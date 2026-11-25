El reconocido entrenador personal y referente del fitness en la Argentina sostiene que nunca es tarde para abandonar el sedentarismo y que no hace falta pasar horas en un gimnasio para mejorar la calidad de vida. Caminar, bailar, subir escaleras o andar en bicicleta son algunas de las alternativas que propone para incorporar el movimiento a la rutina cotidiana.

Certificado como entrenador personal en la Universidad de Miami, Tangona fue testigo de las transformaciones que experimentó la industria del fitness, desde el furor por los aeróbicos en los años 80 hasta la proliferación de métodos de entrenamiento y recomendaciones que circulan actualmente en las redes sociales. Frente a esa sobreabundancia de información, propone volver a cuatro pilares fundamentales: la alimentación, el entrenamiento, el descanso y los buenos vínculos. Su objetivo es promover lo que denomina la “nueva longevidad”: no se trata solamente de vivir más años, sino de llegar a la vejez con fuerza, autonomía y bienestar.

Tangona explica cómo combatir el sedentarismo y el autoboicot, qué lugar ocupan los ejercicios de fuerza a medida que envejecemos y por qué la disciplina es fundamental cuando la motivación desaparece. También reflexiona sobre el impacto de la actividad física en el bienestar emocional, los riesgos de los entrenamientos excesivos y la importancia de encontrar una rutina sostenible en el tiempo. “Lo que no hagamos por nosotros no lo hace nadie”, advierte.

-¿Qué fue Physical en tu vida?

-Fue una época increíble de mi vida. Physical, en la zona de San Isidro, sobre Libertador, con todo el equipo. Eran 80 mujeres por clase. El piso se doblaba. Era una época en la que no había tantos gimnasios. Creo que nunca más se van a repetir esas fiestas de la gimnasia. Éramos una familia, había un nivel de profesionalismo y de amistad extraordinario.

-Y ya existía el profesionalismo en ese momento, porque vos te capacitaste muchísimo. ¿Qué hiciste?

-Me capacité mucho porque mis hijos, de chiquitos, viajaron a Estados Unidos para instalarse con su madre, la maravillosa madre que tuvieron. Un día quise dar clases allá y me dijeron que, si no tenía determinada certificación, no podía hacerlo. Entonces me certifiqué como entrenador personal en la Universidad de Miami. Eso me permitió empezar a viajar. Hace 30 años que soy entrenador personal y es lo que sé hacer. Soy vendedor de fitness y divulgador.

-Nos alentás a movernos porque nunca es tarde, ¿no?

-Es tarde cuando te sacan con las patitas para adelante. Mientras tanto, no. Hoy se vive entre 20 y 30 años más. Hay una estadística que dice que, si te cuidás, agregás cinco horas por día a tu vida. Está en vos cómo querés llegar a mi edad, porque es cuando pagás el precio de lo que hiciste 20 años atrás. Si comiste mal, tomaste, te drogaste o no entrenaste, cuando llegues a los 69 años vas a sentir las consecuencias.

Hoy hay mucha diabetes, colesterol e hipertensión. Antes no había tanta información. Mi hijo más chico, de 23 años, ahora me llama y me pregunta si le puede poner miel al agua. La miel no mata, matan las cantidades. Viví bien y disfrutá todo lo que puedas. Pero hoy todo cambió. Uno te dice que comas tomate, el otro que no. Uno recomienda la creatina y otro no. Hay un despelote que ya no sabés por dónde ir, especialmente con las redes sociales.

-En todos estos años hubo muchísimos cambios. En los 80 estaban los aeróbicos, después la gimnasia en colchoneta, las barras, el crossfit. Ahora veo gente empujando ruedas de camión por la calle. ¿Qué cambió y con qué nos quedamos? ¿Estamos frente a algo mejor o simplemente fueron modas? ¿Dónde está la verdad de la salud?

-Yo me quedo con lo que te guste, con lo que te divierta, con lo que te haga feliz y te motive a ir. Andá a correr, pero ¿quién dijo que tenés que correr? Si no te gusta, hacé bicicleta. Andá a bailar.

Cuando digo la palabra baile, muchos se sorprenden. Bailar es, primero, mindfulness: estar presente, atento a la coreografía. La música empodera la vida, libera las emociones congeladas. Estamos duros, rígidos, ya nadie se ríe. La música te saca una sonrisa. Y, además, podés conseguir novio. El baile también es una actividad cardiovascular.

-Dijiste algo que me interesó: hacer lo que te haga feliz. Hay mucha gente que seguramente está escuchando esta conversación y dice: “A mí la actividad física no me gusta”. ¿Cómo encontramos algo que nos motive?

-Hacete el próximo análisis de sangre y después me llamás.

-Me vas a correr por el lado de la salud.

-Escuchame, los análisis hablan. Si no les prestás atención, aunque sea a un electrocardiograma básico, podés estar pasando por alto un problema.

Trabajo con el Centro Rossi y mando a todos mis alumnos a hacerse chequeos. En uno de esos controles de rutina, una cardióloga detectó que una persona tenía una arteria obstruida en un 90%. Si a esa persona un entrenador la hubiera mandado a correr sin conocer su estado de salud, podría haber sufrido un infarto. Por eso es tan importante la prevención.

¿Voy a vivir más si entreno y me cuido? No sé si vas a vivir más, porque todos tenemos una fecha de vencimiento. Lo que sí va a mejorar es tu calidad de vida.

Por ejemplo, ¿hace cuánto que estoy sentado? Habrán pasado cinco minutos. Me paro, activo la circulación y me muevo un poquito. Es el primer consejo que te doy. No puedo estar sentado durante tanto tiempo sin moverme.

-¿Es decir que cada tanto tengo que levantarme y caminar?

-Exactamente. Esto me lo enseñó un cardiólogo argentino que me pidió que, aprovechando que tengo prensa, transmitiera la importancia de levantarse cada tanto para favorecer la circulación y prevenir la formación de coágulos.

No es que te vas a adelgazar por hacer eso. Es la suma del movimiento diario.

-Ni hablar de las mujeres, que cruzamos las piernas.

-Es como cuando viajás en avión y te recomiendan no tomar tanto alcohol, ingerir más líquido y moverte cada tanto. Tampoco hay que volverse loco, pero entendé que la suma del movimiento diario es lo que te va a poner en forma.

-¿Y dónde incorporamos esos pequeños movimientos diarios, más allá de ir al gimnasio?

-Estoy haciendo una nota extraordinaria en la que, por las cámaras, no debería moverme. Pero me levanto igual porque primero está mi salud.

Si estás en una oficina, caminá mientras hablás por teléfono. Dejá el auto un poco más lejos. Yo no siempre lo hago porque también soy vago. Subí las escaleras. Vivo en un cuarto piso y subo todo por escalera. Si viviera en un décimo, haría tres o cuatro pisos.

Voy a hacer las compras caminando y, en vez de quejarme porque me pesan las bolsas, aprovecho para trabajar los bíceps.

Carola, levantá un brazo. Ahora levantá el otro. Lo pudiste hacer. Pensá que hay gente que está en un hospital y no puede hacerlo. ¿Sabés lo que daría esa gente por poder moverse? Nosotros, que estamos espectaculares, hacemos un despelote por tener que caminar una cuadra.

Es una cuestión de quererte. ¿Cuán poco te tenés que querer para no cuidarte un poquito? No son grandes cosas las que tenés que hacer. No tenés que subir montañas.

También hay que respetar la edad. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 70 podés hacer distintas cosas, dentro de tus posibilidades. Si tenés 50 años y jugás un partido de fútbol con tu hijo de 15 como si tuvieras su edad, te la estás jugando innecesariamente. Tu cuerpo tiene 50 años, no 20. Tiene que haber un orden.

-Ya que mencionás las distintas edades, pensemos en las personas más sedentarias, porque quien ya hace actividad física no necesita que lo convenzan. Si estás arrancando a los 20 años, ¿con qué empezás?

-A los 20 hacía taekwondo, jugaba al golf, hacía mountain bike, trepaba montañas y saltaba ocho horas por día en Physical. El entrenamiento personalizado, que por suerte llegó después, todavía no existía.

Daba ocho horas de clases en el salón y saltaba con mis alumnos. Dormía como un león, no tomaba pastillas, descansaba y comía de todo. Era un toro. Vos sos testigo.

Pero cuando llegás a los 40 o 50 años, ¿qué pasa? Te casaste, tenés chicos y estás tratando de crecer económicamente. Prácticamente no descansás y comés desordenado porque estás en la oficina generando tu futuro.

Trabajo con cardiólogos que me advierten especialmente sobre esa franja de edad. Hay que tener cuidado porque estás generando todo un entorno que provoca estrés.

Llegás a tu casa a la noche, querés silencio, tenés dos o tres chicos y estuviste todo el día peleándote con tu jefe o tratando de mantener tu trabajo.

-Y tu mujer tal vez también estuvo trabajando todo el día.

-Totalmente. Doy fe de lo tremendo que es manejar una casa. Ahora que me separé por segunda vez, me doy cuenta de lo que hacían mis mujeres: lavar, cocinar, ocuparse de todo. Llego a la noche muerto y me tengo que preparar la comida.

