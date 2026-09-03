Coloquio de IDEA 2026: los empresarios se preparan para debatir los motores del crecimiento argentino

A pocos días de la realización del 62° Coloquio de IDEA, bajo la consigna ¨De promesa a Potencia¨, cuatro referentes clave del ámbito económico y empresarial se reunieron para anticipar lo que será el evento central de la agenda de negocios en Mar del Plata. El panel, compuesto por Ignacio Costa, gerente general de Rio Tinto Lithium en Argentina; Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y presidente de esta edición del Coloquio; y el economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, puso el foco en el análisis de los motores del crecimiento y las perspectivas de futuro para la Argentina.

Fabián Kon, quien encabeza la organización este año, subrayó la relevancia institucional del foro. Al reflexionar sobre su rol como presidente del Coloquio, Kon afirmó: “La verdad es una responsabilidad, es un orgullo también. El coloquio es un lugar muy importante, una caja de resonancia muy importante de la economía argentina y de la política también”. Según el ejecutivo, la trascendencia del encuentro no solo reside en los paneles centrales, sino en la dinámica social que se genera en los espacios de networking. “Es el pasillo más importante de Argentina. Cuando vas al coloquio y salís del foro central, detrás del pasillo están todos los empresarios de Argentina. Si querés estar con gente y saber lo que pasa, ese es el lugar”, sostuvo el presidente del encuentro.

Por su parte, el economista Esteban Domecq destacó la particularidad del escenario actual para el debate de ideas. En una lectura sobre la coyuntura política y económica, el director de Invecq señaló que el contexto es propicio para el intercambio profundo. Al respecto, Kon coincidió en que la ausencia de un proceso electoral inminente brinda el oxígeno necesario para pensar el desarrollo nacional a largo plazo. “Con todas las transformaciones que hay, por suerte no es un año que tenemos elecciones, entonces es mucho más difícil tener un poco de oxígeno y proponer cosas cuando tenés una elección que tapa todo”, explicó el ejecutivo del Grupo Galicia sobre las expectativas para la edición 2026.

El panel también sirvió como presentación de los perfiles que darán forma al debate. Mientras figuras como Mariano Bosch, con su trayectoria en el sector agroindustrial, e Ignacio Costa, desde el dinamismo de la industria del litio, aportan la visión desde la economía real, el encuentro busca consolidar una hoja de ruta clara hacia el crecimiento sostenible. La atmósfera de los preparativos refleja un sector empresarial expectante por volcar en los pasillos y plenarios de Mar del Plata las propuestas que marquen el rumbo de la Argentina en los próximos años, lejos de las urgencias electorales del pasado reciente.

Capítulo 1 en la previa de IDEA: