Verano 2021. Cómo serán las salidas nocturnas en la costa

De cara a la temporada 2021 que está comenzando, la actividad nocturna en la costa atlántica se apresta a ajustar los últimos detalles frente a esta nueva normalidad que obligó a los locales a adaptarse a diferentes protocolos mientras otros directamente permanecerán cerrados.

Justamente el lunes se publicó el último protocolo de entretenimiento nocturno al aire libre de la Provincia, que limita la actividad a doscientas personas al aire libre, y establece algunos requisitos, como el distanciamiento y el sistema de las burbujas sólo para convivientes hasta 6 personas, muy restrictivo para la actividad. No está permitido interactuar, a menos de dos metros, con otras personas que no sean de la misma burbuja. Se deberá usa tapaboca, excepto en los momentos en que se come.

“El coeficiente de ocupación del aforo será de un máximo del 30% en relación a la capacidad máxima habilitada al aire libre no pudiendo superar el límite de 200 personas en total, para todos aquellos establecimientos en los que se desarrolle la actividad.”, detalla el documento, siempre referido a las actividades al aire libre. Además agrega que la distribución de los visitantes “podrá realizarse seleccionando alguna modalidad según: demarcación en el suelo, burbujas sociales o estructuras de división de espacios.”

Por su parte, los bares siguen funcionando con protocolos reducidos, que determinan una distancia de 2,25 metros por persona en el interior, uso de barbijo y uso de alcohol en gel. Algunos locales bailables que tienen la habilitación del rubro gastronómico seguirán trabajando con el protocolo de gastronomía. Cada municipio llevará adelante controles para evitar fiestas clandestinas y que se respeten las restricciones.

Los bares y restaurantes seguirán funcionando con capacidad limitada Mauro V. Rizzi - LA NACION

En el caso de Villa Gesell, la actividad se restringirá a los bares, confiterías y cervecerías, mientras que los boliches más tradicionales como Pueblo Límite, Dixit o Le Brique directamente no abrirán sus puertas esta temporada.

“Respecto de la nocturnidad Villa Gesell va a aplicar medidas muy estrictas que se adecúan a la Ley Provincial 14.050, que habla del cierre de la actividad nocturna a las 4.30AM; así que ese es el horario de cierre para bares, confiterías, cervecerías. La medida principal es la no apertura de boliches masivos como Pueblo Límite, Dixit o Le Brique, por lo tanto, no va a haber oferta de nocturnidad para bailar. Quienes eligen Gesell, tanto adultos como jóvenes, les gusta la actividad cultural, de esparcimiento y gastronómica que ofrece la Villa, y eso no se va a perder, pero se va a cortar más temprano y va a ser mucho más tranquilo. A su vez, no se van a permitir que otras alternativas, como pueden ser los balnearios, puedan organizar actividades nocturnas, más allá de lo que tienen permitido hoy, que son sus espacios gastronómicos. De esta forma esperamos bajar la intensidad de la actividad en la noche de Gesell, que siempre fue muy fuerte en temporada. También creemos que va a haber una menor afluencia de grupos de jóvenes y muchas más familias, un público con expectativas de vivir unas vacaciones más tranquilas, con menos salidas, o salidas muy cuidadas con distanciamiento y todos los protocolos, y de esa manera poder transitar unas vacaciones más seguras”, señala Emiliano Felice, Secretario de Turismo de Villa Gesell.

Respecto de los locales de gastronomía, funcionarán al 50 por ciento de su capacidad, o aquellos que tengan el espacio suficiente, respetando una distancia entre espalda y espalda de cada silla un mínimo de 1,50 metros. A su vez, la municipalidad tomó la medida de brindarles la posibilidad de ocupar mayor espacio público sin costo, como una ayuda para que el sector pueda aumentar su capacidad exterior. “Muchos locales de la Avenida 3 se les permitió construir decks sobre la línea de estacionamiento sin cargo para aumentar su capacidad y de esa forma poder suplir la restricción al interior del salón. Esta quedando muy lindo”, sigue Felice.

