Mariano Di Cesare ¨Lejos de Todo¨ de John Cassavetes a la construcción de un espacio para que sucedan cosas

En el marco del podcast La máquina de hacer canciones, Mariano Di Cesare, el mentor de la agrupación Mi Amigo Invencible, diseccionó el proceso de creación de su reciente sencillo, Lejos de todo. La canción, que nació a partir de una intuición melódica sobre un piano, se consolidó como un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, marcando una apertura hacia sonoridades más sintéticas y populares. Sobre este cambio de piel, Di Cesare confesó: “El proceso del disco era una transformación experimental al pop de la banda; era como un cambio de piel muy fuerte”.

Consultado por la temática central de la letra, el músico reveló que gran parte de su narrativa fue impulsada por la lectura de las entrevistas al director de cine John Cassavetes. Según explicó, la obra refleja una búsqueda de naturalidad y desencuentros. “Trato de armar una situación y no hablar de algo, sino construir un espacio en el cual puedan suceder cosas”, afirmó el compositor. La letra aborda, además, la ansiedad cotidiana frente a la exposición y el consumo de alcohol, temas que Di Cesare arrastra desde hace décadas y que utiliza como vía de canalización creativa. “Ya bebí de más, hablé de más esta noche, es algo con lo que lidio constantemente”, admitió durante el encuentro.

El abordaje técnico de la grabación contó con la producción de Mariano Otero, cuya intervención resultó clave para alcanzar el objetivo de simplificación sonora que perseguía la banda. El líder del grupo relató cómo fue el trabajo en el estudio para lograr que el tema no se perdiera en complejidades innecesarias. “Mariano Otero quería que la melodía principal sea solo la voz”, destacó, valorando la capacidad del productor para limpiar los arreglos. Durante la charla, no faltaron las anécdotas, como el curioso origen del título original del tema, apodado inicialmente como Chico Loro, y los guiños musicales a The Beatles que se colaron involuntariamente en la coda final.

Sobre la disciplina necesaria para crear, Di Cesare desmitificó el concepto del rayo inspirador repentino, sosteniendo que la composición es una habilidad que requiere ejercicio constante. “La disciplina es lo que te va a llegar; es un músculo que, mientras más ejercitas, mejor va a salir”, aseguró, diferenciando su método de aquellos que dependen de las fórmulas de moda. Finalmente, reflexionó sobre la importancia de mantenerse alejado de la saturación digital para proteger la propia voz artística. “En mi caso me intoxica, me hace pelota”, concluyó sobre el uso de redes sociales previo a una etapa de composición. El encuentro dejó en claro que, más allá de la estructura pop, la música de Mi Amigo Invencible sigue buscando una verdad propia, lejos de las modas pasajeras.