Por ahora, como tengo a mi mamá, ella me prepara la comida con la señora que la ayuda y me llevo la vianda. Me está salvando. A veces como parado porque ni siquiera tengo ganas de sentarme.

Esos desórdenes también traen problemas. A esa edad tenés que volver a ordenarte.

-¿Por dónde arrancás para recuperar ese orden?

-Caminá. Caminar te va a ayudar. Una de mis recomendaciones es no acostarte inmediatamente después de comer.

Tenemos un músculo muy poderoso en la pantorrilla, que trabajamos cuando nos ponemos en puntas de pie. El movimiento ayuda a activar la circulación. Salí a caminar. La caminata tiene muchos efectos beneficiosos. Si preferís la bicicleta, hacé bicicleta. O bailá en tu casa.

La gente llega a las nueve o diez de la noche y come porque es su momento de gloria, cuando finalmente puede decir: “Llegué a casa”.

-¿Cuánto tiempo debería pasar entre que termino de comer y me voy a dormir?

-Entre dos y tres horas. Comemos muy tarde y eso también es un problema. Por eso se está hablando de comer antes de que baje el sol. Yo estoy haciendo un esfuerzo tremendo, pero me cuesta comer a las siete.

-¿Si como a esa hora, a las once de la noche me quiero comer un búfalo con puré?

-Muy buena tu pregunta. Yo como a las siete y media. Preparo un buen plato con proteínas e hidratos de carbono, y después algo dulce, porque me encanta y a veces el cuerpo te lo pide.

Trato de no poner clases después de esa hora. Una vez que termino de cenar, me quedo en mi escritorio, ordeno la casa, riego las plantas o me baño. Hago todas esas cosas después de comer.

-¿A qué hora te vas a dormir?

-A las nueve y media, cuando siento que me agarra el sueño. Me voy con el teléfono y leo frases motivacionales, que es algo que me gusta. Cuando siento que el scroll me está consumiendo, porque me lleva de una cosa a otra, corto.

También leo libros. Como escribo en LA NACION, me mandan libros de todo el mundo. Tengo muchísimos. Leo siete u ocho minutos y, cuando me agarra el sueño, lo respeto. No sigo de largo.

-Dijiste que tratás de no poner clases a la noche. Con respecto al horario de la actividad física, hay fanáticos de entrenar a la mañana, pero otros no pueden hacerlo porque tendrían que levantarse a las cinco. ¿Existe un horario ideal?

-Hay estudios de Harvard que hablan de los beneficios de entrenar a la mañana, pero a mí a esa hora no me molestes. Dejame leer, escribir y dar clases.

A veces, a la tardecita, agarro la bicicleta y voy a dar clases en bicicleta si tengo alumnos cerca.

Hay personas que entrenan tarde porque es el único momento que tienen. Después comen, se acuestan y a las dos de la mañana siguen aceleradas.

El horario ideal es el que a vos te haga bien, no el que te lleve a boicotearte. Puede ser a la mañana o a la tarde.

Tengo equipamiento para entrenar en casa. Cuando no quiero salir, me pongo un video o una película y me quedo pedaleando. Si no tengo muchas ganas, hago algo más intenso durante menos tiempo y digo: “Cumplí”. Porque más no es mejor.

En algún momento tenés que encontrar media hora para vos. Entiendo que hay personas que están desmotivadas, que terminaron de cocinar para sus tres hijos y lo único que quieren es tirarse a hacer zapping. Los entiendo porque estamos viviendo una época de mucho estrés.

-Dijiste una palabra clave: boicot. ¿En qué consiste el autoboicot y cómo podemos reconocerlo y combatirlo? Porque es bastante escurridizo.

-Las excusas son fantásticas. “Tango, vos sabés que mi nieto...”, “Me pusieron un turno médico justo en el horario de entrenamiento”.

¿No podés decir que tenés entrenamiento y pedir que te cambien el horario? En la agenda, lo primero que tiene que figurar es entrenar. ¿Por qué? Porque vos podés tener un millón de problemas, pero cuando tenés uno de salud, tenés uno solo. Se te acabó.

Cuando llamo a un alumno porque faltó, a veces me dice que es porque quiero cobrar mis honorarios. Por supuesto, pero también lo llamo porque hace tres clases que no viene. Cuando faltás a la segunda y a la tercera clase, empezás a cortar el hábito.

Después lo único que hacemos es preguntarnos dónde vamos a almorzar o dónde vamos a cenar. ¿Tanto hay que comer?

