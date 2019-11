Messi también es una estrella turística de Barcelona

A la visita al Camp Nou, se suma el show del Cirque du Soleil y la nueva marca de ropa del futbolista

Gabriela Cicero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

BARCELONA.- Con el estreno mundial de Messi10 del Cirque du Soleil y el lanzamiento de su marca de ropa The Messi store, Lionel Messi inspira más que nunca en Barcelona, con un circuito ampliado para sus fans, que se suma a sus clásicos, como alentarlo desde la tribuna del Barça o recorrer el museo del club, que tiene un espacio dedicado a él y experiencias varias.

El show del Cirque du Soleil situado en el Parc del Fòrum recibe a familias enteras de todos los rincones del mundo, como si se tratase de un sábado o domingo de partido en el estadio del Barça. A pocos días de su gran estreno, el show inspirado en Leo Messi es un imán para padres con niños, que llegan de la mano o sobre los hombros, con la camiseta del equipo azulgrana y la estampa del 10 en la espalda. Aunque también, es plan de parejas de todas las edades y grupos de amigos.

En el corredor principal que conduce a la carpa, Julia, barcelonesa, mantiene la mirada fija en sus hijos, que le sacaron unos cuantos metros de ventaja por delante. Están muy ansiosos por ver el espectáculo y patear la pelota, ya que hay juegos en la previa, que proponen los patrocinadores. Uno de sus chicos lleva la 10 de Messi de la selección argentina. Cuenta que está casada con un argentino y que sus chicos, que son muy futboleros, no podían perderse este magnífico espectáculo.

Junto a la carpa principal, hay otra contigua, con capacidad para 300 personas, que comienza a funcionar tres horas antes del show. Se trata de Messi 10 Challenge La Liga, una zona interactiva donde los participantes ponen a prueba sus habilidades en diferentes zonas. El ganador se lleva el título El Messi del día y participa del show, junto al elenco, como el caso de Pau, que jugó en vivo con una pelota invisible junto a un árbitro muy singular. Esta experiencia con desafíos se puede comprar como adicional cuando se saca la entrada general del circo.

Messi10, el nuevo show del Cirque du Soleil que se presenta hasta el 8 de diciembre en Barcelona

Con 47 actores en escena, Messi10 es el primer espectáculo del Cirque que celebra un deporte y en este caso, la pasión de una estrella del fútbol. Y lo hace de manera muy innovadora, sumergiendo en un ambiente festivo futbolero, lleno de adrenalina, talento y emoción, con pruebas acrobáticas nunca antes vistas. Escrito y dirigido por el coreógrafo Mukhtar O.S. Mukhtar, el show cuenta una historia de superación, cómo un chico logra lo imposible sin darse nunca por vencido. Y como dice el slogan del evento Hay un 10 en cada uno de nosotros. En el ingreso pueden comprarse remeras (25 ?) y buzos (50 ?), con el slogan y más merchandising.

Tras el estreno mundial, Lionel Messi dio su opinión sobre este espectáculo dedicado enteramente a él. "Desde que me vinieron a ver por primera vez me pareció increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil creara un espectáculo basado en mi pasión por el fútbol. Cirque du Soleil es un clásico de mi familia, disfrutamos mucho de sus espectáculos... El show me encantó y me emocionó muchísimo. Creo que refleja muy bien lo que siento cada vez que entro a una cancha".

El museo del Camp Nou, para fans de Messi y el Barcelona

Para ver Messi10 en Barcelona habrá localidades hasta el 8 de diciembre. La gira continuará por Doha, Qatar y llegará a l a Argentina en junio de 2020.

Partidos en el Camp Nou

Quien se precie ser fan de Leo Messi hará todo por verlo en el campo de juego y festejar un gol. Siempre es posible conseguir un asiento estándar por 50 euros, aunque a veces puede complicarse si se trata de un clásico con entradas que pueden superar los 1000 euros. Además siempre se ofrecen los programas VIP con catering premium y otros más exclusivos. En cuanto a lujos, el FC Barcelona lo tiene todo pensado. La propuesta se llama Players Experience. ¿Qué incluye? Asiento vip en localización premium (tribuna 1a central), butacas confort en la zona de jugadores, vistas privilegiadas del campo de juego, acceso a la sala vip más exclusiva y catering ininterrumpido. ¿El precio? 595 ?.

Como un jugador

Si quedan ganas de un poco más, es posible conocer palmo a palmo el Camp Nou (carrer Arístides Mallol 12) y recorrer el Museo del FC Barcelona. El tour básico consiste en una visita al estadio y al museo, y puede insumir una hora y media, aproximadamente. Hay pantallas interactivas con videos y fotos de jugadas y momentos históricos de Leo. Y lo más destacado: un espacio dedicado por completo a Messi donde se exhiben algunos de los grandes trofeos que alzó a lo largo de su deslumbrante carrera.

El museo del Camp Nou, para fans de Messi y el Barcelona Crédito: Gabriela Cicero

Allí resplandecen sus seis balones de oro y cinco botas de oro. Falta agregar la sexta bota que acaba de recibir, el máximo ganador de este premio. Todo es oro lo que reluce en este preciado sector y no hay quien se resista a sacarse fotos. Durante el recorrido se visita la sala de conferencia de prensa, el vestuario de visitantes, el campo de juego y el área de prensa, en lo alto de estadio. El Camp Nou Plus Tour suma un audioguía y una experiencia virtual con las gafas VR para sentarse en la grada y revivir goles y momentos únicos. Y si se busca una visita muy premium, existe. La Players Experience Tour añade a los anteriores un tour de las estrellas con guía oficial, entrar al vestuario del FC Barcelona, fotos profesionales de la visita, un paseo por el terreno de juego y regalo oficial del FCB.

