Inmortal, el documental de LA NACION que cuenta la historia del último baile de Messi

Lionel Messi se despide de la selección este martes 6 de octubre. El capitán disputó su último mundial en Estados Unidos y llevó a la Argentina a una final por segunda vez consecutiva. Había levantado la Copa en Qatar en 2022. Con su salida del equipo, se termina un ciclo dorado de la selección y LA NACION lanza por eso Inmortal, la historia detrás del último capítulo que cambió el fútbol, un documental que te muestra el detrás de escena de la cobertura de la última hazaña del jugador que deja una huella imborrable en el fútbol mundial.

Inmortal acompaña a Messi, el capitán, a lo largo de los ocho partidos. Los de fase de grupos, que pasaron sin sobresaltos, con un hack trick frente a Argelia, un doblete contra Austria y un gol contra Jordania. En la fase eliminatoria, anotó un gol en 16 avos contra Cabo Verde, tuvo un rol clave contra Egipto y fue el espíritu para la victoria emotiva contra Inglaterra. Messi llevó hasta la final a la Argentina contra España.

Los jugadores de Argentina levantan al capitán Lionel Messi (10) durante la celebración por el triunfo sobre Egipto en los octavos de final del Mundial en Atlanta, martes 7 de julio, 2026. (AP Foto/Jacob Kupferman) Jacob Kupferman - FR171784 AP

A los 39 años, Lionel Messi fue el alma del equipo contra Egipto en octavos de final. Cuando todo parecía perdido, por un juego trabado, por contraataques letales de los rivales, por un penal fallado por él mismo, el capitán empezó la remontada: tras estar 2 goles abajo, metió un gol y luego asistió al Cuti Romero para el empate. El partido terminó 3 a 2. Tuvo una actuación destacada ante Suiza en cuartos, con una asistencia, en el 3 a 1. Y dio las dos que terminaron en goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para el 2 a 1 en Inglaterra.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

Este documental tiene imágenes exclusivas de la performance del capitán dentro de la cancha: los ocho goles, las asistencias, la alegría y el llanto por lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero también hay imágenes del 10 afuera del estadio, en las conferencias de prensa, y el detrás de escena de los hinchas, los banderazos y los festejos alrededor de los estadios. La bandera de Malvinas en aquella semifinal y el sabor amargo contra España, por lo que pudo haber sido la cuarta estrella.

Messi se retira de la selección con números asombrosos. Jugó 207 partidos (con el del martes, 208) y convirtió 125 goles. Fue bicampeón de América, campeón del Mundo, y obtuvo la Finalíssima contra Italia. Anotó 21 goles en Copas del Mundo, y ocho de ellos en la última.