“Todos mentimos todo el tiempo, todos tenemos secretos”, afirma Paula Klein. La escritora argentina, radicada en París desde hace quince años, convirtió esa inquietud en el punto de partida de El amor inventado, su nueva novela, ganadora del Premio Lumen. La historia sigue a Miranda, una documentalista que investiga los secretos del amor duradero mientras su propio matrimonio se derrumba: descubre que Charles, su marido, prestigioso periodista, construyó su carrera sobre reportajes falsificados, plagados de mentiras. Cuando él desaparece, ella queda frente a una pregunta tan inquietante como dolorosa: ¿cómo pudo compartir su vida con alguien a quien, en realidad, no conocía?

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y con estudios de posgrado en Francia, donde es profesora de literatura latinoamericana, Klein encontró la inspiración en casos reales de periodistas que engañaron a sus lectores y editores durante años. “Los matrimonios que duran son los virtuosos en el arte de la omisión, los que mantienen sus jardines secretos a salvo”, sostiene. Esa tensión entre las mentiras que pueden preservar una relación y aquellas que terminan destruyéndola atraviesa una novela que combina el suspenso con una reflexión sobre la intimidad, la confianza y las ficciones que construimos para vivir.

Klein habla sobre el proceso de investigación y escritura de su novela, las dificultades de construir una vida como migrante en Francia y los límites entre ficción y autoficción. También reflexiona sobre las mentiras piadosas, los secretos de las parejas, la desinformación y la pérdida de confianza en el periodismo. “Estamos en la época del descrédito de la verdad”, alerta. Una preocupación que trasciende la literatura y que, para la autora, define buena parte de nuestro tiempo.

-¿Cuál fue la semilla de tu novela El amor inventado?

-Creo que hay preocupaciones recurrentes en cada escritor. En mi caso, tenían que ver con el hecho de que todos mentimos y todos tenemos secretos. Me interesaba explorar la verdad y la mentira tanto en las parejas como en el periodismo.

Cuando recibí el premio dije algo que hizo reír al público: que los matrimonios que duran son los virtuosos en el arte de la omisión, los que mantienen a salvo sus jardines secretos.

Me interesaba pensar qué sucede con esas mentiras y esos secretos, algunos de los cuales incluso pueden ser beneficiosos para una relación amorosa, cuando aparecen en un terreno como el periodismo.

La novela comenzó con una investigación sobre periodistas falsificadores. Estudié muchos casos reales, como el de Jayson Blair, de The New York Times, que inventó y falsificó información en sus artículos, o el de Janet Cooke, de The Washington Post, que recibió un Pulitzer por una historia sobre un niño adicto a la heroína y después tuvo que devolverlo porque era falsa.

Investigué otros casos similares, viajé y entrevisté a periodistas y editores que habían trabajado con falsificadores.

Quería entender cómo era posible que, incluso antes de la inteligencia artificial, periodistas que ganaban premios internacionales hubieran encontrado fallas en el sistema que les permitieron engañar durante tanto tiempo a sus editores y lectores.

Y también me interesaban las consecuencias de esas prácticas para las democracias liberales. Porque cuando se rompe la confianza en los medios y en el periodismo de investigación, el daño es enorme.

-Pero al mismo tiempo explorás la dinámica de una pareja cuando uno de sus integrantes es un mitómano. Y aparece una pregunta casi perversa: ¿cómo es posible que la otra persona no haya detectado las señales?

-Esa fue justamente la pregunta que terminó dando forma a la novela.

Mientras investigaba los casos de periodistas falsificadores, intenté escribir alguna versión desde el punto de vista del propio falsificador. Pero no funcionaba. Es muy difícil construir una voz así.

Entonces alguien me preguntó por las parejas de esos periodistas. Recuerdo que me comentaron que uno de ellos había estado con una directora de documentales.

Eso me quedó dando vueltas. Lo anoté y pensé: acá hay una novela.

¿Qué pasaría si un periodista falsificador estuviera casado con una documentalista, alguien que también busca la verdad, aunque desde una perspectiva estética, y que no hubiera advertido el engaño?

Ahí encontré el germen de la historia.