El museo del Camp Nou tiene pantallas interactivas con videos y fotos de jugadas Crédito: Gabriela Cicero

Como toda visita, culmina en la tienda donde se puede comprar la ropa deportiva oficial. Un megastore de 2000 m2 para tentarse con todo. Existen dos versiones de la camiseta de la primera equipación 2019/20, a cuadros inspirada en el plano de Barcelona. La standard, Stadium Home, con tejido Nike Breathe y tecnología Dry fit (respiración y comodidad) que es la más económica, cuesta 110 ? para hombres, y 105 ? para las mujeres. Y la versión de los jugadores, la misma que usa el plantel, la Vapor Match Home, que es más transpirable y tiene menos costuras. Incorpora la tecnología Vaporknit de frescura ligera, reducción del roce y ajuste preciso. Por la personalización con nombre del jugador se suman ?15. En total costaría 165 ? para las mujeres, 170 ? para los hombres. Si se compran las remeras online pueden resultar más económicas, no obstante, figura un plazo de entrega de cinco días. Se aconseja ir a un Barça Store, hay varios en la ciudad. Al tratarse de una franquicia, es posible que varíen un poco los precios. Igual que el plazo de entrega de la camiseta personalizada. Algunos la entregan de manera inmediata, otros tardarán un poco más, de acuerdo a la demanda. El consejo es comprar la camiseta con tiempo.

Un estilo único

Para llevar el nombre de Messi, no hace falta vestirse de jugador, ya que Leo Messi lanzó recientemente su propia marca The Messi Store. Lo hizo con un pop up, de un mes de duración en la tienda Santa Eulalia, el multimarca premium del elegante Passeig de Gràcia. Su hermana María Sol está al frente de la gestión de la marca y la directora creativa es Virginia Hilfiger, hermana de Tommy (casada con un argentino, ahí la conexión). ¿La propuesta? Es masculina y premium. Ofrece toques deportivos para el día a día, con colores de la bandera argentina, presente en la E del logo y los colores del Barça. La marca logra reflejar el estilo de Leo, que según el parecer de su entorno, tiene mucho criterio a la hora de vestirse. Sabe qué le sienta bien. Y está al tanto de las últimas tendencias.

El día del estreno, el 19 de septiembre, dijo ante la prensa: "Me gusta explorar diferentes ámbitos que sean interesantes más allá del deporte, siempre trato de aprovechar cada oportunidad de participar en algo nuevo y que me ilusione, así que el lanzamiento de mi propia línea de moda es algo de lo que tenía muchas ganas y que espero que la gente disfrute tanto como yo cuando la descubran."

The Messi Store,la nueva marca de estilo urbano

El objetivo de la marca, según Virginia Hilfiger, es ser fieles a la figura de Leo y superar los límites de lo que significa ser un icono mundial e inspiración dentro y fuera del campo. Y agregó: "Nuestros diseños buscan ser espontáneos y accesibles para todos". Algunos precios: buzos por 170 ?, campera con cierre y capucha por 200 ?, remeras por 70 ?.

The Messi Store fue muy bien recibido por el público. La responsable de prensa de Santa Eulalia, Francesca Semenzato, dijo que si bien se está vendiendo todo muy bien, lo que más salen son las remeras y buzos. Hay remeras con cuello polo, pantalones de alta calidad y cada semana se sumarán a la venta nuevos productos de edición limitada.

El Messi10 Challenge La Liga, una zona interactiva para jugar antes del ver el show del circo Crédito: Gabriela Cicero

Tommy Hilfiger no pudo resistirse a definir la nueva marca del crack y a desearle lo mejor. "La colección de la marca Messi es moderna, cool y casual. El diseño, calidad y corte son increíbles. El nivel del éxito de Leo merece el mejor producto y visión para su marca. Mi hermana Ginny Hilfiger ha diseñado la línea. Es un auténtico talento en el diseño de moda deportiva y prendas casual, y con el apoyo de María Sol Messi y el propio Leo forman un equipo fantástico, al cual deseo el mayor de los éxitos en esta nueva aventura."

Se trata de una tienda online, disponible para todo el mundo. Así será más fácil sentirse Messi por un día. O más.

Datos útiles

Messi tour: Messi10 del Cirque du Soleil. Entradas desde 43,50 ?. Hasta el 8 de diciembre. https: /www.messicirque.com/es/barcelona/

Entradas partidos en el FCB. Desde 49 ? el asiento estándar. https: /www.fcbarcelona.es/

Tour Camp Nou y Museo: Basic Tour del Camp Nou + Museo. Desde 26 ? (siempre es más económico sacar la entrada online que en bolelería). Camp Nou plus Tour, desde 35 ?. Players Experience Tour, desde 149 ?.

Las vitrinas del museo resplandecen con los botines de Leo Crédito: Gabriela Cicero

Venta de camisetas oficiales del FCB: en Barça Store del Camp Nou. También hay tiendas en Passeig de Gràcia 15, Estación de Sants, Mallorca 406, Ronda de la Universitat 46 y más. Online: https:/www.nike.com/es/es_es/c/fcbarcelona

Tienda online de la firma de Messi: www.themessistore.com