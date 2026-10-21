MLB Postseason Glance
Professional baseball playoffs reach the final round; Tampa Bay and Milwaukee prepare to compete for the championship
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Chicago White Sox 2, Houston 0
Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3
Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3
New York 2, Boston 0
Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0
Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2
Atlanta 2, Philadelphia 1
Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3
Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings
Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2
San Diego 2, Chicago Cubs 0
Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0
Cleveland 3, Chicago White Sox 2
Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0
Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3
Wednesday, Oct. 7: Cleveland 9, Chicago White Sox 3
Thursday, Oct. 8: Cleveland 9, Chicago White Sox 5
Saturday, Oct. 10: Cleveland 2, Chicago White Sox 0
Tampa Bay 3, N.Y. Yankees 0
Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0
Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2
Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 3
L.A. Dodgers 3, Atlanta 1
Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3
Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2
Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1
Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers 4, Atlanta 1
Milwaukee 3, San Diego 1
Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2
Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3
Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3
Tampa Bay 4, Cleveland 2
Monday, Oct. 12: Game 1: Cleveland 7, Tampa Bay 3
Tuesday, Oct. 13: Game 2: Tampa Bay 3, Cleveland 1
Thursday, Oct. 15: Game 3: Cleveland 3, Tampa Bay 2
Friday, Oct. 16: Game 4: Tampa Bay at Cleveland, ppd. to Oct. 17
Saturday, Oct. 17: Game 4: Tampa Bay 7, Cleveland 3
Sunday, Oct. 18: Game 5: Tampa Bay 3, Cleveland 1
Monday, Oct. 19: Game 6: Tampa Bay 7, Cleveland 3
Milwaukee 4, Los Angeles Dodgers 0
Sunday, Oct. 11: Game 1: Milwaukee 2, Los Angeles Dodgers 1
Monday, Oct. 12: Game 2: Milwaukee 7, Los Angeles Dodgers 4
Wednesday, Oct. 14: Game 3: Milwaukee 6, Los Angeles Dodgers 2
Milwaukee vs. Tampa Bay
Friday, Oct. 23: Game 1: Tampa Bay at Milwaukee (Misiorowski 16-5), 8 p.m.
Saturday, Oct. 24: Game 2: Tampa Bay at Milwaukee, 8 p.m.
Monday, Oct. 26: Game 3: Milwaukee at Tampa Bay, 8 p.m.
Tuesday, Oct. 27: Game 4: Milwaukee at Tampa Bay, 8 p.m.
x-Wednesday, Oct. 28: Game 5: Milwaukee at Tampa Bay, 8 p.m.
x-Friday, Oct. 30: Game 6: Tampa Bay at Milwaukee, 8 p.m.
x-Saturday, Oct. 31: Game 7: Tampa Bay at Milwaukee, 8 p.m.
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