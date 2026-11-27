¿Qué tienen en común Jorge Luis Borges y David Bowie? ¿Por qué Mick Jagger leía al escritor argentino? ¿Cómo acercarse a una obra que muchos admiran, pero que pocos se animan a explorar? Daniel Mecca propone derribar los prejuicios que rodean a uno de los grandes nombres de la literatura universal y descubrir a un Borges rockero, enamoradizo, sentimental y dueño de un extraordinario sentido del humor. “Leer a Borges es leer en colores”, sostiene.

Periodista con trayectoria en algunos de los principales medios de comunicación del país, Mecca es también poeta, pianista, guitarrista, trompetista, docente, gestor cultural y nadador de aguas abiertas. Creador del festival BorgesPalooza y organizador de recorridos por los lugares que marcaron la vida del escritor, encontró en la divulgación literaria una manera de combinar sus múltiples intereses. En sus libros propone desacralizar la figura de Borges, establecer conexiones entre su obra y la cultura popular, y acercar su universo literario a nuevas generaciones de lectores.

Mecca explica por qué considera a Borges la gran bestia pop de la literatura argentina, revela anécdotas que dan cuenta de su personalidad y explora los puntos de encuentro entre el escritor y figuras como David Bowie. También analiza su amistad con Adolfo Bioy Casares, reivindica el trabajo y la persistencia por encima de la inspiración artística y recomienda por dónde empezar a leer al autor de Ficciones. Frente a quienes temen perderse en el laberinto borgiano, su consejo es sencillo: “No hay necesidad de salir. Entrá, quedate ahí, perdete”.

-¿Me podés decir por qué decís que Borges es la gran bestia pop de la literatura argentina?

-Es una referencia a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero, más allá de la audacia, entre comillas, de poder linkearlo con los Redonditos, rigurosamente Borges era una gran bestia pop. A veces uno pierde dimensión en el presente, en este presente tan canonizado, tan ceremonioso, tan solemne en torno a Borges. Y Borges aparecía no solamente en la revista Sur, hablando de Kafka, traduciendo a Nabokov o hablando de Dostoievski, sino también en las revistas del corazón. Era un personaje abordado periodísticamente desde diferentes lugares.

No solo se lo bancaba, sino que, a mi entender, era una estrategia expansiva de su parte. Él era un artista territorial, ocupaba todos los espacios posibles. Por eso insisto con esta idea de que Borges fue un personaje político, en el sentido de que entendía muy bien el apotegma de la política: los espacios vacíos se ocupan. Si no los ocupamos nosotros, los va a ocupar otro.

Desde muy temprano, ya en los años 20, cuando regresa a Buenos Aires, entiende eso precisamente al fundar su primera revista, Prisma.

-Esto no lo sabía, lo aprendí gracias a vos. Borges pegó la revista en las paredes de la ciudad. ¿Cómo es eso?

-Junto con sus camaradas del ultraísmo, que era un fenómeno de vanguardia que había traído desde España y del cual luego va a renegar, como de muchas épocas de su vida y de diferentes estéticas. Era una revista mural, una revista que se pegaba en las paredes, que tuvo dos números y que da una lección de literatura muy importante: hacer literatura es poner el cuerpo, es militar el libro.

Cuando uno escribe un libro, el libro empieza cuando se termina de escribir, cuando se publica y cuando uno tiene que ir a ponerle el cuerpo a ese libro. Borges no solo les ponía el cuerpo a los libros, sino también a las revistas, en una época en la que las revistas eran una base de operaciones.

-Porque desde el lado del autor es poner el cuerpo, pero, a su vez, desde el lado del lector es poner la interpretación. Vos remarcás varias veces en estos textos que hay tantos libros como lectores. Y él abogaba por esta idea.

-Exacto. Yo diría que hay tantos Borges como lectores. Vamos a jugar un poco con la idea de que leer a Borges es un gesto cuántico. Borges es una probabilidad, nunca sabés dónde va a estar. De repente lo empezaste a leer en «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», uno de los textos más flasheros de Borges, que abre Ficciones. Es una gran provocación, en el mejor sentido de la palabra, para un lector que nunca accedió a Borges encontrarse con eso. Y de repente uno después lo encuentra en «Hombre de la esquina rosada», cuando dice: «A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real». O lo encuentra en la «Milonga de Manuel Flores»:

«Para los otros la fiebre

y el sudor de la agonía

y para mí cuatro balas

cuando esté clareando el día.

