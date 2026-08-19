“Presos del régimen”: las voces del encierro en Venezuela

Dos años después la angustia sigue viva. Un documental reúne los testimonios de activistas sociales y dirigentes políticos que sufrieron la persecución, la cárcel y las torturas del régimen de Venezuela que se sucedieron después de las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro desconoció el triunfo de la oposición liderada por María Corina Machado.

“Presos del régimen” refleja las voces de Henry Alviarez, Dignora Hernández, Gabriel González, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar, Víctor Castillo y María Oropeza, que construyen una historia marcada por el miedo, la incertidumbre y la resistencia. Ya en libertad pueden contar sus experiencias, mientras -aun con Maduro preso en Estados Unidos- la represión a la disidencia continúa.

“Después del 28 de Julio, en el país empezó a sentirse un clima de rabia, frustración y de cierta agitación que poco a poco empezaba a brotar y paralelamente empezó a intensificarse la persecución y la búsqueda de personas ligadas al Comando con Venezuela”, recuerda Rocha.

Los testimonios describen las condiciones de quienes eran considerados cercanos a María Corina Machado. Algunos de ellos fueron llevados a una celda conocida como “presurizada”, donde aseguran haber enfrentado condiciones de hostilidad y un trato dirigido a quebrarlos anímicamente.

La persecución dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una experiencia personal. María Oropeza recuerda: “Yo creí que me iban a matar. Si ya lo han hecho con otros, por qué conmigo no”. Dignora Hernández describe los interrogatorios, el aislamiento y la permanencia en centros de tortura. Los testimonios dan cuenta de condiciones extremas de reclusión, que incluían tener que dormir junto a ratas.

“Presos del régimen” fue producido por Methodo, una consultora especializada en investigación social, estrategia, creatividad y comunicación. Sucede a “Narcoterroristas”, una miniserie que superó los 25 millones de reproducciones y fue emitida en distintos mercados de América Latina y Estados Unidos.

“Para nosotros, dar visibilidad a todo lo que ocurrió en Venezuela —y a lo que todavía sigue ocurriendo— es una obligación moral. No se trata solamente de contar estas historias, sino de impedir que sean olvidadas. Escuchar a sus protagonistas y ayudar a que sus voces lleguen más lejos y nunca más se repitan le da sentido a nuestro trabajo y sobre todo a nuestras vidas”, afirmó Patricio Hernández, CEO de Methodo.