Nicole Neumann, referente indiscutida del modelaje argentino, reflexionó sobre su extensa trayectoria de 33 años y los desafíos de equilibrar su vida pública con la protección de su familia. En una charla íntima, la modelo analizó su rol como madre y la decisión de alejarse de la exposición mediática en torno a sus conflictos personales. Según confesó, entender la necesidad de resguardar a sus hijas fue un punto de inflexión: “Siento que tendría que haber resguardado a mis hijas; al final, la exposición pública no me sirvió de nada y no aceleró ningún proceso judicial”.

Al recordar sus inicios como la primera figura adolescente denominada Lolita a los 12 años, Neumann admitió que, bajo los estándares actuales, su historia sería objeto de una estricta cancelación. “En ese momento ni se analizaba, era otro mundo, pero hoy no permitiría algo así para mis hijas”, aseguró sobre la presión de mantener una imagen adulta desde muy temprana edad. Esa exigencia, sumada a la responsabilidad de sostener económicamente a su hogar a los 15 años, forjó en ella una capacidad de resiliencia que, según sus terapeutas, resulta asombrosa pero compleja. “Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar”, reconoció sobre su sobreadaptación ante las crisis.

En cuanto a su vida privada, Neumann abordó su vínculo con Manuel Urcera y la dinámica de su familia ensamblada, marcada por la crianza de sus hijas y la llegada reciente de su hijo Cruz. A pesar de los constantes rumores, la modelo desmintió rencores del pasado, incluso con figuras como Pampita, con quien ha compartido jornadas laborales. “Nunca me peleé, siempre tuve buena onda; es momento de cerrar círculos”, afirmó al respecto.

La entrevista también permitió explorar su faceta más sensible: el activismo por los derechos animales y su estilo de vida plant-based. Lejos de las pasarelas, Nicole encuentra refugio en su chacra, donde se dedica al rescate de diversas especies, desde caballos maltratados hasta gallos de pelea. “El respeto animal genera una conciencia mayor sobre el cuidado del planeta; hoy, la gente se volcó a este estilo de vida por salud o convicción”, explicó sobre su compromiso inquebrantable. Finalmente, al ser consultada sobre sus padres y la relación con su madre, mantuvo su postura de cerrar etapas que no le aportan bienestar emocional: “Cuando se corta de raíz, ya no hay vuelta atrás”.