A mí me encanta leer novelas sobre falsificadores y también historias de amor. Esta idea me permitía combinar las dos cosas.

-Hablás de falsificadores, no simplemente de mentirosos.

-Sí, porque los casos que investigué implicaban un trabajo de falsificación muy elaborado.

Eran verdaderos orfebres del engaño. Falsificaban archivos, manuscritos, notas, sitios web y mensajes de voz para demostrarles a sus editores que estaban haciendo un trabajo que, en realidad, no habían hecho.

Algunos pasaban gran parte del tiempo encerrados en sus casas. Otros viajaban, pero después ponían en boca de sus entrevistados cosas que nunca habían dicho.

Construían historias perfectas, con buenos y malos claramente definidos, que respondían a lo que los lectores querían encontrar.

-Lo que me encanta del libro es la combinación de la trama con reflexiones brillantes y pequeños detalles de la intimidad. Hay uno relacionado con un pañuelo que me parece extraordinario, pero no voy a revelarlo. Mencionaste a Emmanuel Carrère y tu interés por las novelas sobre falsificadores. Pienso en El adversario, de Carrère, El impostor, de Javier Cercas, o Hijo de un bastardo, de Sorj Chalandon. La mentira es un campo muy fértil para la literatura.

-De los más fértiles. Como dice Cercas, la escritura es una de las pocas profesiones en las que te aplauden por mentir. A través de la ficción, de la mentira, podés llegar a una verdad más amplia.

Creo que todo escritor se siente un poco un mentiroso profesional.

Y también somos ladrones de guante blanco: tomamos fragmentos de vidas ajenas para construir nuestros personajes. Eso es parte de lo que nos divierte de escribir.

-Te cito una frase de la novela: “La verdad no suele ser espectacular. Es lo contrario de la mentira que, cuanto más perfecta, más tentadora”. ¿Vivimos tiempos tan espectaculares como falsos?

-Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra época.

Así funciona la desinformación: es mucho más fácil esconder la verdad en un océano de verdades a medias.

En la novela utilizo una metáfora relacionada con Indiana Jones y la última cruzada. Si tenés el verdadero Grial y querés esconderlo, lo ponés entre muchas copias. Así nadie puede distinguirlo.

Algo parecido sucede con los sistemas de desinformación. Se genera tanto ruido que la verdad queda escondida entre múltiples versiones.

Es una estrategia terrible, pero funciona.

-También sucede en las redes sociales. No solamente en X, sino también en Instagram. Ves imágenes de paisajes o personas que después descubrís que fueron modificadas o que no corresponden al momento que aparentan mostrar.

-Exactamente. Son pequeñas modificaciones de la realidad. Por eso me interesaba que la protagonista fuera directora de documentales. Es alguien que está muy atenta a los detalles y que construye una representación estética de la realidad.

Pero, cuando su marido desaparece, tiene que detenerse y rebobinar la película de su propio matrimonio.

Empieza a preguntarse qué pasó, en qué momento apareció la primera grieta y qué cosas no quiso ver.

Porque la mentira es como un cáncer que va corroyendo todo.

-Como diría Diego Maradona: ¿en qué momento se te escapó la tortuga? Yo llevo treinta y tres años con mi mujer. Imaginate descubrir de pronto que la persona con la que compartiste tanto tiempo no era quien creías.

-Y, sin embargo, les ocurre a personas muy racionales y competentes. Para construir el personaje de Miranda investigué las estafas amorosas. Leí testimonios y vi documentales sobre víctimas de ese tipo de engaños.

Me llamó la atención que las víctimas suelen ser muy castigadas socialmente. No hay demasiada empatía. Si una mujer fue engañada, enseguida se la considera ingenua, tonta o incluso cómplice.

Eso dice mucho sobre nuestra sociedad.

También leí las memorias de Anne Sinclair, la periodista que estuvo casada con Dominique Strauss-Kahn, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella tampoco había advertido muchas de las cosas que después salieron a la luz.

Eso me ayudó a construir a Miranda. No quería que fuera simplemente una víctima a la que le habían mentido. Me interesaba una mujer que levantara la cabeza, buscara respuestas, intentara encontrar a su marido y, al mismo tiempo, persiguiera su propia ambición: terminar el documental sobre el amor duradero.

