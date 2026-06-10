María Wolff deconstruye el proceso creativo de su primer disco

En el séptimo episodio del podcast La Máquina de Hacer Canciones, conducido por Delfina Campos, la artista María Wolff habló del proceso de creativo detrás de “Hazte Hombre”, la canción que abre su álbum debut, Rápido Mamá. El track, producido junto al artista chileno Álex Anwandter, se erige como una pieza fundamental sobre la transformación personal y la autopercepción, atravesada por referencias a la literatura gótica y un trasfondo de humor.

Al abordar el origen de la composición, Wolff confesó que fue la pieza que más le exigió, alejándose de sus métodos tradicionales. “Es la que más me costó hacer y la que más trabajo me tomó; las otras canciones me salían más fáciles al sentarme al piano, pero esta fue la última y la que más me neurotizó”, explicó. El trabajo conjunto con Anwandter fue crucial en esta etapa, funcionando como un impulso necesario para consolidar la estructura definitiva. “Él me trajo, me empujó a seguir construyendo este disco; es la canción que más dejé entrar a Alex en términos de composición”, añadió la artista.

La letra, que parte de un diario personal escrito en momentos de vulnerabilidad, aborda figuras de masculinidad y la propia identidad. Sobre la frase central que cuestiona al oyente sobre “hacerse hombre”, Wolff reflexionó: “Tiene que ver con la valentía y con algo mío de la exposición, de acusarme como cobarde”. Asimismo, destacó que la canción representa una metamorfosis constante: “Es sobre la percepción que tiene uno sobre sí mismo; tiene que ver con una identidad sexual, del deseo, de cómo uno se percibe. Es todo un viajecito”.

Consultada sobre el rol de la tecnología y el exceso de herramientas en la producción contemporánea, Wolff planteó una visión crítica. “Vivimos en un mundo donde cada vez hay más herramientas para hacer música muy rápidamente y eso atenta contra la originalidad; lo original es lograr sacarse la comparación y hacer tu propio caminito”, señaló. Para la cantante, la música se ha convertido en un vehículo fundamental de conexión: “Es una excusa para muchas otras cosas, es un puente hacia el otro”.

En cuanto a su faceta como productora, reconoció la dificultad de delegar, aunque valoró la guía de Anwandter para enfocarse en la esencia creativa. “Olvídate de tu faceta de productora, eso es secundario”, le sugirió el productor al inicio del proceso. Esta decisión permitió que el álbum mantuviera una coherencia sonora basada en instrumentos clásicos y programaciones minimalistas, evitando la sobrecarga técnica.

Finalmente, Wolff analizó el papel del cantante en la actualidad, definiéndolo como algo “infravalorado”. A pesar de haber tenido un pasado donde el balbuceo y los efectos dominaban su sonido, hoy abraza la voz como una herramienta de libertad y valentía, cerrando un capítulo de búsqueda personal en un álbum que ya es referencia en la escena.