Manuel Flores va a morir

y eso es moneda corriente

morir es una costumbre

que sabe tener la gente.

O «Las ruinas circulares», que plantea la idea que luego Christopher Nolan lleva al cine en Inception: que alguien pueda fabricar, a partir del sueño, una persona y que esa persona ingrese en la realidad. Es decir, ir de la ficción a la realidad, que es la idea que llevaba adelante Oscar Wilde: no es el arte el que imita la vida, sino la vida la que imita el arte.

-De este libro estamos hablando y todavía ni lo abrimos. Y vos ya metiste a los Redonditos, a Inception y a Christopher Nolan, el director de la trilogía de Batman y ahora de la adaptación de La Odisea. También metiste a Oscar Wilde y a Whitman.

-Soy un clipeo permanente. Contrátenme en algún canal de streaming, por favor.

-El punto es que esto es algo deliberado porque vos lo que querés es desacralizarlo. Esto que me mencionabas antes: bajémoslo del altar. No hagamos como que este tipo era el que traducía a William Faulkner y que era un ente cerebral sin patas que iba por la vida. Al revés, era un hombre enamoradizo, sentimental, pop.

-Exacto. Pero hay algo que me parece muy valioso en lo que observás, que no tiene que ver con una idea forzada. No es entrar desde muchos ángulos con fórceps en Borges, hacerlo decir cosas que nunca dijo, sino que es empírico, es verificable.

El otro día, cuando hablábamos de Mick Jagger y el rock en Borges, uno va a YouTube, pone la película Performance, dirigida por Nicolas Roeg en 1970, y encuentra a Mick Jagger leyendo el cuento El Sur. No es un invento de alguien que dice que creemos que a Mick Jagger le gustaba Borges. Aparece ahí.

-Y vos me habías contado, y después lo leí, que Borges y Jagger se encuentran. Jagger se le pone de rodillas. Contalo, ¿cómo es?

-Es una anécdota que transmite María Kodama. Según su relato, coinciden en un hotel en España y Jagger, emocionado por la presencia de Borges, celebra ese encuentro. Borges también se siente sorprendido porque el propio Mick Jagger le rinde una suerte de pleitesía.

-Borges sabía quién era porque cuando este le dice “soy Jagger”, el otro dice: “Ah, el de los Rolling Stones”.

-Exacto. En el aspecto musical, pese a que Borges se definía como un ignorante musical, lo cual para mí siempre es muy relativo porque escuchaba a Brahms. Nadie que escuche a Brahms, aunque sea muy de oído, es un ignorante musical. Algún perfil, alguna inquietud estética tenés que tener.

Por ejemplo, la propia Kodama contaba que en los últimos cumpleaños le pasaban Pink Floyd. Hay algo verosímil en eso porque leer a Borges es leer en colores. Esta idea que a veces se ha instalado entre los jóvenes de que es un escritor en blanco y negro, yo trato modestamente de combatirla.

Pero insisto, no como un deseo, sino como algo que ya está. Cuando hago el BorgesPalooza, y lo digo realmente sin demagogia, no es ninguna idea original. La materia rockera ya estaba en Borges.

Desde que el tipo, en 1939, escribió Pierre Menard, autor del Quijote, para lectores que consumían ese texto en una revista donde podían circular reseñas de autores reales. De repente escribe la historia de este escritor francés que ha muerto, que tenía una obra visible y una obra invisible.

La obra invisible era haber escrito capítulos del Quijote palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Todo esto nos lo enteramos a partir de un intercambio epistolar con el narrador.

Lo cierto es que el texto desarrolla toda esta idea. Primero, no es una adaptación que hace Pierre Menard del Quijote. No es que pone el Quijote en un escenario del siglo XX. Eso le parece una vulgaridad a Pierre Menard.

Tampoco es una copia. Porque uno diría: “Si no es eso, se puso frente al original y se puso a copiar. Esto es plagio”.

Y el texto dice que no solamente no es plagio, sino que el texto de Pierre Menard es mejor que el texto de Cervantes, aunque sean idénticos. Lo cual tiene un sentido filosófico y semiológico muy fuerte: el contexto modifica el texto.