-Elegiste una mujer inteligente, que toma la iniciativa y que, lejos de quedarse en un papel pasivo, decide enfrentar la situación.

-Sí. Además, quería que la novela tuviera algo de thriller.

En las primeras páginas descubrimos que Charles falsificó sus investigaciones, estalla el escándalo y desaparece, dejando a Miranda sola con su hija.

Estamos en un París lluvioso. Ella se refugia en su departamento, que parece un barco en medio de la tempestad.

También tiene problemas económicos porque él era quien sostenía buena parte de los gastos de la familia.

Pero decide seguir adelante y encontrarlo. Esa búsqueda le da a la novela su ritmo de investigación.

-Hay algo que llama la atención: vos sos Paula Klein, con K, y la protagonista se llama Miranda K. Es argentina, vive en Francia, está casada con un francés y conoce las dificultades de los trámites migratorios. ¿Cuánto hay de autoficción en el libro?

-Lamento no poder darte el gusto de decirte que me casé con un impostor. Por suerte, no. Le puse K porque me gustaba la resonancia literaria de Josef K., el personaje de Kafka. También quería dejar abierto el apellido a la imaginación del lector.

Pero sí hay pequeños elementos autobiográficos. Por ejemplo, Miranda es hija de exiliados argentinos en Francia y pasa parte de su infancia en la Argentina.

Cualquiera que haya sido migrante, incluso voluntariamente, conoce las dificultades de integrarse en otra sociedad.

París puede ser una ciudad muy esnob. Hay que esforzarse mucho para ser aceptado.

Recuerdo que, cuando llegué, incluso personas de mi familia política que me querían me decían que, con mi acento, nunca conseguiría trabajar en la universidad.

Y yo pensaba que iba a demostrarles lo contrario, aunque me costara muchísimo.

-En otro momento escribís: “Como la fe, el matrimonio resiste gracias al poder de negación de las dos partes. Exige abandonar la cordura, pero ayuda a vivir”. ¿Qué nos queda entonces?

-Me divertí mucho escribiendo esa frase. Creo que hay algo fascinante en el enamoramiento. Me encanta que mis amigas me cuenten sus primeras citas y cómo empiezan a enamorarse.

Hay una posibilidad de reinventarse frente a los ojos de otra persona, de contar una historia y sentirse mirado por primera vez.

En cierto sentido, enamorarse implica construir una ficción compartida.

¿Cuánto hay de idealización en ese proceso? Muchísimo. Pero creo que es una ficción positiva, una de esas ficciones que ayudan a vivir.

-Pero distinguís entre ficciones y mentiras.

-Sí, aunque toda la novela gira alrededor de ese límite, que no siempre es evidente. El matrimonio puede ser una ficción consentida. A veces nos contamos ciertas historias para sostener una relación.

Cuando terminé la novela volví a ver 8½, de Federico Fellini. Hay un momento en que Guido, el protagonista, dice que la felicidad sería poder decir la verdad sin herir a nadie. Pero eso es imposible. Todos mentimos alguna vez para no lastimar a alguien que queremos.

El problema aparece cuando la mentira se vuelve sistemática. Ahí las consecuencias pueden ser devastadoras.

-Es el dilema cotidiano. Tu pareja te pregunta si algo le queda bien. Si decís lo que realmente pensás, quizás la lastimás. Pero si siempre respondés lo que quiere escuchar, tu palabra termina perdiendo valor.

-Exactamente. En el fondo, el matrimonio también es una cuestión de fe. Hay que creer.

-Otra frase que me llamó la atención: “¿Qué dice de tu pareja el hecho de pasarte una década eligiendo regalos inadaptados que no generan alegría ni sorpresa?”. ¿Te pasó alguna vez?

-Me pasa todo el tiempo. De hecho, creo que tomé bastante de mi marido para construir algunos de los rasgos positivos de Charles como padre.

Charles es cínico, manipulador, brillante y carismático. Pero también es un gran padre y, por momentos, un esposo afectuoso.

Me interesaba mucho trabajar esas pequeñas escenas de la vida conyugal. El regalo es una forma de demostrar afecto, pero Miranda siente que nada de lo que elige está a la altura de su marido.

