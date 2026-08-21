Paula “Puli” de María se consolidó como una de las figuras más convocantes de la escena nocturna argentina, pero detrás del brillo de los escenarios y su rol como empresaria existe una historia marcada por la resiliencia y la transformación. En una charla íntima con Roberto Funes, la DJ reflexionó sobre cómo logró convertir las adversidades en herramientas de vida. Al recordar sus inicios, confesó que su pasión por la música nació en la infancia: “La DJ siempre estuvo desde muy chica. Me grababa mis cassettes con la doble casetera y me armaba mis fiestas”.

El camino hacia su presente profesional no fue lineal. Tras formarse en diversas disciplinas, desde la actuación y la producción de radio hasta la gastronomía y la zapatería, de María reconoce que siempre necesitó estar en movimiento. Sin embargo, su trayectoria también estuvo atravesada por duros golpes familiares, incluida la temprana pérdida de su hermano Cristian y los desafíos de la maternidad. Sobre las pérdidas de embarazos que atravesó antes de tener a sus hijos, expresó: “Me cambió un montón porque yo era muy chica. Tenía un deseo inmenso de ser madre y, cuando empecé a buscar, el camino se empezó a complicar, pero yo no soy de bajar los brazos”.

La artista también se refirió al difícil proceso que significó la pérdida de Matías, el padre de sus hijos mayores, quien padecía una enfermedad mental. Con sensibilidad, enfatizó la importancia de la salud mental: “Hay un montón de enfermedades y hay un montón de curas visibles, pero con lo que es la cabeza es a veces muy invisible; hay que estar atentos”. Esta experiencia, sumada a su firme vocación de superación, forjó un carácter que hoy aplica tanto en sus eventos como en su marca de zapatos, Puli D, la cual fundó tras años de estudios especializados.

Al ser consultada sobre las presiones de la exposición y las etiquetas, especialmente en torno a su vínculo con Carolina “Pampita” Ardohain, de María fue contundente: “Tardé muchos años en salir de Puli de María la amiga de Pampita. No necesariamente ser amiga de ella te hace mejor o peor”. Actualmente, de cara a sus 50 años, se prepara para un festejo que promete ser una experiencia inmersiva. Al proyectar su legado, concluyó con una reflexión sobre su identidad: “Me gustaría que la gente me recuerde como la mejor madre que pude haber sido y como una mujer que se animó a todo, amó profundamente y siempre sin lastimar a nadie”.