El esfuerzo que tuvo que hacer Pierre Menard para escribir un texto concebido en el siglo XVII es mucho mayor que el esfuerzo que tuvo que hacer Cervantes para escribirlo en su época.

A esa magia, a ese misterio que tiene el texto, se le agrega algo más: estamos en 1939. Andá a chequear que es un autor apócrifo.

-Mencionaste recién un Borges a colores. Dejame que complemente, no que corrija: un Borges accesible. Voy a contar la cocina de este encuentro. Con Daniel nos conocemos desde hace tiempo, coincidimos en un ciclo de verano, nos juntamos a tomar un café y yo le conté que integro un club de lectura y que nunca le entramos a Borges por estas cuestiones de que es demasiado inaccesible, de que se nos va a escapar la tortuga y no sabemos cómo entrarle. Y vos me dijiste: “Al revés, hay que tirarse de cabeza y lo que sale, sale”. Ahí me dijiste: “Leete esto”. Y acá terminamos. Esta es la idea de un Borges accesible.

-Definitivamente es así. De hecho, este libro, Borges, la gran bestia pop, editado por A/Z, busca ser una guía de doce pasos para entrar en la literatura de Borges.

¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuáles son los cuentos más accesibles? Porque está esta idea general de que alguien te diga que Borges es muy difícil o, por el contrario, que Borges es muy accesible.

Yo siempre trato de trabajar con los bemoles, que es el lugar donde es interesante reflexionar. Es como cuando hablamos de la política en Borges. Era antiperonista y, sí, todos sabemos que era antiperonista, pero hay muchos bemoles en su vida. Borges escribió poemas para la Revolución rusa.

No quiero abrir un link más, pero si uno entra en los bemoles de Borges puede entender el fondo de su literatura.

Por ejemplo, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius es un cuento que te va a volar la cabeza, te vuela la peluca. Pero no sé si es un cuento para alguien que se inicia en la literatura de Borges.

¿Qué cuento puede ser para alguien que se inicia? El otro, que es un Borges mayor encontrándose con un Borges joven, en dos tiempos y en dos lugares a la vez.

Es muy flashero el hecho de que Borges se encuentre con Borges y que los dos no solamente sean uno mayor y uno joven, sino que estén mirando cosas diferentes. Uno está mirando el río Charles, en Estados Unidos, y el otro está mirando el río Ródano, en Ginebra.

El texto es muy sencillo porque, además, coincide con la etapa más final de la obra de Borges.

Otro texto accesible es El Sur, que es uno de los textos más autobiográficos de Borges porque representa la época en la que tuvo un accidente muy grave en la cabeza, en 1938. Varios años después, justamente en LA NACION, publica El Sur, en 1953, y después lo agrega a un libro que había salido previamente, que es Ficciones.

Borges hacía eso: abría y cerraba los libros como se le cantaba.

Y eso es maravilloso porque va contra una idea un poco capitalista de la literatura, en el sentido de que todo tiene que ser publicado. Cuando alguien es consagrado, le abren los cajones y publican todo.

Él tenía una visión muy rigurosa de lo que tenía que ser publicado y de lo que no tenía que ser publicado.

Tanto es así que su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, en sus ediciones posteriores, sobre todo en las Obras completas, pese a que él dice que limó algunas asperezas, cuando vas a ver esa limadura de asperezas, los destroza. Modifica, saca poemas, les cambia los versos. Es realmente un experimento ir a leer eso.

Eso es de alguien que está pensando no solamente cómo escribe, sino cómo quiere ser leído. Y ahí es donde hablo de la cabeza política de Borges. Es la idea de estar en los dos lados del mostrador permanentemente.

-En esta respuesta usaste un término que es “flashero”. Hablando de flashero, en este libro vos jugás con la idea de Bowie y Borges como dos figuras con mucho en común. Y, a propósito, hablás de este concepto: Borges y Bowie como absolutamente principiantes.

-El tema de “absolutamente principiantes” viene de una canción de Bowie que había escrito para una película, Absolute Beginners, y que habla de la idea de ser principiantes en el amor. Cuando uno es principiante en el amor, todo está por suceder. Todo el mundo está por ser creado.

