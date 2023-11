Robertito Funes (49) se dio cuenta que el periodismo era su vocación de chico, con los años se fue metiendo en los medios y hoy es reconocido no solo por su buen trabajo, si no también por su carisma. Tuvo una larga carrera en C5N hasta que que decidió irse porque no compartía las opiniones políticas que se hacían presentes en el canal.

LA ANÉCDOTA CON CRISTINA KIRCHNER QUE LO MARCÓ

–¿Qué paso en ese momento que Cristina te elogió?

–En ese momento trabajaba en C5N y estaba en Calafate cubriendo una maratón que se llamaba “Argentina Corre”. Estábamos en el centro de Calafate esperando a los corredores y del otro lado de la calle había una inauguración de un gasoducto. Yo estaba con una botas negras hasta la rodilla, pantalón apretado y un saco, y en un momento sin que yo me de cuenta, Cristina Kirchner dice: “Robertito Funes, lo más elegante que hay, divino, gracioso. Yo lo quiero porque tiene buena onda”. Ella era Presidenta y fue en cadena nacional. Me apuntaban con la cámara en la cara y yo mientras saludaba pensaba: “Dios mío, ahora van a decir de todo”, y lo dijeron. Al otro día los medios decían: “Cristina los prefiere frívolos”; les falto decir: “Huecos como Robertito”, muchos lo dijeron, pero al menos usaron lindas fotos. Desde entonces me tildaron de kirchnerista y yo nunca fui kirchnerista ni peronista, todo lo contrario y tuve que cargar con esa cruz mucho tiempo, además estaba trabajando en C5N. La gente me pregunta que si no era ni kirchnerista ni peronista qué hacia trabajando en el canal, yo cobraba y laburaba. A mí cuando me contrataron era otro el canal, cuando vendieron la empresa se politizó. A mí siempre me trataron muy bien, pero cuando yo vi que se politizó, que estaba rodeado de compañeros que pensaban de una forma muy distinta y había mucha militancia decidí irme. A mí me decían gorila asintomático y yo decía: “no, con mucho síntoma, no asintomático”. Iba a los eventos y me miraban raro porque la política se metió en todos lados y todos me tildaban de kirchnerista cuando yo soy todo lo contrario. Yo no soy gorila, soy orangután, pero respetuoso.

–¿Te la volviste a cruzar después a Cristina?

–No, no. Yo en ese momento estaba en le canal con Eduardo Feinmann y lo llamé para preguntarle que hacer con la situación y él me dijo: “Tómalo como el halago de una mandataria a un periodista y no te hagas más drama”, y así fue. El problema no fue el saludo de Cristina, fue lo que se generó en los medios.

SU OPINIÓN RUMBO AL BALOTAJE

–¿Te gusta Javier Milei?

–A ver… yo la voté a Patricia Bullrich, completa. Me dijeron de todo, en teoría los periodistas no tenemos que decir a quién votamos. Creo que el modelo en el cual estamos viviendo hay que cambiarlo, viene desde hace muchos años y yo creo que hay que darle la posibilidad a otra cosa. En Uruguay es cíclico, tenés un periodo un gobierno de izquierda y otro uno de derecha. Yo no sé el gobierno de Massa ni de Milei cómo va a ser, pero como estamos ahora no podemos estar más. A Milei yo lo conocí por los medios y yo creo que si él cambia su forma de expresarse, si la mesura un poco más, lo van a votar. Respecto a Sergio Massa, yo lo conozco hace mil años y no creo que sea kirchnerista, pero tiene un costado peronista o massista que por lo que estamos viendo no sé… dicen que tiene intención de voto, pero bueno... Tenemos una de las inflaciones más alta del mundo, no hay precio para nada, te suben las prepagas todos los meses, la gente no tiene para comer. El estado en el que esta este Estado no lo había visto nunca, nunca me imaginé llegar a esto.

