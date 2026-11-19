Trenes Argentinos anunció oficialmente el lanzamiento de la venta de pasajes de larga distancia para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata y Junín. La disponibilidad abarca toda la temporada estival, comprendiendo los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y los primeros días de abril, extendiéndose específicamente hasta el día 4 del cuarto mes del año.

Una novedad destacada para este período es la implementación de facilidades de pago digital. Según informó la empresa ferroviaria, los pasajeros que gestionen sus boletos a través de la web oficial podrán abonar en 3 o 6 cuotas sin interés con la plataforma Mercado Pago.

Ya comenzó la venta de pasajes en el tren que conecta Buenos Aires con Mar del Plata

El sistema de financiación se ajusta al monto total de la transacción: las compras de entre 60.000 y 120.000 pesos contarán con tres cuotas, mientras que las operaciones que superen los 120.000 pesos permitirán acceder al plan de seis cuotas. Es importante aclarar que esta modalidad es exclusiva del canal digital, por lo que en las ventanillas de las estaciones Retiro, Constitución y Once se mantendrá el esquema tradicional de pago único en efectivo.

El servicio hacia la costa atlántica mantiene una frecuencia robusta. El tren a Mar del Plata cuenta con tres frecuencias diarias durante la semana, sumando un refuerzo directo los viernes. Los horarios varían según el día y el tipo de parada, y ofrece alternativas que parten desde Constitución por la mañana y el mediodía. Los precios fijados por la compañía se sitúan en 40.500 pesos para la clase primera y 48.600 pesos para los coches pullman, conectando ambas ciudades con diversas paradas intermedias que incluyen localidades como Chascomús, Dolores y Maipú.

Los trenes a Junín parten solo de Retiro Santiago Hafford - LA NACION

Por otro lado, el ramal que conecta Buenos Aires con Junín parte diariamente desde la estación de Retiro a las 18.15. En este caso, el valor del pasaje está sujeto a un sistema de bandas tarifarias que varía según la fecha seleccionada para el traslado. El trayecto contempla trece paradas intermedias a la ida, incluyendo estaciones como Pilar, Mercedes y Chacabuco.

Aquellos usuarios que requieran detalles precisos sobre las tarifas dinámicas y los itinerarios completos pueden consultar el portal oficial de Trenes Argentinos, donde también se centralizan las consultas generales sobre el funcionamiento del servicio. La venta online representa la vía principal para garantizar los asientos ante la alta demanda proyectada para el verano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA