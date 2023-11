En medio de la devastación y la escasez que asola Gaza, un médico palestino demostró una notable dedicación de sus pacientes. Con su auto sin combustible debido a las difíciles condiciones en la región, el Dr. Hassan Zain al Din (54), optó por comprarse una bicicleta y viajar en ella n para brindar atención médica a los desplazados en un entorno marcado por los escombros y los bombardeos. Su historia es un testimonio conmovedor de la resiliencia de las personas en medio de un conflicto prolongado.

En Gaza, la población sufre de escasez de alimentos, agua, combustible y medicamentos, lo que complica aún más la situación de aquellos que dependen de la atención médica para enfermedades crónicas. Hassan Zain al Din es consciente de esta situación y asumió la responsabilidad de garantizar que los pacientes reciban el tratamiento que tanto necesitan.

“La mayoría de la gente dejó sus medicamentos bajo los escombros, así que tenemos que visitarlos en las escuelas o refugios para ver cómo están y proporcionarles tratamientos para enfermedades crónicas”, explicó el médico. La situación en Gaza llevó a un desplazamiento masivo de personas, y muchas de ellas han perdido sus pertenencias, incluidos medicamentos esenciales.

El conflicto en Gaza tiene graves consecuencias humanitarias, con un bloqueo total impuesto por Israel en respuesta a los ataques de grupos palestinos, como Hamas. A medida que el conflicto se intensifica, la población civil, incluidos niños, enfrenta condiciones cada vez más precarias. El Ministerio de Sanidad de Gaza informa que al menos 8.525 palestinos, incluyendo 3.542 niños, han perdido la vida en los ataques israelíes desde el inicio del conflicto.

Dr. Hassan Zain al Din, médico palestino que se traslada día a día en su bicicleta para atender a sus pacientes.

El Dr. Hassan Zain al Din, en medio de estas condiciones extremadamente difíciles, encontró soluciones ingeniosas para llegar a sus pacientes. “Mi auto se quedó sin combustible y tuve que dejarlo en el área en la que me había refugiado. Tuve que comprarme una bicicleta y recorro 15 kilómetros, yendo y viniendo, hasta el Centro de Enfermedades Crónicas de Gaza para hacer el seguimiento de mis pacientes y controlar a los pacientes de las escuelas de la ONU”, explicó el médico que a pesar de las dificultades en el terreno no detiene su misión: “A veces hacemos visitas a domicilio a algunos casos de heridos que no pueden llegar al lugar y con los que tenemos contacto”, agregó.

El mismo se enfrenta a obstáculos considerables en su viaje, desde caminos dañadas hasta el peligro constante de bombardeos. “Uno de los obstáculos es el propio camino. A veces hay bombardeos y el camino está dañado, así que tengo que llevar la bicicleta a hombros y caminar un trecho hasta que paso los escombros y la destrucción y llego a un camino en condiciones”, explicó.

Su testimonio es un recordatorio de la extraordinaria dedicación de los profesionales de la salud en Gaza, quienes continúan brindando atención a pesar de las circunstancias extremadamente adversas. “Creo que no hay ningún médico en Gaza que no pueda hacer esto e incluso más que eso. Nos cortan el combustible, el agua y la electricidad, pero no nuestras pertenencias”, destacó el médico.

La historia del Dr. Hassan Zain al Din es un ejemplo de resiliencia y valentía en medio de la adversidad que experimenta la población de Gaza, y un llamado a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en la región.