Ella vive a la sombra de una figura muy importante del periodismo. Todos los aplausos son para él, mientras que ella tuvo que relegar parte de su ambición profesional para ocuparse de su hija.

Se pregunta cuándo llegará su momento. Y, encima, ni siquiera consigue regalarle una camisa que le guste.

Son detalles que dicen muchísimo sobre una pareja.

-Siri Hustvedt cuenta que su relación con Paul Auster se alimentaba de la admiración mutua y también de una zona secreta que nunca terminaban de iluminar. ¿Ahí está la clave del amor que perdura?

-Creo que sí, aunque no soy especialista. Me interesaba construir una pareja en la que ambos fueran ambiciosos y tuvieran profesiones donde la búsqueda de la verdad fuera central.

Miranda y Charles se retroalimentan profesionalmente, pero también aparecen la envidia, los celos y los resentimientos.

Para trabajar esa relación leí mucha correspondencia entre escritores y parejas de escritores, como Siri Hustvedt y Paul Auster, o Sylvia Plath y Ted Hughes.

Me interesaba esa combinación de admiración, rencor, celos y secretos.

Y, sobre todo, una idea: para preservar la intimidad no hay que decirlo todo. Creo que nuestra sociedad confunde mostrarlo todo con ser honesto. Guardar una zona de secreto también puede ser una manera de preservar el amor.

-Mencionaste varias veces las investigaciones sobre periodistas falsificadores y las relaciones entre escritores. Quiero preguntarte por la cocina de la novela. ¿Cuánto investigás antes de sentarte a escribir?

-Yo no sé crear de la nada. Siempre necesito investigar. Generalmente dedico entre seis meses y un año a la investigación antes de empezar a escribir.

Es una forma de construir un mapa mental. Después, cuando escribís, también necesitás dejarte guiar por la intuición. Para esta novela viajé, entrevisté a periodistas, consulté archivos y vi documentales. Me encanta ese costado detectivesco de la escritura. Creo que una parte de mí hubiera querido ser periodista.

Incluso me compré un pequeño grabador para hacer entrevistas. Después organicé toda la información en una planilla de Excel y pensé que iba a construir una especie de collage con los casos más interesantes. Quería crear al falsificador máximo, una versión extraordinaria de todos ellos.

-¿Cuántas veces editaste y puliste el manuscrito hasta darlo por terminado?

-Muchísimas. Recuerdo unas vacaciones familiares en Lanzarote, con mis padres, mi marido y mis hijos. Yo seguía levantándome a las cinco de la mañana para corregir.

Mi familia me preguntaba por qué seguía trabajando si el manuscrito estaba terminado desde hacía un año. Pero yo sabía que todavía no estaba listo.

Creo que, cuando uno es honesto con su escritura, se da cuenta de cuándo algo no funciona. La escritura es un proceso muy lento. Las buenas ideas no aparecen necesariamente porque te sientes seis horas frente a la computadora.

A veces tenés que dejar el texto, olvidarte un poco y hacer otras cosas. Hay una frase que creo que es de T. S. Eliot, sobre escribir con la parte de atrás de la cabeza. Me gusta esa idea.

-¿Cuánto tiempo pasó desde la primera idea de esta novela hasta que decidiste enviarla al premio?

-La investigación empezó en 2023, aunque algunas de las ideas venían de mucho antes. Tengo muchos cuadernos donde anoto ideas que podrían convertirse en novelas.

El periodismo literario es uno de mis temas de investigación académica, así que llevaba años leyendo sobre cronistas, falsificadores y filósofos que trabajan los conceptos de posverdad y hechos alternativos.

Todo eso fue alimentando la novela. Después tuve una primera versión del manuscrito aproximadamente un año antes de enviarlo al premio. Ese último año lo dediqué a reescribir y corregir.

-Es decir que ya tenías un recorrido de lecturas e investigaciones que fue nutriendo la historia.

-Sí, absolutamente.

-Te cito otra frase: “Todos acabamos chocándonos de frente con la realidad”. ¿Sentís que es así? ¿Te pasó alguna vez?

-Nos chocamos con la realidad todo el tiempo. En la novela, esa frase la dice uno de los integrantes de la pareja de ancianos que Miranda está filmando para su documental.

