Marcos Moneta, el Puma de los 40km/h, y sus seis palabras clave para el deporte de élite

Todavía repica la idea de jugar al fútbol. De una tentación futura -quizás para después de Los Ángeles 2028- que tiene sus raíces en la infancia, pero por ahora todo sigue su camino habitual: Marcos Moneta inicia un nuevo ciclo en los Pumas Seven con una preparación física y mental para seguir en lo más alto del rugby mundial. El Rayo, uno de los referentes del proceso de Santiago Gómez Cora, entra en el ecuador de su carrera con el ímpetu de su juventud y la experiencia de quien ya tiene un camino de alegrías y sinsabores.

Atrás, hay una cultura de constancia y disciplina que lo impulsa (un estilo de vida al que abraza), y mucho de convencimiento y confianza que inculcan desde el equipo. Es el velocista de las zancadas imposibles, el hombre de los 40 kilómetros por hora, pero también el de los tatuajes de los Juegos Olímpicos (campeón juvenil y medalla de bronce en mayores), de River, de Lionel Messi, de un rayo (obvio) y hasta de una sonrisa. “No hay que olvidarse de disfrutar”, dice, como mantra. Y desde ahí se apoya para un trabajo mental para “ser mejor que ayer”, “pasito a pasito”. Un concepto que relaciona con el “kaizen”, una enseñanza que le dejó el best seller “El monje que vendió su Ferrari”.

En diálogo con Conversaciones, de LA NACION, Moneta enfatiza varios conceptos, entre los que se destacan seis palabras clave: disciplina, constancia, convencimiento, confianza, alegría y crecimiento continuo. Un pequeño viaje al día a día de un deportista de élite.