Consultado sobre el riesgo de que la falta de locales bailables traiga como consecuencia la proliferación de fiestas clandestinas, el Secretario de Turismo de Villa Gesell precisó que la Villa tiene dos ordenanzas que regulan este tipo de reuniones, y ya hay trabajando un equipo municipal de inspectores encargado de controlar ruidos molestos, y en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se ocupan de desarticular las convocatorias a fiestas clandestinas. “Hay una firme decisión, a través de estas medidas, de que no proliferen ese tipo de reuniones”, concluye Felice.

Por su parte, el socio gerente de Pueblo Límite, Pablo Martin, uno de los boliches más grandes de Gesell y de los más importantes de toda la costa atlántica, cuenta que Pueblo Límite abrió sus puertas ininterrumpidamente desde el verano de 1998, por lo que esta temporada 2021 sería la número 24. Sin embargo, luego de tantas idas y vueltas e incertidumbre, confirmó que decidieron no abrir tampoco el sector gastronómico del local, a pesar del perjuicio económico para la empresa.

Pueblo Límite, uno de los boliches más importantes de de Villa Gesell, permanecerá cerrado. Tampoco abrirán Dixit y Le Brique Hernán Zenteno - LA NACION

“Por un lado es muy difícil mantener los protocolos vigentes con un público adolescente. Los bares y restaurantes son un complemento previo al acceso a las discotecas, y como Pueblo se encuentra alejado del centro muy difícilmente sea atractivo para nuestros clientes abrir sólo para ofrecer algunas mesas en formato de bar. Todos los años contratamos un total de 200 personas aproximadamente para que Pueblo Límite funcione. Somos responsables por ellos, y teniendo como referencia que el mayor rebrote del virus en Europa surgió de las reuniones de adolescentes en bares, discotecas y otros espacios, creemos sin dudas que no sería buena la idea que Pueblo Límite funcione este verano”, concluye Martín.

La noche marplatense

“Salió justo un protocolo de actividad nocturna de la provincia, que limita la actividad a doscientas personas, al aire libre, establece algunos requisitos, como el distanciamiento, el sistema de las burbujas que reúna sólo a convivientes, súper restrictivo para la actividad. Después los bares están funcionando con protocolos reducidos, 2, 25 metros por persona en el interior, al igual que el distanciamiento y demás. Boliches no hay, la actividad de baile no está permitida. Algunos locales bailables que tienen la habilitación del rubro gastronómico seguirán trabajando con el protocolo de gastronomía, y después va a haber fuerte control del municipio para que se respeten los protocolos y se eviten las fiestas clandestinas”, señala por su parte Fernando Muro, Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de Mar del Plata.

Respecto de la diagramación del Operativo Sol, lanzado recientemente con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia y autoridades locales con el intendente Guillermo Montenegro a la cabeza, anunciaron que los controles para el verano serán muy fuertes para que se respeten los protocolos, con el objetivo de cuidar la salud y el trabajo. Según afirma Muro, la ciudad ya está preparada con un enorme despliegue de control, inédito para la ciudad, tanto para las actividades comerciales como para las playas, en conjunto con Provincia, las fuerzas federales y municipales. A su vez, confirmó que los bingos y los casinos abrirán sus puertas siguiendo los protocolos correspondientes.

En Mar del Plata, los casinos y bingos funcionarán con sus protocolos correspondientes Mauro V. Rizzi - LA NACION

Matías Iriarte es propietario Club Cuba, en la Escollera (funciona por la noche en el parador Cuba Café del Mar) y Mr. Jones, en el balneario Biología (Playa Grande), además de un tercero al Sur, pasando el faro, que se llama Mute Club de Mar. Cuenta que en los locales de playa Grande están abiertos desde hace varios meses con los protocolos de gastronomía y desde el 1° de diciembre se habilitó el baile también, aunque esta semana las cosas empezaron a complicarse.

“Veníamos trabajando bien, con aforo del 30 por ciento en el restaurante y en las terrazas con un distanciamiento de dos metros. Las cabinas del disk jockey salen al espacio exterior y se podía generar el baile espontáneo. El municipio nos había cedido espacio exterior al aire libre, es decir, sectores bien delimitados por sogas, sillones, separadores. El tema es que provincia acaba de sacar una resolución muy polémica esta semana, por la cual el aforo máximo para el entretenimiento nocturno se restringe a 200 personas al aire libre. Es muy polémico porque así prácticamente hace inviable la actividad, no tiene sentido. Yo en Mute tengo 18 mil metros cuadrados de arena y puedo trabajar con 200 personas, tendría que ir en relación a la capacidad, que no supere el 30 por ciento”, se expresa en disconformidad Iriarte.