Están hablando de una tragedia familiar y de un secreto que uno de ellos no quiere terminar de revelar porque resulta demasiado doloroso. En algún momento la realidad se impone. Podés construir la ficción que quieras, pero tarde o temprano la realidad te da una cachetada.

-Hay otra pregunta que surge de la novela: ¿qué es peor, vivir en la mentira o sufrir un abandono que ni siquiera te permite preguntar qué pasó?

-Eso es lo terrible que le sucede a Miranda. Se entera de que la persona con la que compartió buena parte de su vida es un falsificador y un estafador público.

Pero enseguida aparece otra pregunta: ¿qué pasó en la intimidad? Si alguien fue capaz de mentirle a todo el mundo en su trabajo, ¿también mintió en su matrimonio?

Charles es un personaje complejo y en esa pareja hay muchas mentiras. Pero creo que, a veces, esas mentiras dicen tanto sobre quien engaña como sobre lo que la otra persona no quiso o no pudo ver.

Miranda tiene que enfrentarse a esa pregunta: ¿por qué no quise ver? Porque la realidad puede doler mucho. A veces preferimos vivir en una ficción. En ese sentido, todos tenemos algo de don Quijote.

-Quiero llevarte a una cuestión de actualidad. ¿Hoy cotiza mejor la mentira que la verdad?

-Me parece que estamos en la época del descrédito de la verdad. Es una de las preguntas sobre las que vengo leyendo mucho desde la filosofía, desde Nietzsche y su idea de que no existen hechos, sino interpretaciones, hasta los pensadores contemporáneos que estudian la posverdad y los hechos alternativos.

Está claro que vivimos en una época de deflación de la verdad y eso me parece muy peligroso. Tiene que haber un consenso sobre los hechos. Podemos aceptar que existen distintas interpretaciones y que la verdad nunca es completamente objetiva o pura, pero los hechos tienen que existir.

Si vivimos en una sociedad de hechos alternativos, podemos terminar aceptando cualquier cosa. Me parece un despropósito.

En ese sentido, contribuyen personajes como Donald Trump y, en general, lo que se conoce como bullshitting político. Es la idea de que alguien te miente en la cara, aunque la evidencia sea indiscutible. Es como encontrar a una persona con la boca llena de mermelada, frente a un frasco vacío, y que te diga que no comió nada.

Estamos confrontados permanentemente con ese tipo de discursos políticos. Después, esa lógica se extiende a otros ámbitos, como la propaganda y la desinformación. El descrédito de la verdad tiene consecuencias, no es gratuito.

-También están los sesgos de confirmación: cada uno selecciona los datos que fortalecen sus ideas previas y descarta todo lo que lo incomoda.

-Y se impone la idea de que todo son opiniones y de que todas tienen el mismo valor. No estoy de acuerdo.

¿Por qué me van a llamar a mí para opinar sobre una guerra en Medio Oriente si no sé nada de ese conflicto? Hay especialistas que pueden hablar con mucho más conocimiento.

No hay que pedirle a todo el mundo que tome posición sobre cualquier tema.

-Hay opiniones que valen más que otras, aunque resulte desagradable decirlo. Si vamos a hablar de física nuclear, un físico nuclear sabe más que alguien que no estudió esa disciplina.

-El problema es esa idea de que todo vale y de que no hay que herir la susceptibilidad de nadie. A veces hay que aceptar que existen hechos y conocimientos especializados, y que no todas las opiniones tienen el mismo peso.

-Mencionaste a Nietzsche y a otros pensadores. En la novela también aparece el concepto de las “mentiras nobles” de Voltaire. ¿Qué es menos perjudicial: mentir para hacer el bien o decir la verdad sabiendo que puede causar un daño?

-Me interesó mucho volver a una carta de Voltaire en la que habla de las mentiras nobles.

Nosotros solemos hablar de mentiras piadosas o mentiras blancas, pero también existe una dimensión histórica de esa idea.

Hay momentos en los que una sociedad necesita construir un relato para levantarse o avanzar hacia un objetivo. Pienso, por ejemplo, en Charles de Gaulle y el mito de Francia liberada por los franceses.

