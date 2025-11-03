El científico del CONICET que anticipa un cambio histórico en la forma de hacer ciencia

Gabriel Mindlin es físico, docente de la UBA e investigador del CONICET, dedica su trabajo a entender cómo el canto de las aves puede revelar los mecanismos más profundos del aprendizaje humano. Desde su laboratorio, estudia la relación entre el cerebro, el cuerpo y el entorno para descubrir cómo emerge la comunicación y cómo los sistemas biológicos aprenden, se adaptan y se transforman en el tiempo. Su investigación incluso logró descifrar los sonidos que un ave “sueña” mientras duerme, abriendo una nueva ventana al misterio de la mente.

En Conversaciones, el científico reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ciencia y plantea que “quizás seamos la última generación de científicos que necesita entender para poder predecir”. Esa tensión entre comprensión y predicción, entre el asombro humano y el algoritmo, será el eje de su próxima charla en TEDx Río de la Plata, el 9 de noviembre en Buenos Aires, donde explorará cómo el tiempo atraviesa la ciencia y redefine el lugar del conocimiento.