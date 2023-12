Yanina Latorre (54) reveló que, si bien hasta 2009 era una “outsider” del mundo del espectáculo, siempre le interesó y con su madre eran fieles espectadoras de todos lo programas de televisión. Con los años fue desarrollando su carrera como periodista de espectáculos y sin dudas su rol revelación fue como panelista LAM, puesto que la llevó a dos nominaciones de Martín Fierro.

- ¿Cómo estas viviendo este momento personal de tanto laburo?

- Feliz. Creo que a mi edad, 54 casi 55, lo mejor que podes hacer es laburar. Estoy chocha. A veces me quejo porque son muchas horas, muchos días y me agarra esa angustia de que no llego a terminar todo.

- ¿Te hubieras imaginado hace 20 años este presente?

- No, nunca lo busque y nunca me propuse hacer lo que hago. Nunca me imaginé que iba a ser comunicadora y que lo iba a disfrutar. Creo que tengo un talento que es propio, que por eso me fueron llamando y se fue dando.

- Empezó un poco en twitter…

- Empezó en twitter. Los primeros que me vieron fueron Ángel, Rial y Cristian Pérez. Con Cristina ya éramos amigas y empecé con ella en la radio. Yo primero le dije que estaba loca cuando me lo propuso y creí que me estaba cargando, pero empecé a hacer una columna de humor que estaba buena y después terminé con Lanata. No se equivocó Cristina.

- ¿Al principio te generaba problemas lo que decías?

- No, me genera más problemas ahora. Al principio yo era una “outsider”, solo era la esposa de Diego Latorre que enloqueció. Cuando me fui profesionalizando ahí se complicó. Yo empecé pasando revista con humor en una columna, después estudie “stand up” e hice un tiempo en Paseo La Plaza. Pero yo conozco mucha gente y fui aprendiendo el oficio del periodista, empecé a saber todo. Soy muy obsesiva de la data y aprendí. Antes no me sentía periodista y hoy sí siento que hago un laburo periodístico bueno, con mi sello que es distinto al de otros.

- ¿Estas contenta ahora con la radio?

- Feliz. La radio te lleva a otra conexión con el que te consume. No estas pensando en el minuto a minuto, no estas pensando en ganarle en el momento. Se establece un diálogo, una charla, a veces más informativa, otras veces más graciosa y otras veces más de la anécdota.

- Pegaste muy buena onda con Viviana Canosa…

- Raro, ¿no? Estábamos peleadas. Yo trabajé con ella, el primer lugar donde hice de panelista en la tele fue con Viviana. A las dos semanas dejó de haber onda. Ella estaba muy diva, la maternidad después la cambió un montón. Cuando yo hablé de su separación con Tobal ella se enojó y ahí terminó todo muy mal. Nunca mas hablé hasta que me la encontré ahora en El Observador. Cuando me dijeron que iba a tener que hacer el pase con ella yo le dije a todos que ella no iba a querer. El primer día fue medio duro. Ahora son 40 minutos que nos morimos de risa. La aprendí a conocer en el pase, tiene cosas muy parecidas a mí. Es un pase divino, descubrí otra Viviana Canosa. Evidentemente a veces prejuzgamos.

- ¿Te gustaría tener un programa de tele?

- Me lo ofrecen todo el tiempo. Coqueteo. Pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel que me costaría mucho separarme. Si alguna vez me voy de LAM él sería mi productor, porque yo creo que él es la persona que más me conoce. Siento que de esa forma crecería mucho yo y él también. Pero para hacer algo yo tendría que ser muy bueno y un poco distinto. No es fácil hoy, la tele tiene muy bajo presupuesto.

SU VIDA COMO BOTINERA

- ¿La vida de botinera cómo es? Porque más allá de los lujos siento que tiene su lado solitario.

- Sí, tiene su costado triste y solitario a veces. Igual no me voy a victimizar, es mas lo bueno que lo malo. Tenés una parte importante cubierta que es la económica porque a tu marido le va bien básicamente. Si bien eso no te hace a la felicidad, te calma los nervios. Ya no tenés que pensar en ahorrar, en como pagas el alquiler, y es importante porque el tema económico trae problemas en las parejas. Pero es una vida muy solitaria y además el jugador de futbol es machista.

- ¿Vos a tus hijos los tuviste sola?

- Sí, a los dos. Diego llegó siempre después. Yo decidí venir a parir acá para que los cuatro seamos argentinos y porque confiaba más en mi medico. Yo me venía a los 7 meses, me acompañaron Dora, mi hermana y mi papá.

SU VISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA

- Últimamente se viralizaron fuerte tus descargos contra los kirchneristas…

- Sí, siempre fui anti kirchnerista. Entiendo que ahora se viralizaron más porque esta todo muy candente y hay mucha gente que piensa como yo.

- Vos arrancas y no paras…

- No, pero no lo pienso. Es inspiración. Yo soy muy buena indignada. Yo no lo pienso ni lo escribo. Hay cosas que me disparan odio y cuando voy a hablar de una persona la estudio. Ahora los kirchneristas están todos preocupados por la pobreza, se ve que hace 8 días que somos pobres. Lo que está pasando es el resultado de lo que venimos acarreando hace años. Son años y años de corrupción, desidia, un presidente ausente y un Massa que se estuvo pagando la campaña a costa de nuestro bolsillo.

- Además van pocos días de gobierno…

- Aparte qué querían que haga, Massa tendría que haber hecho los mismos ajustes. Seguramente ahora cuando terminemos de estar en el fondo empezaremos a resurgir, pero si no es seguir tapando agujeros.

- ¿Tenés esperanza?

- Sí, es la primera vez que tengo esperanza. Yo no voté y me resistí a que Milei sea presidente porque es una persona rara, es como un meme caminando, pero la verdad armo un equipo que me gusta. Necesitamos una mejora en la economía y es su especialidad. Además lo veo a tierra, siento que están recontra laburando, que es algo que no sentí nunca ni con el gobierno de Macri, ni con el de Cristina, ni con el de Alberto. Me daba miedo que sea presidente, pero nunca lo hubiera votado a Massa, antes me corto las dos manos.

LA NACION