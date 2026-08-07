En una distendida charla en su hogar, Natalia Ghergorovich, conocida en el ámbito digital como Naná, repasó su camino como la primera crítica de golosinas de la Argentina. Con un archivo personal que incluye colecciones rotuladas y digitalizadas, Naná explicó que su incursión en este nicho comenzó en 2007, a través de un blog de golosinas. “Yo no soy catadora, soy crítica”, aclaró entre risas al rememorar cómo un proyecto lúdico con amigos se transformó en una fuente de consulta profesional. Según la entrevistada, su trabajo consiste en una mirada personal donde prima la honestidad: “Si me mandan unos caramelos y me dicen que tengo que decir algo que no pienso, ¿qué hacemos? No voy a mentir”.

El vínculo entre los dulces y la memoria emotiva es uno de los ejes centrales de su análisis. Al respecto, Naná señaló que “las personas siguen eligiendo la golosina favorita que elegían en su infancia”, un fenómeno que trasciende las marcas y se ancla en los recuerdos del recreo. Sobre las particularidades del mercado local, destacó que la pasión argentina por productos como la Tita o la Rhodesia es diferencial, alimentada por debates generacionales sobre qué golosina es superior. Ante la consulta sobre su experiencia en el exterior, la crítica sostuvo que, aunque las golosinas japonesas destacan por su complejidad poética y sabores sutiles, el consumo argentino se mantiene fiel a la intensidad del dulce de leche y el chocolate.

Su faceta más reciente la encuentra explorando la cultura oriental tras un viaje a Japón, una experiencia que, según confesó, fue una búsqueda personal de cambio: “No quería estar más acá, me enamoré de Japón y pasó eso, hice todo para volver”. A pesar de su fama, Naná mantiene una postura escéptica frente a las presiones del mercado y las redes sociales. “Yo no le doy bola a las redes, es como que tampoco tengo seguidores”, afirmó. Actualmente, divide su tiempo entre la escritura de un libro de carácter autobiográfico, que recopila sus publicaciones y reflexiones, y el mantenimiento de su archivo privado. Al reflexionar sobre su legado, concluyó con sencillez: “Cuando me vaya de este plano, me gustaría que me recuerden como la primera y única crítica de golosinas de la Argentina”. Durante el encuentro, la degustación de diversas propuestas permitió reafirmar que, más allá de la técnica, lo que prevalece es el disfrute y la camaradería. El diálogo culminó celebrando la importancia de los vínculos, coincidiendo en que, ante todo, la amistad es el valor que siempre debe perdurar.