Es una idea que yo quería que fuera provocadora porque nadie, en el imaginario popular que hay en torno a Borges y a Bowie, con sus vastísimas obras, diría que son principiantes.

-Más bien diría que son personajes que tienen mucha experiencia, mucho recorrido.

-Exacto, son esas las palabras. Y, sin embargo, al ser personajes que todo el tiempo están cambiando, están cambiando de piel, están arriesgando, están desafiando a sus propios presentes, es ahí donde son principiantes.

Siempre están empezando de nuevo. Me parecía interesante quitarle el sentido peyorativo a la palabra principiante y darle justamente el carácter de la curiosidad, algo que está muy relacionado también con nuestro oficio, que es el periodismo.

El mundo empieza a ser mundo cuando alguien se hace una pregunta.

Hay una idea muy de esta época de que está mal decir “no sé”. A mí me pasa en los clubes de lectura de Borges. Pregunto si leyeron o no leyeron a Borges, pero no lo digo en un sentido de lección, todo lo contrario, sino para entender desde dónde partir.

Porque si uno no tiene un diagnóstico correcto, o si alguien te dice que leyó a Borges y no lo leyó, pero te lo dice simplemente por una cuestión de vergüenza, porque siente una presión social y literaria de que si no leíste a Borges estás afuera de la literatura.

A mí, como creo que alguna vez te dije, me dan mucha envidia los lectores que todavía no leyeron a Borges. Tomo una vieja idea de Juan Forn, que cuando escribió en Página/12 unos prólogos a los relatos breves de Kafka dijo que le daban mucha envidia aquellos que iban a leer por primera vez a Kafka.

No hay nada más lindo que leer por primera vez a Borges.

Me parece una idea para generar entusiasmo. No solamente no es tarde, sino que Borges te puede llegar en cualquier momento de tu vida y en cualquier estética que vos estés buscando.

-Tu abordaje es también desde un Borges y un Bowie que sí, tienen inspiración, pero son unos laburantes. Le meten horas y horas de trabajo, de pulir, de editar, de corregir. En esa línea, vos hablás incluso, te diría, contra la idea de inspiración. Llegás a plantear que los iluminados vayan con sus cuentos a otro lado. El arte es un oficio, un trabajo, un método. Como decía Oscar Wilde: “Estuve toda la mañana poniendo una coma y a la tarde la saqué”. Borges era eso.

-Definitivamente. Borges es un autor que no publicó novelas, es decir, que no tiene una obra como puede ser la de Proust, por poner un ejemplo extremo, simplemente para compararlo.

Sin embargo, es un autor que publica muchísimo, no solamente en los libros, sino sobre todo en las revistas. Y no solamente en las revistas, sino también en las conferencias.

No podemos asociar su producción simplemente a los libros que publicó porque estaríamos distanciándonos justamente del Borges que agarraba la pala.

-Que se subía a un auto, salía a un pueblito del interior de la provincia a dar una charla y se pegaba la vuelta.

-Exacto. Hay una anécdota maravillosa. No sé si es para horario de protección al menor o no.

-Ojo con la que vas a decir.

-Yo la cuento y después corten, como si estuviésemos en un café. Estaba en Pehuajó. Esto está en un libro de anécdotas en torno a Borges, porque Borges es un gran fabricante de anécdotas.

A Borges lo iban a ver diez, doce personas. Estamos hablando de una época en la que Borges todavía no la había pegado, en el sentido en el cual contemporáneamente entendemos la expresión “pegarla”.

Borges está cuarenta años agarrando la pala hasta que es reconocido. Cuarenta años. Y eso no puede perderse de vista. Hay una idea que desarrollo en el libro de Bowie y Borges, que es una idea de Nietzsche. No es tan importante la intensidad de un sentimiento como su persistencia.

Borges y Bowie fueron persistentes toda su vida, en toda su obra. Y eso es aquello que los convirtió en quienes fueron.

-Pehuajó.

-Había un tipo que lo estaba jediendo a Borges, pero en un sentido de lo que nos imaginamos como un groupie: ”Borges, ¿qué quiso decir con Las ruinas circulares? ¿Qué quiso decir con Tlön, Uqbar, Orbis Tertius? ¿Qué es lo que sucede al final?”.