¿Sabés qué me dijo Valentín Fuster en un congreso de cardiología? Es un cardiólogo extraordinario, que trabaja en el Mount Sinai de Nueva York y les ha salvado la vida a muchos argentinos.

Tuve la oportunidad de conocerlo e intercambiamos nuestros libros. Le pedí un consejo para transmitírselo a la gente. Me dijo: “Tangona, coman menos”.

Podemos hablar de la dieta mediterránea y de por qué en las zonas azules la gente vive más. Pero ¿sabés cuál es una de las diferencias de esas zonas? Que la gente está caminando mañana, tarde y noche.

-Vas a los pueblitos de Italia o de España y ves a esas señoras mayores que suben y bajan, llevan las bolsas del mercado y van caminando a visitar a sus amigos.

-Acá hacés media hora de actividad física y después estás sentado todo el día.

El otro día se me metieron tres millones de personas en Instagram a criticarme por algo que había dicho.

-¿Por qué? ¿Qué habías dicho?

-Les expliqué que, aunque hagas mucha gimnasia, también importa lo que hacés durante el resto del día. ¿Qué hacés con las horas restantes de la semana? ¿Estás nueve horas sentado?

Andá al gimnasio tres veces por semana, pero después usá las escaleras, movete. No es que cumplís con el gimnasio tres veces por semana y ya está. Hay que moverse.

-Eso me lleva a algo que te escuché decir varias veces. Tampoco sirve esta idea de reventarse en el gimnasio y salir agotado, extenuado.

-No sirve. Y te voy a llevar a Néstor Lentini, un gran fisiólogo argentino. Él me pidió que transmitiera los riesgos de la alta competencia.

Entiendo a quienes tienen el objetivo de competir, ganar y conseguir una medalla. Pero para vos y para mí, que entrenamos para estar bien, llevar el cuerpo a esos extremos es una locura.

Hay que tener cuidado con lo que se hace. También está el consumo de sustancias para desarrollar la musculatura. Cada uno tiene derecho a decidir qué hace con su cuerpo.

-En algún momento usaste la palabra objetivos. ¿Qué objetivos deberíamos plantearnos? Tengo 55 años, soy joven todavía, pero ya no soy una niña. Estoy saliendo del sedentarismo y yendo al gimnasio. ¿Qué objetivos debería plantearme a nivel de entrenamiento? Ahora se habla mucho de que las mujeres en la menopausia deberían hacer ejercicios de fuerza.

-Antes, durante y después de la menopausia. ¿Por qué esperar a la menopausia? Tenés que anticiparte a las cosas antes de que pasen.

El objetivo de entrenar no es solamente tener la cola más levantada. La gente dice que no entrena por estética, sino por salud. Pero no me digas que no te gustaría verte espectacular. Lo que pasa es que hay que poner voluntad.

Entrenemos por salud, pero también para llegar a determinada edad y vernos bien.

Con respecto a tu pregunta concreta, el objetivo es poder subir una escalera, caminar por un aeropuerto sin depender de que te lleven, poder levantar y jugar con tus nietos, hacer las compras o agarrar una lata de un estante alto sin lastimarte el manguito rotador.

Cada uno tiene que hacer lo que pueda, dentro de sus posibilidades. Tenés que entrenar para lo que nosotros llamamos la nueva longevidad: llegar sanos y fuertes.

-¿Qué es esa nueva longevidad?

-Llegar a los 69 años es una cuestión cronológica en mi vida. Lo que yo evalúo es cómo estoy psicológica y biológicamente, cómo me siento. Hay gente de 70 años que parece mucho más joven y gente de 20 que parece de 40.

También tiene que ver con las ganas que tenés de hacer cosas. Cuando venía para acá estaba contentísimo, escuchando música, tomando sol. Pensaba que me iban a hacer una nota y que después iba a dar clases, porque tengo la fortuna de tener trabajo. Trato de mirar todo desde una perspectiva de optimismo.

A veces me caigo anímicamente, porque trabajo con seres humanos y somos muy complejos. El ser humano, en términos generales, no es muy agradecido.

Por eso la gente tiene más perros que amigos. Hoy estás tomando un café con alguien y está más pendiente del teléfono que de la conversación. Ya no importan tanto las relaciones sociales.

La gente está buscando dentro del teléfono la felicidad que no tiene afuera. ¿Sabés para qué se usa muchas veces el teléfono? Para apagar la soledad.

Seguramente, si vos estás con un señor buen mozo o yo con una linda chica, el teléfono lo tiro al río. Me dedico a la persona que tengo enfrente.

Cuando usás tanto el teléfono, estás buscando ese “me gusta”, esa aprobación, la posibilidad de conocer a alguien. No podés estar haciendo scroll todo el día.