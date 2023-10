El lunes 23 de octubre por la noche, Hamás, liberó a dos mujeres israelíes, Yocheved Lifshitz (85) y Nurit Cooper (79). Sin embargo, la liberación de las mismas generó una profunda preocupación en relación a la situación de una tercera mujer, Yafa Adar (85), quien permanece en manos de Hamas desde el 7 de octubre. Se confirmó esta información luego de que familiares de Adar, pudieron reconocerla en un video mientras era trasladada en un carrito de golf en Gaza.

Adva Adar, nieta de Yafa Adar, compartió la angustia que refleja la mezcla de emociones que convive su familia día a día: “Creo que es complicado, porque me alegro mucho por ellas (Yocheved Lifshitz y Nurit Cooper) y por sus familias de que hayan regresado y de que ahora estén a salvo, pero me pregunto qué significa esto para mi abuela y su estado de salud. En esta guerra nos hemos dado cuenta de que Hamas es mucho más inteligente de lo que creíamos, y está muy claro que había una razón por la que decidieron enviar a esos dos rehenes. Me pregunto si significa que el estado de salud de mi abuela empeoró y que no la dejan volver a casa porque no quieren que el mundo vea su estado, o si significa que no sobrevivió a esto... Es difícil pensar en ella. Tener que pasar por todo lo que nos contaron y, sobre todo, pensar que quizá no sobreviva, o que está en muy malas condiciones sin su medicación... no sé si eso significa que algún día podrá volver a casa”.

EL TESTIMONIO DE LA REHÉN LIBERADA POR HAMAS EL 23 DE OCTUBRE

La liberación de las dos mujeres ha sido vista por algunos como un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre, como lo expresó Adva: “En cierto modo da esperanzas porque significa que hay formas fáciles de presionarles para que devuelvan a los rehenes. Así que quiero creer que significa que de alguna manera es una opción, pero también, por otro lado, me da mucho miedo pensar que si liberaron a esas dos mujeres entonces tal vez hasta la próxima vez no liberarían a alguien más y mi abuela no estará viva para sobrevivir, para que la traigan de vuelta a casa”.

El secuestro de Yafa Adar, capturado en un inquietante vídeo en el que era llevada por hombres armados palestinos, ha sido un episodio doloroso para la familia Adar. La incertidumbre sobre su bienestar y su destino agregó una capa adicional de angustia a una situación ya de por sí desgarradora.

El folleto que reparten familiares de Yafa Adar pidiendo su liberación: "¡Tráiganla a casa ya!"

La situación dejó un profundo impacto en la comunidad de Nir Oz, que es reconocida por su compromiso con la paz y la convivencia con sus vecinos palestinos a lo largo de los años. “Creo que es muy triste, creo que las personas que viven en esta zona y en este kibutz son las personas que más creen en la paz, en la convivencia con sus vecinos, y esas personas... han perdido la esperanza, han perdido la oportunidad de vivir juntos, han perdido la oportunidad de creer en los seres humanos, y si ellos pueden creer, ¿qué nos queda a nosotros? Si no hay esperanza para ellos, si no hay paz para ellos, ¿qué nos queda a los demás? Y es muy triste porque esas son las personas que querían un futuro mejor para todos”, reflexionó Adva con lágrimas en los ojos:

La liberación de Yafa Adar y el destino de los rehenes continúan siendo temas de gran preocupación y debate en medio de un conflicto que ha afectado a familias y comunidades en ambos lados de la frontera. Las incertidumbres y desafíos humanitarios que surgen de esta crisis plantean cuestiones importantes sobre el camino hacia la paz en la región y la necesidad de un esfuerzo internacional para resolver conflictos y avanzar hacia una convivencia pacífica.

Temas Guerra en Medio Oriente