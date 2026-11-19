Trenes Argentinos oficializó el inicio de la venta de pasajes de larga distancia para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata y Junín. Los usuarios ya pueden gestionar sus boletos para viajar durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril del próximo año a través de la web oficial o en las estaciones de cabecera: Retiro, Constitución y Once.

Una de las novedades centrales para este período estival es la incorporación de una modalidad de financiamiento. Desde noviembre, los pasajeros pueden abonar sus pasajes en la página web utilizando Mercado Pago, con la posibilidad de elegir entre 3 o 6 cuotas fijas sin interés. La empresa detalló que para compras de entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, mientras que los montos superiores a 120 mil pesos permiten el pago en 6 cuotas. En las boleterías físicas, el esquema se mantiene sin cambios, aceptándose únicamente efectivo o pago en una sola cuota.

Se habilitó la venta de pasajes a Mar del Plata en tren archivo

El servicio a Mar del Plata presenta una grilla de tres frecuencias diarias desde Constitución. De lunes a viernes, los trenes parten a las 6:07, 11:21 y 17:11; los sábados a las 6:10, 11:29 y 17:09; y los domingos y feriados a las 6:12, 11:41 y 16:23. A esto se suma un refuerzo directo los viernes a las 14:23, con retorno desde la costa los domingos a las 23:16.

El costo del pasaje es de 40.500 pesos en clase primera y 48.600 pesos en pullman. En cuanto a los regresos, los horarios varían según el día, contando siempre con paradas intermedias en ciudades como Chascomús, Dolores y Maipú.

Los trenes a Junín parten únicamente desde Retiro, con un servicio diario Santiago Hafford - LA NACION

Por otro lado, el ramal a Junín mantiene un servicio diario desde Retiro a las 18:15, retornando durante la madrugada del día siguiente. Este trayecto incluye paradas en 13 localidades, entre ellas Pilar, Mercedes y Chacabuco. Para este caso, la tarifa no es fija, ya que depende del día del viaje al aplicarse dos bandas tarifarias, por lo que se recomienda consultar el sitio oficial de transporte para obtener el precio exacto según la fecha seleccionada.

Ante cualquier consulta técnica, el organismo dispone de su portal web con toda la información sobre recorridos y horarios actualizados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA