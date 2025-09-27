SECCIONES
Richard Coleman: de Soda Stereo a la búsqueda de una música sin nostalgia
El cantante repasa su recorrido en la música, desde sus encuentros con Gustavo Cerati a la decisión de ser solista, y una reflexión sobre el valor de lo analógico frente a lo digital en la música.
Conductor de LN 104.9 + Música
Leo Rodríguez
27 de septiembre de 2025
08:00
LA NACION
Videos
Leo Rodríguez