Y añade: “Nosotros trabajamos con jóvenes, y como ya es sabido que el Covid no les genera grandes problemas, la verdad es que los jóvenes no le tienen respeto. Entonces lo único que se hace cuando no se habilita los lugares nocturnos es mandar a la gente a la clandestinidad, sin ningún tipo de control estatal, donde el problema es mucho más grave, es un error gravísimo”.

Cuba Café del Mar, en la escollera marplatense, trabaja con aforo limitado

Por su parte, Federico Goransky, al frente de Bar Bruto, otro clásico de la noche marplatense, tiene su propia versión de la situación: “Los protocolos que estamos tomando por ahora son los de gastronomía. La capacidad se ve afectada en un gran porcentaje, entre un 15 o un 20 por ciento en relación a lo que realmente entraba. Nos asusta un poco lo que estamos escuchando desde Provincia, que pondrán un límite de 200 personas, debido a que poner un límite en una ciudad turística como Mar del Plata sería prácticamente seguir fomentando el tema de la ilegalidad, las fiestas en quintas y locaciones secretas”.

Ante la prohibición de los bailes y la restricción de 200 personas al aire libre, los dueños de bares y boliches temen por las fiestas clandestinas

Consultado sobre los protocolos, señala que trabajamos al aire libre mediante el sistema de burbujas, con espacios cubiertos y semicubiertos, con buena ventilación. Sólo reciben gente con reserva y cuentan con personal sanitario de enfermería, seguridad y moderadores encarados de explicarle al público como es el funcionamiento de cada una de las burbujas. “Se toma la temperatura, se utiliza alcohol en gel y las camareras están súper entrenadas para contener también a la gente, para cuando empiecen a moverse espontáneamente dentro de la burbuja (no hay pista de baile). El horario nocturno arranca a las 21 con cenas y se prolonga hasta las 5 AM

Pinamar

Según el Secretario de gobierno, Alberto Lamarque, en Pinamar hace meses que vienen trabajando el tema de la nocturnidad tanto con los bares como los boliches. “En octubre abrimos un paquete normativo muy grande al Concejo Deliberante, por el cual facilitamos desde el Estado todas aquellas medidas para beneficiar al sector, de los últimos que abrió y de los que tiene mayores limitaciones. Como concepto, en principio tratamos de llevar lo que es boliche a una actividad más de bar, como una alternativa distinta para este verano. En ese sentido generamos gratuidad a través de normativas en todo lo que son los frentes de los boliches, en el espacio público, para que puedan tener una actividad más tranquila, con mayor cantidad de personas, y al aire libre. Además, el último viernes 18 de diciembre nos llegó una decisión administrativa 2216 del 20 de Nación que nos dice que podemos tener fiestas hasta 200 personas al aire libre y un aforo del 30 por ciento en el interior de los boliches. Se habla de actividades de entretenimiento nocturno al aire libre, no pudiendo superar las 200 personas, no importa la capacidad del boliche. Estas son las decisiones administrativas que modifican los decretos de Alberto Fernández y ya están vigentes”, señala Lamarque.

En cuanto a los horarios de funcionamiento, Pinamar sigue rigiéndose por la Ley de nocturnidad 14050 que determina que el cierre es hasta las 5.30 AM, pudiendo ampliarse hasta las 6.30 en la zona de la Costa Atlántica, un horario de tope de ingreso al boliche hasta las 2 AM, y un horario tope para expender alcohol hasta las 4.30AM.

“Si bien nuestro local habitualmente funciona como local gastronómico y bailable, esta temporada vamos a funcionar solamente como gastronómico y modo bar, con el aforo que corresponda en el interior y en espacios exteriores, con distanciamiento de mesas de dos metros al igual que las sombrillas que tenemos en la playa, mientras que en el interior se guarda un distanciamiento de metro y medio entre mesa y mesa. Los horarios todavía no los tengo notificados por las autoridades. Pero esta temporada no habrá boliche, ni fiesta ni baile, concluye Rodrigo Jerez, operador de Ufo Point, otro clásico de Pinamar.