la primera semana de septiembre, tanto con Air France como con KLM. Para comunicar la cantidad exacta de frecuencias y días de operación estamos esperando la aprobación final de las autoridades argentinas".

Lufthansa. Desde las oficinas de Buenos Aires la responsable de Marketing Corina Hanisch adelanta que "no tenemos una fecha exacta de reactivación. La vamos a confirmar durante este mes de agosto. Pero no será el 1º de septiembre y será un regreso parcial. Cuando se dé el momento, incorporaremos Buenos Aires dentro de nuestro plan de rotación de aviones". Lo cierto es que no se volverá a tener enseguida un vuelo diario con Frankfurt. Pero la empresa depara una buena noticia: confirma el regreso de Edelweiss, una marca que es parte de su grupo. La llegada de esa aerolínea suiza fue uno de los pocos resultados de la apertura de los cielos argentinos durante los últimos años y volvería con uno a dos vuelos semanales a Zúrich.

La alemana Lufthansa, todavía sin fecha definida de regreso, operará menos frecuencias en la ruta a Buenos Aires

Iberia y British Airways. El tercer gran jugador europeo es el grupo IAG. La vocera de British Airways para las Américas está en Nueva York y comenta que para el regreso de la línea británica "la situación evoluciona tan rápidamente que no podemos comunicar fechas por el momento. Pero sí aconsejamos a los pasajeros visitar el sitio de la empresa para conocer las últimas informaciones sobre sus vuelos y destinos". Allí por el momento vende pasajes a partir de octubre. Y será la única en hacerlo, ya que es poco probable que vuelva Norwegian. Con problemas en Europa, donde cerró también varias filiales, la empresa noruega no está poniendo a la venta pasajes a Ezeiza ni para lo que queda de 2020 ni durante 2021. La otra pata de IAG es Iberia. La vocera Laura Tirado Martínez comenta desde Madrid que "a partir del 1º de septiembre hemos programado cuatro vuelos semanales entre Buenos Aires y Madrid, con salida de Argentina los lunes, martes, jueves y sábados. Además, ofrecemos un cambio gratis en todos los billetes para volar hasta el 31 de marzo como fórmula para incentivar que los clientes se animen a volar y lo hagan tranquilos si necesitan modificar sus fechas de viaje".

Italia. La aerolínea italiana planea dos frecuencias semanales en septiembre entre Buenos aires y Roma. Sumaría una frecuencia más en octubre.

Emirates no volverá en septiembre y todavía no saben cuando sería el retorno al país

Qatar Airways. La lujosa compañía del emirato de Qatar no tiene todavía fecha de regreso a Buenos Aires. El director de la oficina local avisa que la "agenda de vuelos oficial se define con muy poca anticipación" y se van comunicando sobre la marcha los destinos que se suman a la red. Qatar Airways vuelve a volar a partir de este mes todos los días entre Doha y San Pablo, lo que se puede interpretar con una buena señal para verla de nuevo en Ezeiza.

Emirates Airlines. Confirmaron que no retomarán los vuelos a Buenos Aires en septiembre y que todavía no tienen una fecha cierta, ni siquiera si la vuelta será este año. "Esperamos reiniciar nuestras operaciones en Buenos Aires cuando sea comercial y operacionalmente factible hacerlo", indicaron desde la empresa.

Ethiopian. Ya confirmó que volverá en septiembre. La compañía africana "ha requerido tres vuelos semanales para operar el tramo Ezeiza-San Pablo", que luego conecta con Addis Abeba y desde ahí a una extensa red.