El 31 de marzo de 2016 quedó marcado en la vida de Federico Storani como un parteaguas definitivo. Aquel día, un siniestro náutico en el Delta del Tigre terminó con la vida de su hijo Manuel, de apenas 14 años, junto a su madre y otra persona. Para el político y docente, el proceso posterior no solo implicó el dolor de la pérdida, sino una larga y tensa búsqueda de justicia que se extendió durante una década. Al recordar los momentos más crudos de aquella búsqueda, Storani relató que, al ver las imágenes de la embarcación partida, su esperanza inicial de encontrarlo con vida se fue desvaneciendo. “Fue cuando tuve que hacer el reconocimiento. Por varias razones que son terribles y que las tuve que relatar posteriormente en el juicio”, confesó sobre el instante en que debió enfrentar el desenlace de la tragedia.

Consultado sobre cómo sobrelleva la ausencia, Storani explica que decidió apartar la figura de su hijo de la sordidez que rodeó su muerte. Según el exministro, su método para transitar el duelo ha sido rescatar la esencia de Manuel a través de la poesía y la naturaleza. “Rescatar lo que para mí Manuel significaba, que era la belleza en sus más amplias manifestaciones”, detalló. Esta postura se refleja en el ritual que mantiene dos veces al año, en las fechas del cumpleaños de su hijo y el aniversario del accidente, donde escribe semblanzas en sus redes sociales. “Uso metáforas que están en el universo, no todos entienden pero yo sí entiendo”, agregó, aludiendo a la presencia recurrente de colibríes y mariposas blancas que interpreta como señales de vida.

El impacto del duelo no fue solo emocional; Storani reveló que el trauma físico se manifestó en el desarrollo de un cáncer de colon. “Cuando el médico supo de la tragedia, me dijo que según los estudios es como dos más dos es cuatro”, señaló al referirse al vínculo entre el estrés traumático y su enfermedad. Pese a haber superado el cuadro clínico, la reconstrucción personal continúa apoyada en una agenda vertiginosa de actividades académicas y políticas, que funcionan como un “bálsamo”.

Al abordar el tema de la justicia, Storani aclaró que su lucha no respondió a un espíritu de venganza, sino a una necesidad de alivio. “No había ningún ánimo ni de revancha ni de venganza, pero es un tema tan atroz que sí busqué justicia como una forma de producir alivio”, afirmó. En la actualidad, ante la ausencia de Manuel, el dirigente se define como un hombre que, aunque agnóstico, ha encontrado en su hijo una referencia constante. “Es como mi referencia, mi Dios a quien invoco”, concluyó sobre ese diálogo íntimo que lo sostiene día a día.