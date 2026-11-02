Cyber Monday: cómo ganarle a la falta de cuotas en vuelos internacionales y pagar el viaje mes a mes

El Cyber Monday suele traer excelentes tarifas para planificar las próximas vacaciones, pero a la hora de viajar al exterior, los argentinos enfrentan un obstáculo conocido: la falta de cuotas y financiación bancaria para vuelos internacionales. Esta restricción hace que muchos sientan que, si no tienen el total del dinero en el momento, no pueden aprovechar las ofertas del evento. Sin embargo, existe una alternativa para asegurar esa tarifa hoy y organizar el esfuerzo económico de manera planificada y previsible.

La clave está en reservar el pasaje, congelar su valor y ganar tiempo para pagarlo. Así, la falta de financiación tradicional deja de ser un impedimento, permitiendo capitalizar los descuentos del e-commerce mientras se arma una estrategia de pago adaptada al bolsillo de cada viajero.

El Programa Smiles Argentina permite aprovechar las promociones del Cyber Monday cuotificando el viaje. Shutterstock

Cómo asegurar el pasaje y pagar después

Durante este Cyber Monday, el programa Smiles Argentina cuenta con más de 30 destinos en promoción. A través de su servicio Viaje Fácil, es posible aprovechar estas tarifas y reservar un vuelo con hasta 11 meses de anticipación, congelando el precio del pasaje (en millas o en millas más pesos), incluso sin tener el saldo en la cuenta ni el dinero.

Al momento de hacer la reserva, el viajero solo debe abonar las tasas e impuestos aeroportuarios correspondientes al destino y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. El valor del vuelo queda garantizado, y se cuenta con tiempo para reunir las millas o el dinero restante hasta 60 días antes de volar.

De esta forma, la oportunidad se atrapa durante el Cyber Monday y el pago se resuelve durante el año, reemplazando la financiación bancaria por una planificación mensual.

A través de Viaje Fácil, es posible reservar un vuelo con hasta 11 meses de anticipación, congelando el precio del pasaje. Shutterstock

El ejemplo de Aruba: cómo “cuotificar” el viaje

Para entender cómo funciona esta mecánica frente a la falta de cuotas, veamos el caso de un viajero que quiere ir a Aruba. Encuentra una tarifa promocional de 154.000 millas ida y vuelta + tasas (465 USD Final) para volar con Avianca y decide organizar sus vacaciones con 9 meses de anticipación.

En lugar de pagar todo junto, decide suscribirse a un plan del programa, lo que le permite “cuotificar” el esfuerzo económico acumulando las millas mes a mes:

La suscripción: Se adhiere a Club Smiles 20.000 pagando con una tarjeta de crédito de Mercado Pago. Este plan le acredita 20.000 millas mensuales que duran hasta 10 años.

Se adhiere a Club Smiles 20.000 pagando con una tarjeta de crédito de Mercado Pago. Este plan le acredita 20.000 millas mensuales que duran hasta 10 años. El costo mensual: Por la promoción del evento y la billetera virtual, recibe 40.000 millas de bonus y $20.000 de reintegro en el primer mes. Como la cuota mensual del plan es de $75.000, esa primera cuota le queda en $55.000 netos. Las cuotas siguientes cuestan $75.000, según los valores informados actualmente.

Por la promoción del evento y la billetera virtual, recibe 40.000 millas de bonus y $20.000 de reintegro en el primer mes. Como la cuota mensual del plan es de $75.000, esa primera cuota le queda en $55.000 netos. Las cuotas siguientes cuestan $75.000, según los valores informados actualmente. La reserva: Una vez suscripto, reserva el vuelo a Aruba seleccionando Viaje Fácil, congelando el canje desde 154.000 millas o si eligió millas más pesos.

Una vez suscripto, reserva el vuelo a Aruba seleccionando Viaje Fácil, congelando el canje desde 154.000 millas o si eligió millas más pesos. El pago inicial: Al momento de la reserva, abona aproximadamente $225.000 en concepto de tasas e impuestos aeroportuarios, más los $12.000 del cargo por pasajero. Este importe se paga por separado de la cuota del Club.

Al momento de la reserva, abona aproximadamente $225.000 en concepto de tasas e impuestos aeroportuarios, más los $12.000 del cargo por pasajero. Este importe se paga por separado de la cuota del Club. La acumulación: Durante los meses siguientes, el viajero simplemente mantiene su suscripción mensual. A los siete meses ya habrá reunido las millas suficientes para completar el canje, considerando las acreditaciones de cada mes y el bonus inicial.

Durante los meses siguientes, el viajero simplemente mantiene su suscripción mensual. A los siete meses ya habrá reunido las millas suficientes para completar el canje, considerando las acreditaciones de cada mes y el bonus inicial. La emisión: Como su vuelo es en 9 meses, completa el saldo con tranquilidad antes de la fecha límite (60 días previos a viajar).

Las paradisíacas playas de Aruba, uno de los destinos posibles con las promociones del Cyber Monday. Shutterstock

Otros beneficios del Cyber Monday

El gran evento también ofrece otras alternativas que no se superponen con el ejemplo anterior, pero suman opciones:

Quienes quieran probar el sistema pueden suscribirse a Club Smiles desde $3 el primer mes, accediendo a las tarifas exclusivas del Cyber Monday.

Los clientes que ya estén en Club Smiles recibirán un voucher con un 77% de descuento para comprar millas.

Pagando con tarjetas Santander Visa o Mastercard, habrá un 20% de reintegro en la compra (con un tope de $15.000, según las condiciones de la promoción).

Ofertas destacadas

Estas son algunas de las tarifas en promoción para volar ida y vuelta desde Buenos Aires:

Florianópolis (con GOL): volá ida y vuelta desde 47.800 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $306.556 (equivalente a USD 197).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $306.556 (equivalente a USD 197). Río de Janeiro (con GOL): volá ida y vuelta desde 58.200 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $328.560 (equivalente a USD 211).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $328.560 (equivalente a USD 211). Curazao (con Avianca): volá ida y vuelta desde 155.200 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $674.418 (equivalente a USD 432).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $674.418 (equivalente a USD 432). Aruba (con Avianca): volá ida y vuelta desde 154.000 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $696.382 (equivalente a USD 446).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $696.382 (equivalente a USD 446). Orlando (con Avianca): volá ida y vuelta desde 187.800 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $817.308 (equivalente a USD 524).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $817.308 (equivalente a USD 524). Miami (con Avianca): volá ida y vuelta desde 202.400 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $862.305 (equivalente a USD 553).

volá ida y vuelta desde + tasas e impuestos. $862.305 (equivalente a USD 553). Nueva York (con Avianca): volá ida y vuelta desde 246.800 millas + tasas e impuestos.Precio final de referencia: $999.146 (equivalente a USD 640).

Rio de Janeiro siempre atrapa a los turistas argentinos. Shutterstock

Todos los vuelos incluyen equipaje, salvo los operados por GOL, que incluyen carry on de hasta 10 kilos y equipaje de mano.

Para conocer más destinos, revisar disponibilidad y ver las condiciones, se puede ingresar a Smiles.com.ar.

Aclaración: Precios de referencia calculados comprando las millas necesarias con el voucher del 77% de descuento e incluyendo las tasas e impuestos informados. Equivalencia en dólares calculada con un dólar Banco Nación de $1.560.

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