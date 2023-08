Protagonista de un éxito tras otro. Momi Giardina (40) se encuentra en pleno auge de su carrera, su show de stand up Cualquier cosa te llamamos se agota todos los fines de semana y ahora se sumará al Festival del Humor, donde se presentará con este en cinco ciudades de España. Además su incorporación en Luzu fue un completo acierto: logró integrarse rápidamente a sus compañeros y conquistar nuevos seguidores.

Si bien hoy todo es alegría, la actriz contó lo difícil que le resultó llegar y todos los trabajos que tuvo que hacer antes de llegar donde esta hoy. Su mayor frustración era que “no sabía hacer otra cosa” por lo que los intervalos sin conseguir nada fueron duros, pero no se dio por vencida y en pandemia tras perder su primera oportunidad de obtener un papel fijo en una ficción se largó en redes y desde entonces no paró. “A mí me llegó tarde el reconocimiento, así que lo valoro mil veces más” expresó.

LA NACION