En determinadas circunstancias, una mentira noble puede producir un beneficio a corto plazo. El problema es que, si se sostiene en el tiempo, irremediablemente termina causando un daño importante.

-Vuelvo al libro y a esta idea de las mentiras piadosas. Hay un momento en que Miranda le dice a Emma, su hija de seis años, que su padre está de viaje y que pronto va a volver. No le cuenta lo que realmente está sucediendo. Se enfrenta a un dilema: ¿cómo transmitirle la verdad a una nena tan pequeña? Y, si decide hacerlo, ¿de qué manera? Finalmente, mientras intenta reconstruir quién era su marido, opta por mentirle a su hija para protegerla. Pero esa decisión también tiene consecuencias.

-Creo que todos nos enfrentamos a situaciones de ese tipo.

Para escribir la novela leí estudios sobre la cantidad de veces que mentimos por día. Es impresionante, incluso entre personas que llevan vidas completamente normales.

Me interesaba pensar la novela como una tríada formada por Charles, Miranda y Emma. Quería que los dos adultos tuvieran como interlocutora a una niña, porque eso permitía explorar qué significan la verdad y la mentira desde su perspectiva.

También quería mostrar los estragos que puede causar el engaño en la psiquis de una nena tan pequeña.

Miranda tiene que decidir si le dice la verdad y corre el riesgo de destruirla emocionalmente al contarle que su padre las abandonó, o si intenta protegerla con mentiras piadosas.

Pero ella sabe que esa segunda opción tampoco es gratuita.

-En la página 203 escribís una frase que me parece extraordinaria: “Hay que salir rápido de la mentira porque incluso las actitudes más chocantes se aligeran a fuerza de repetirlas”.

-Esa idea surgió mientras investigaba los casos de periodistas falsificadores.

Me preguntaba en qué momento esos hombres perdían el miedo. Mentís una vez, te aplauden y no pasa nada. Mentís otra vez y te dan un premio.

Incluso había casos en los que, al entregarles un premio, les decían: “Usted no hace periodismo, usted hace literatura”. Y uno piensa que, efectivamente, estaban haciendo ficción.

Pero esto también puede trasladarse a otros ámbitos. Pensemos en alguien que gana elecciones o en la intimidad, en las infidelidades, las deudas o las adicciones.

Creo que mentir genera adrenalina. Y hay que tener cuidado porque uno puede instalarse en ese mecanismo, construir su propio mundo y acostumbrarse.

Hasta que, inevitablemente, llega el momento de chocar con la realidad. Y ese golpe puede ser muy duro.

-Última pregunta. En la página 220, uno de los personajes dice: “Los escritores son mentirosos profesionales”. Vos sos escritora. ¿Sos una mentirosa profesional?

-Me dicen que tengo un gusto por el storytelling que me lleva a deformar las anécdotas que cuento.

Mis amigos ya me conocen. A veces, cuando empiezo a contar algo, me dicen que baje un poco el tono porque las cosas no sucedieron exactamente como las estoy relatando.

Así que me reconozco en esa idea. La frase también remite a Javier Cercas. Los escritores somos ladrones de guante blanco. No conviene contarle demasiadas intimidades a un escritor porque seguramente va a terminar utilizando algo de eso para construir un personaje.

Pero eso es lo hermoso de la ficción. Si a partir de una mentira podemos acercarnos a una verdad más humana, hay algo muy valioso en ese ejercicio.

Quizás no estamos contando hechos reales, pero podemos alcanzar otro tipo de verdad. Hay una especie de justicia estética en la ficción.

-Paula, muchísimas gracias. Un placer conversar sobre esta novela, ganadora del Premio Lumen, que ya está en las librerías argentinas.

-Gracias a vos. Quiero agregar algo: estoy muy feliz de estar acá.

Cuando pensé la novela, decidí no situarla en la Argentina porque me preguntaba si un escándalo periodístico de estas características habría tenido acá la misma repercusión.

Pero siempre pensé en qué pasaría si un escándalo de esta magnitud involucrara a una gran figura del periodismo de investigación argentino, como a Hugo Alconada Mon. Por eso estoy especialmente contenta de poder conversar sobre el libro en LA NACION.