Y Borges se lo quiere sacar de encima. Entonces le dice: “¿Conoce usted la vieja copla de Pehuajó?”.

-”Cuénteme”, le dice el otro. Y Borges le dice: “En el centro de Pehuajó hay un letrero que dice: andate a la reputa que te parió”.

Y el otro le dice: “¿Sabe, Borges, que ya la sabía?”. Ese es el remate.

Pero ese es otro aspecto, Hugo, el tema del humor. A Borges lo paraban por la calle, al Borges rockstar, al Borges Jagger, y le decían: “Maestro, maestro, yo soy escritor”.

Él hacía una pausa, yo siempre digo que es la pausa británica, esa pausa del humor británico, y decía: “Caramba, yo también”.

-Dejame hacer otro paréntesis en esta conversación. Vos le tocaste el timbre a Ernesto Sabato y terminaste conversando con él durante un año. Saliste a buscar la tumba de Bioy Casares y terminaste, para reconstruir esta historia, incluso rastreando a los sobrinos de Borges. Tenés parte de ese bagaje periodístico que te lleva a tocar timbres, a buscar tumbas. ¿Cómo es eso?

-Creo que tiene que ver con el mismo sentido en el cual venimos conversando, que es la curiosidad.

Yo siempre hablo de una frase de un poeta romano que dice: “Nada de lo humano me es ajeno”. Y me siento muy identificado con esa idea, en el sentido de que todo me da curiosidad.

Puedo leer una noticia política, una noticia de la Bolsa, un ensayo de Kafka. Más allá de que tengo mis afinidades, todo me da curiosidad.

Desde ese lugar ya hay una base desde la cual me siento atento a buscar cosas. Pero si uno solamente se queda con el deseo, es un escenario que no termina de completarse.

-En esa línea, ¿podés explicar por qué fuiste a buscar la tumba de Bioy Casares?

-Porque tenía que hacer un tour sobre Bioy y, en el cementerio de la Recoleta, por esas ironías de la historia argentina, hay dos sepulcros que dicen Casares.

Entonces, bajo esta inercia de ir siempre a las fuentes, dije: “Tengo que averiguar en cuál está Bioy Casares, si está en una o está en otra. Acá no hay física cuántica”.

Por supuesto, hago los caminos que corresponden: ir a chequear. Llamo al cementerio de la Recoleta y me dicen que está en una.

No contento con eso, voy a las hemerotecas. También busco imágenes de video del momento en que había fallecido Bioy Casares y estaba en el otro lado. Estoy hablando de hace muchos años.

Entonces sucedieron todas las teorías conspiranoicas que te comentaba hasta que, caminando justamente el cementerio de la Recoleta, y cuando hablo de caminarlo lo hablo en sentido literal, es decir, de ir a ponerle el cuerpo, me encuentro con un cuidador.

Era alguien que estaba podando unas plantas de un sepulcro que estaba enfrente. Le pregunto si tenía conocimiento de en cuál de las dos bóvedas estaba Bioy, ante la desesperación del deadline de hacer un tour que, además, era muy importante.

Y él, con total sencillez, me dice: “Está en este, lo puse yo”.

Eso es para mí ponerle el cuerpo a la literatura. Y por eso lo asocio tanto a ir con los libros.

Yo acá tengo los libros, pero voy a una actividad y soy un vendedor de biblias. Voy con todos mis libritos en la mochila y no se me cae ningún anillo.

No es para hacer una crítica a nadie en particular, pero yo no estoy de acuerdo con esta posición de que el artista o el escritor no tiene que comprometerse ni con la economía del texto ni con la circulación del texto.

Esto lo decía Oliverio Girondo: el libro se tiene que construir como un artefacto de relojería y vender como salchichones. Y eso lo dijo en Veinte poemas para ser leídos en el tranvía.

-Rompamos mitos, por sí o por no. Te voy a tirar varias. ¿Borges fue bolche?

-Voy a decir que sí.

-¿Borges era gracioso?

-Definitivamente, sí.

-¿Borges era un improvisador o repentista?

-Definitivamente, sí.

-¿Borges era enamoradizo?

-Pero, por supuesto.

-¿Y Borges era bastante o muy sentimental?

-En sus palabras, desagradablemente sentimental.

