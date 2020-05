En Salta, hoteleros y otros prestadores turísticos ofrecen hacer reservas con descuentos para viajar hasta dentro de un año

En plana crisis económica por el coronavirus, los hoteleros y otros prestadores turísticos de la Argentina lanzaron promociones para realizar reservas ahora y viajar más adelante, cuando se pueda, una manera de lograr ingresos para pagar sueldos y seguir manteniendo las propiedades y evitar, así una posible quiebra.

Por supuesto con tarifas mucho más económicas que las que tenían con anterioridad a la pandemia y con mucha flexibilidad para cambiar de fechas, según se levanten las restricciones.

Los Howard Johnson y Days Inn Argentina ofrecen descuentos de hasta el 40% y amplia flexibilidad para cambios

Howard Johnson y Days Inn Argentina , con más de 43 hoteles en Argentina, Paraguay y Chile, lanzaron una pre venta con un 40% de descuento sobre tarifa de mostrador. Los vouchers se podrán utilizar hasta el 31 de diciembre 2020. También dan la posibilidad de realizar cambios de fechas sin problema (teniendo en cuenta la vigencia de la utilización), con una anticipación de 72 horas previas al ingreso.

Amérian Hoteles presentó "Mi Futuro Viaje" que propone a los turistas comprar estadías en sus propiedades con beneficios de más del 30% de descuento en las tarifas y con la posibilidad de disfrutarlas hasta junio del próximo año.

Los hoteles que participan de esta acción son los hoteles que la cadena tiene en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Rafaela, Catamarca, Tucumán, Villa María, Salta y Termas de Rio Hondo.

"Decidimos ponernos en marcha con esta acción con el objetivo de apuntalar el sostenimiento de la industria, ayudar a la recuperación de la ocupación y acompañar a cientos de personas a viajar a un bajo costo en un período post pandemia", explica Roberto Amengual, presidente de Amérian Hoteles.

La acción se llevará a cabo en una primera etapa de pre-venta que durará hasta el 31 de mayo y con cupos limitados.

Cabe destacar, que todas las noches se venderán bajo una absoluta política de flexibilidad para que el huésped sienta total libertad de modificar o postergar la fecha de su reserva.

La cadena Amerian ofrece 30% de descuento en las tarifas y la posibilidad de viajar hasta dentro de un año

Viajes a Salta

En Salta lanzaron la campaña Comprá hoy, viajá mañana , con promociones de hoteles y otros prestadores como excursiones, turismo rural, rentadoras de autos y gastronomía, que permiten armar un viaje completo, con descuentos que promedian el 30 % y pueden alcanzar hasta el 50%. Las reservas se podrán utilizar hasta abril de 2021.

El presidente de la Cámara de Turismo Carlos Eckhardt se refirió a esta iniciativa: "Compra hoy, viaja mañana es el resultado de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, que ofrece, en condiciones excepcionales, la posibilidad de volver a Salta y una herramienta para paliar esta crisis de la que desconocemos su duración".

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña manifestó: "Estamos en contacto permanente con los referentes del sector y creemos que no podemos sentarnos a esperar sino ser creativos y proponer acciones que posibiliten la recuperación más rápida posible al turismo en Salta que es el mayor generador de empleos directos e indirectos pero, además, una de las fuentes de ingreso más importante para nuestra provincia".

Por ejemplo, el descuento en el Sheraton Salta es del 25 %, en el Hotel Salta, del 30 % con relación a la tarifa anterior a la pandemia. Una cabalgata de día entero con almuerzo para dos personas, en Sayta Cabalgatas, a mitad de precio.

También en la nieve

Los fanáticos de la nieve y el esquí también pueden anticipar su compra: el centro de esquí neuquino de Caviahue lanzó un flexi pass con un paquete de incluye siete noches de alojamiento, seis días de pases de esquí y alquiler de equipo a tarifa promocional, con un único valor para todas las temporadas (alta, media y baja), y aseguran que si no se puede usar este año es válido para el próximo invierno también en cualquier temporada sin costo extra.

Departamentos y asistencia

Rent2888, emprendimiento dedicado al alquiler temporario de departamentos con oferta en Buenos Aires -Núñez, Palermo, Almgro y Villa Crespo, entre otros barrios, especial para turistas del interior, lanzó una promoción de venta anticipada de noches. Ofrecen pack de 3 noches con 30% off a $5250 ($1750 cada noche) para usar hasta el 30 de octubre de 2020. Y pack de 5 noches con 40% off a $7500 ($1500 cada noche). Desde Rent2888 aclaran, además, que quienes no usen sus packs antes del 31/10, no pierden sus noches, pero deberán pagarlas sin el 30 y 40% de descuento.

Universal Assistance , proveedor de servicios de asistencia integral al viajero, ofrece una superoferta pensada para cuando la situación mundial retome la normalidad: la asistencia comprada podrá usarse para un viaje de hasta 30 días en cualquier destino del mundo. Cuesta US$ 49.99, y la vigencia es dentro de los 24 meses de adquirida.