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2026 Major League Baseball Injured List
Professional baseball teams recorded 854 injured list placements; players missed over 47000 total days in 2026
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LA NACION
Injured list placements and days on injured list during the 2026 season: Team Placements Days San Francisco 44 2,379 L.A. Dodgers 34 2,318 Detroit 34 2,216 Toronto 34 2,206 Chicago Cubs 31 2,160 Boston 34 2,009 Baltimore 33 1,964 Arizona 28 1,933 Chicago White Sox 26 1,901 Colorado 34 1,873 Texas 34 1,736 Kansas City 25 1,706 San Diego 30 1,696 Houston 36 1,686 Tampa Bay 30 1,683 Atlanta 31 1,664 L.A. Angels 32 1,664 N.Y. Mets 29 1,628 Milwaukee 30 1,571 Seattle 29 1,445 Athletics 28 1,387 Washington 18 1,362 Minnesota 25 1,358 Miami 26 1,339 Cincinnati 25 1,105 N.Y. Yankees 24 1,057 Philadelphia 19 809 Pittsburgh 21 768 St. Louis 16 606 Cleveland 14 470 Totals 854 47,699
LA NACION
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