-¿Cómo era la relación de él con Bioy Casares?

-Muy buena. Eran Lennon y Paul McCartney.

-¿Tanto?

-Me quedo corto. Hay un documental que salió hace unos años, Get Back, de varias horas.

En un momento, que ya es el final de los Beatles, está todo mal, se están tirando palos por todos lados. George Harrison se va de la banda, después vuelve. Es cuando, después de todo eso, hacen el famoso concierto de la azotea.

Pero en un momento les preguntan a Lennon y a Paul por qué antes componían más juntos y después ya no tanto. Y la respuesta era: “Porque antes vivíamos juntos prácticamente, por las giras”.

Estaban en el hotel y componían. Hay una clave sanguínea en ese estar juntos que explica el Lennon-McCartney.

Lo mismo podríamos decir de Borges y Bioy. El famoso Come en casa Borges de los diarios de Bioy. El tipo estaba todos los días, todas las noches en la casa.

-Vos mencionás, a partir de la lectura de los diarios de Bioy Casares, que Borges pasa la medianoche de Navidad o de Año Nuevo en la casa de Bioy. El vínculo que tenés que tener para ir a la casa de alguien a festejar Navidad o Año Nuevo te marca algo.

-Es que eran amigos realmente sanguíneos. Y hay algo para destacar que a veces se pierde de vista porque las imágenes icónicas de Borges y de Bioy son imágenes de los dos ya mayores.

Pero Borges le lleva alrededor de quince años a Bioy y nunca lo trató desde el lugar de un mentor, de “yo te explico”.

Borges, en general, no trataba a nadie desde ese punto de vista, pero a Bioy lo trataba como un par. Al contrario, decía que Bioy le permitía ver otras cosas.

A mi entender, la gran colaboración de Borges, en el sentido más literario del término, es con Bioy Casares.

Un dato más: 1940 es un año clave para Borges y para Bioy por tres cosas. Primero, Borges publica Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.

Te voy a hacer una referencia para que vos lo asimiles más y para que la gente futbolera lo entienda. Es como el Estudiantes de Zubeldía.

-Hablando de no meterte con una vaca sagrada...

-Al contrario, lo digo en el mejor de los sentidos. Si querés, el de Sabella, pero yo pondría a Zubeldía.

Es un texto que aún hoy sigue inquietando. Es de 1940 y sigue inquietando.

Ahora bien, Bioy publica La invención de Morel en 1940. Y hay una anécdota maravillosa también de ese año, porque es cuando, si mal no recuerdo, se casan Bioy y Silvina Ocampo.

En un momento están en Pardo, en el campo, y Bioy le dice al capataz: “Nos vamos a casar”. El capataz se queda un rato pensando y vuelve con unas escopetas, creyendo que era cazar.

-¿Cómo es esto de que, y estoy mencionando una frase del entonces vicedirector de la Biblioteca Nacional, cuando la dirigía Borges, José Edmundo Clemente, “Borges ha definido a la novela policial como el género filosófico más importante de la literatura”?

-Un breve paréntesis nerd. En 1933, Borges escribe un ensayo que es Leyes de la narración policial, donde pone una serie de puntos y dice: así se tiene que escribir el policial.

Pensemos un segundo en lo siguiente: es un tipo que tiene 33 años, que todavía no había escrito aquello por lo cual Jorge Francisco Isidoro Luis iba a ser Borges, y el tipo hace eso.

¿Por qué lo hace? Precisamente porque crea agenda para que los otros discutan en torno a lo que él hace.

Además, siempre digo que Borges es muy astuto con los modos dubitativos. “Acaso”, “creo que”... Yo lo llamo una dubitación asertiva. Mete el acaso y de repente baja un facto tremendo.

En 1933 escribe eso. Tiempo después, en unas charlas, va a decir algo muy importante: que Edgar Allan Poe no solamente crea el género policial con su relato Los crímenes de la calle Morgue, es decir, que crea el prototipo de detective que luego va a ser reproducido hasta la actualidad y llevado al campo popular.

Eso lo crea Poe. Es un milagro. El tipo lo creó de la nada.

Pero Borges dice que Poe no solamente crea el género policial, sino que crea al lector policial. Es decir, aquel tipo de lector que puede leer en clave policial textos que no necesariamente son policiales.

