Las termas de Entre Ríos, listas para un verano de agua y naturaleza

Las termas de Entre Ríos reabren sus puertas con muy buenas expectativas para la temporada de verano. La fórmula de grandes espacios abiertos en contacto con la naturaleza con sus aguas de propiedades benéficas para salud, animan a subirse al coche para un verano alejados de las aglomeraciones. Hay 16 complejos termales para elegir y una gran variedad de tipos de alojamientos, donde todavía hay disponibilidad. Los precios, más bajos que los de la costa, aseguran.

Los prestadores de servicios se preparan con mucho protocolo y cuidados al por mayor para una afluencia de turistas, que de a poco, comienza a hacer sus reservas para la temporada. Para poder circular, la provincia de Entre Ríos solicita el Certificado de Verano, sin embargo cada municipio tiene sus propias exigencias. Cada viajero deberá estar registrado para poder ingresar, con alojamiento reservado en un establecimiento inscripto y habilitado por los municipios. No será como en otros tiempos en los que se buscaba alojamiento in situ.

“La temporada viene rara”, expresa Rubén Chanseaud, propietario del complejo Turístico Don Juan, en San José. “Normalmente para esta época del año ya teníamos vendido todo enero y todo febrero y este año las reservas se dieron a último momento porque no se sabía cómo se iba a trabajar, con qué porcentaje de aforo, si se iba a poder trabajar y todo está dependiendo de la situación epidemiológica del momento. Estamos tomando reservas pero si se disparan los casos acá en la zona, en febrero, por ahí volvemos a fase 1. Es raro trabajar así, además de lo complicado y riesgoso”, cuenta Rubén Chanseaud.

En la microregión Tierra de Palmares (Colón, Liebig, Primero de Mayo, San José, Ubajay y Villa Elisa), se decidió que el aforo fuera de un 50 %, pero ya se amplió a un 80 % y todo indica que se continuará flexibilizando. En el resto de la provincia es del 100%. “Las reservas rondan en 4 a 5 días. Para fin de año queda poca disponibilidad. Hasta mediados de enero tenemos cubierto entre un 60 y 70 % de ocupación”, detalla Chanseaud. En su complejo, el contacto con el huésped será el mínimo indispensable. Check-in y check-out por Whatsapp y no servirá desayuno.

Los complejos termales tienen un público fiel y por eso las expectativas son buenas. Lo cuenta Romina Quiroz, gerenta comercial de las Termas Colón. “Las termas de Colón tienen una posición privilegiada. De los 16 complejos termales, la particularidad de Colón es que balconea el río Uruguay. Son 4 hectáreas y media, donde se reparten seis áreas con 13 piscinas de diferentes temperaturas que oscilan entre los 32 y 38 grados”. A inicios del cuarentena, el complejo recibió el premio Travelers’Choice 2020, que otorga TripAdvisor (se basa en las evaluaciones de los pasajeros). Termas Colón será uno de los últimos en volver a abrir sus puertas, después de 9 meses de inactividad. La fecha de apertura está prevista para el 2 de enero. “En todo este tiempo se ha trabajado intensamente para adaptar los procesos a este momento de pandemia y tener herramientas para cuando se vuelva a recibir a los visitantes. Hemos hecho capacitaciones locales, nacionales e internacionales. Termatalia, la feria de termalismo más grande del mundo, se iba a realizar este año en Entre Ríos y por la pandemia se hizo de forma virtual. Los médicos hidrólogos tuvieron una relevancia importantísima. Los centros termales españoles, que abrieron en junio y volverieron a cerrar en septiembre, compartieron una información valiosísima”, relata Quiroz.

El gran complejo de Termas de Colón, Entre Ríos, frente al río Uruguay

Para quienes temen al contagio en el agua, no hay motivos para preocuparse. “Si las aguas están debidamente cloradas, el virus no sobrevive. La higiene se intensifica, obviamente, en las superficies y aéreas de uso común como baños con productos sanitizantes. Y como el contagio es de persona a personas, hay que cumplir en todo momento las reglas de distanciamiento, barbijos en desplazamientos y mantener las burbujas familiares”, concluye Romina Quiroz, de Termas Colón.

¿Qué se podrá hacer y qué no? En las termas de Colón funcionarán todas las piscinas pasivas. No así los sectores con hidrojets, donde hay pulverización, un efecto desaconsejado y los toboganes, donde se teme que se forman filas, especialmente en los escalones de acceso. Eso cambiaría si los asistentes acatan las medidas de distancia social. Algunas de las medidas, que se pueden descargar de su sitio: uso de tapabocas para circular por el predio, no así en la piscina; distanciamiento de al menos 2 metros entre las personas; higiene de manos frecuente; evitar desplazarse dentro de la piscina; está prohibido el uso de inflables o de bañarse en remera, ya que el virus tiene más tiempo de vida en la tela.

