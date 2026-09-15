En una íntima conversación con Roberto Funes Ugarte para el podcast Lo de Funes, Elina Costantini abrió las puertas de su hogar para reflexionar sobre su consolidada carrera y su presente familiar. La modelo, que comenzó su trayectoria en la alta costura a los 13 años, destacó su disciplina y capacidad de trabajo a lo largo de los años. Al ser consultada sobre las críticas que recibió al inicio de su relación con Eduardo Costantini, la empresaria aseguró: “Siempre fui una mujer de romper prejuicios; con Eduardo todo lo siento muy natural, somos dos personas humildes”.

El encuentro entre ambos, ocurrido casualmente en el Café del Malba, fue recordado como un momento cinematográfico marcado por una fuerte conexión personal. A pesar de sus reticencias iniciales para iniciar una nueva etapa pública, Elina señaló que la relación fue creciendo hasta consolidarse como un pilar fundamental en su vida. Sobre el rol de su marido, enfatizó: “Es el amor de mi vida, es la persona que esperé toda mi vida”. La pareja, que celebra ocho años de unión, ha sorteado diversos desafíos manteniendo siempre el eje en la armonía familiar junto a su pequeña hija, Calo Milagro.

La maternidad, descrita como un proceso de fe y perseverancia, ocupó un lugar central en el relato. Elina compartió detalles sobre su viaje a México, donde visitaron a la Virgen de Guadalupe buscando cumplir su deseo de ser padres. “Milagro porque fuimos a pedirle a la Virgen de Guadalupe ser padres porque se nos hizo muy difícil”, confesó, añadiendo que la llegada de su hija ha transformado su realidad cotidiana. En la misma línea, Elina se refirió a la controversia por el uso del apellido Costantini, aclarando que fue una decisión tomada de forma independiente tras un proceso legal: “Mi apellido legal para toda la vida es Costantini; fue una decisión que me llevó a tomarla con el nacimiento de mi hija”.

En cuanto a su labor profesional, la creadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) explicó que su objetivo es transformar un sector que consideraba vetusto, apostando por la inclusión. Actualmente, trabaja junto a fundaciones y profesionales destacados en una cápsula inspirada en Frida Kahlo, cuya muestra central, fruto de tres años y medio de trabajo, abrirá sus puertas en el Malba este 17 de septiembre. “Mi misión en esta vida es poder crear eventos y fundaciones”, concluyó sobre sus proyectos venideros, que incluyen la próxima creación de un hospital para animales de compañía, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y las causas sociales que guía junto a su marido.