Y pone un ejemplo: el comienzo del Quijote. Después de Poe, nosotros lo podemos leer con sospecha. ¿Por qué Cervantes no dice en qué lugar de La Mancha? ¿Por qué no quiere acordarse?

No importa que el texto no sea policial. Uno lo puede leer en clave policial.

Y eso lo podemos trasladar al propio Borges. Uno puede leer textos en clave borgiana que no son borgianos. Empezar a leer algo y decir: “Che, qué borgiano es esto”.

Por eso, respondiendo a tu pregunta, el policial es la estructura donde Borges hace ciencia ficción. Y ahí tenemos textos como La muerte y la brújula, Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto, por citar dos cuentos. Incluso podemos poner Emma Zunz, que tiene sus modos de policial.

-¿Qué le dirías a alguien que jamás leyó a Borges porque no se le anima? ¿Por dónde entrarle?

-Lo primero que le diría, ante esta pregunta retórica de cómo hago para salir del laberinto de Borges, es que no hay necesidad de salir.

Entrá, quedate ahí, perdete.

Los laberintos están para perderse. Y cuando digo perderse, está el placer. Leer a Borges con placer, que es el modo en que él, además, se vinculaba con la literatura.

Esto parece anecdótico decirlo, pero es muy importante. Porque si uno lee a Borges rígidamente, a la defensiva, se está perdiendo el humor en Borges, se está perdiendo la ironía en Borges, se está perdiendo la posibilidad de encontrar unos links que nunca hubiese creído.

Son dos cosas distintas. Por ejemplo, volvemos a Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Aparece Berkeley o el idealismo de Berkeley y una cosa es decir: “Uy, me voy a quedar afuera, nunca leí a Berkeley”. Y otra es decir: “Qué interesante, lo voy a googlear”.

Es una invitación a googlear permanentemente, porque la mitad de las cosas no las conocés y está bien no conocerlas. Y, en esa mitad de las cosas que no conocés, la mitad de la mitad es apócrifa.

Entonces derrapás todo el tiempo. Borges no es un autor que, como muchos dicen, deja afuera al lector. Lo hace partícipe. Y no solamente lo hace partícipe, lo hace protagonista.

Una cosa es ser partícipe en un sentido más demagógico. Borges hace protagonista al lector. Y esto tiene mucho que ver con lo que vos decías, Hugo, que es la clave policial. En un policial, el lector tiene que ser partícipe del texto.

Así que le diría eso: saquemos esta idea religiosa en torno a Borges, de convertirlo en un acto de fe.

Borges mismo decía sobre los clásicos que el clásico es aquel libro que se lee con previo fervor y con misteriosa lealtad. Es decir, te gusta antes de leerlo.

Es como si alguien dijera, suponete, sobre un libro mío: “¿Te gustan las cosas de Mecca?”. “Sí”. “¿Leíste algo?”. “No”.

Con Borges pasa eso permanentemente. “¿Te gusta Borges?”. “Sí”. “¿Lo leíste?”. “No”.

Entonces, ahí está la clave: leerlo. Y si no te gusta, todo bien, no pasa nada. Hay otros autores.

-¿Habrá leído Bowie a Borges?

-Es un gran misterio.

-En su top 100 de libros no aparece, pero ¿qué creés?

-Yo creo que debió haberlo leído. Porque en Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Mick Jagger, la literatura de Borges entra por el costado de la ciencia ficción.

El mismo director que dirige a Mick Jagger en 1970, con Performance, dirige a Bowie en 1976 con El hombre que cayó a la Tierra.

Decíamos que en esa película de 1970 Mick Jagger aparece leyendo a Borges. Y no solamente eso. Espoileamos porque ya pasó mucho tiempo: el final de la película es una bala que entra en la cabeza de Mick Jagger. La cámara recorre el trayecto de la bala hacia la nuca, la nuca es un espejo que se rompe y aparece Borges.

¿Cómo pasamos de ese Borges al Borges de las milongas?

-¿Y habrá escuchado Borges a Bowie?

-Yo creo que no. Pero juego, al final del libro, con que no solamente Borges escuchó a Bowie y Bowie leyó a Borges, sino que Bowie es un sueño de Borges y Borges es un sueño de Bowie, que se siguen soñando perpetuamente.