La apertura del parque termal de San José está programada para el 26 de diciembre. Será para visitantes de todo el país con todos los servicios: piletas de aguas termales, parques acuáticos y spa. Las piscinas cubiertas permanecerán inhabilitadas. El porcentaje de ocupación para las fiestas es del 40 por ciento. “Se está dando que la gente se está registrando 48 horas previas al viaje. Estimamos que estos datos van a crecer en los próximos días”, informa Anabella Lubo, Secretaria de Turismo de San José. Para el ingreso a la ciudad pedimos el certificado Verano o haberse registrado en nuestra página Web, sanjose.gob.ar/tarjeta-de-registro. Se trata de una plataforma muy similar a la de verano, pero más sencilla y rápida, donde también se imprime una declaración jurada que se presenta en el ingreso a la ciudad. Toda persona que no sea residente de la microregión Tierra de Palmares debe presentar cualquiera de esas documentaciones.

Las Termas San José tendrán habilitados los toboganes y el spa

Nada estará librado al azar. La provincia de Entre Ríos tiene un protocolo firmado por el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) y autorizado por el Ente Termal. “Ese protocolo, cada complejo lo baja a su realidad, a su estructura, el porcentaje de piletas cubiertas o al aire libre que tiene. Las termas locales hicieron un protocolo especial, siempre enmarcadas por un protocolo provincial, igual que los establecimientos turísticos, locales gastronómicos, etc”, detalla Lubo.

En diálogo con LA NACION, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta considera que si bien se trata de una temporada atípica, de convivencia con el Covid, en la que se están tomando todas las medidas necesarias, las expectativas son muy buenas. ”Ya están abiertos 14 de los 16 complejos termales. Y los que restan tienen fecha de apertura en los próximos días. El último fin de semana largo hubo un movimiento intenso. Ocupamos el tercer lugar como provincia más visitada. Entre Ríos está muy bien posicionada por su cercanía a grandes centros urbanos. Además ofrece muchas oferta a cierta tendencia que existe en la elección de cabañas y bungalows a la hora de alojarse. El año anterior fue el mejor de los últimos tiempos. Ojalá que esta temporada se convierta en la alternativa más viable. Hay que ser cautos con los pronósticos”. ¿Precios? Para todos los bolsillos. Hay desde campings hasta establecimientos de altísima calidad. “Los hoteles hacen esfuerzos para no cargar las tarifas”, asegura. Las tarifas para un bungalow para cuatro personas parte de los 4000 pesos la noche. Hay por 5000, por 6000. Todo depende de las prestaciones, si tienen piscina o no.

Precios de accesos a los parques termales. Promedian los 650 pesos. Para jubilados y pensionados el valor es de 360 pesos aproximadamente, presentando carnet. Los menores tienen descuento, entre 180 y 280.

Federación

A orillas del lago Salto Grande, las Termas de Federación seducen con sus aguas calificadas hipertermales. La temperatura de surgencia se mantiene en 42 grados de manera constante. En principio, en esta temporada será la relajación y el efecto sedante los que marquen el ritmo y no tanto la adrenalina de sus juegos acuáticos, que estarán inhabilitados. Su gran parque con juegos y toboganes deberá esperar. Su spa La Posta de Manisoví recibe con circuitos hídricos, cosmiatría, masoterapia, terapias alternativas.

En Federación, el parque acuático estará inhabilitado. Solo se podrá hacer uso de las piscinas para relajación Termas Federación

En su página Web se detalla un código de convivencia para ofrecer mayor seguridad: por ejemplo, permanecer en el lugar de acampe elegido, evitando circular innecesariamente por el predio, utilizar elementos de alimentación y refrigeración individuales, que no se puedan compartir, evitar compartir protectores solares, reducir la cantidad de artículos personales que ingresen a las instalaciones. Está prohibido el ingreso con mascotas, equipos de música, juguetes y elementos de flotación, sombrillas. Se recomienda estudiarse muy bien los reglamentos antes de salir para no llevar nada de más, ni de menos. Habrá que respetar el tiempo de permanencia en cada una de las piletas, según las disposición de los guardavidas. Y el ingreso a la pileta deberá hacerse por el lugar señalizado, siguiendo un orden y respetando el distanciamiento. Las entradas pueden adquirirse online.