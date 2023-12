Florencia Vigna (29) se comenzó a preparar como artista desde muy chica, por su situación económica junto a su madre se la rebuscaron para ir encontrando becas y clases gratuitas en distintos centros culturales para que pudiera estudiar. El primer gran paso en su carrera fue el reality Combate, desde entonces participó del Bailando, protagonizó una obra de teatro con Nicolás Vázquez y protagonizó la novela Mi hermano es un clon, entre otros trabajos. Hoy se encuentra dando sus primeros pasos como cantante.

- Renunciaste al bailando ¿Cómo tomaste la decisión de irte? ¿Te costó?

- Sí, me costó por mi equipo que los amo mucho y aprendo mucho de ellos. Para mí es importante la parte académica, seguir en movimiento, seguir aprendiendo, porque después quiero que en mí música se vea una artista que se formó.

- Vos le decías a Marcelo que te daba miedo hacer esto y lanzarte...

- Sí. Este año cuándo me llamó para hacerlo yo le conté que estaba haciendo mi productora que es muy chiquita todavía y me daba miedo sacarle mí atención. Pero él me dijo que le podía dar un lugar a mí música y me sirvió un montón la verdad.

- ¿Cuál era tu sueño cuando eras chica?

- Yo siempre quise cantar, bailar y actuar. Mis papas me apoyaron mucho y mi mamá me llevaba a centros culturales dónde había clases gratuitas para que pudiera estudiar.

- ¿Siempre te destacaste o te costó mucho?

- Yo siempre fui una piba con ganas pero con imperfecciones. Nunca era la mejor o la que iba adelante, pero si soy buena en crear equipos. Cuando era chica quería actuar y cree una cooperativa. Creo que tengo esa virtud de decir “bueno, sí no me llaman lo creo yo”.

-¿Te gusta la cumbia?

- Sí, me gusta la cumbia y la gente de la cumbia. La familia Tapari conmigo tuvo un acto muy lindo. Yo llamé a Rodrigo Tapari cuando escribí Eres tú para que colaboremos y me dijo que la canción estaba buenísima. Es un tipo que vive de gira y a las dos semanas me había mandado las voces. Después de eso me invitaron a su gira y me encantó, me hizo dar cuenta de que yo quería eso.

- ¿No sufrís haberte lanzado a algo nuevo?

- Sufrir lo sufro por el miedo. Yo bajé mi nivel económico cuando empecé a hacer todo esto porque hay un montón de trabajos que tal vez me dan un mejor sueldo y los tuve que dejar. Hoy el lujo en mi vida es poder dedicarme a lo que quiero.

- ¿Los miedos son únicamente económicos o también hay miedos sobre el qué dirán?

- Para un sueño así vos tenés que saber que hay una cierta esclavitud con la disciplina. Lo que más me cuesta es pensar en que si quiero el sueño tengo que ser muy disciplinada y estar a la altura.

- ¿Qué rol tiene Luciano en todo esto? ¿Cuánto se mete?

- Luchito es un amor. Cuando le muestro algo me dice “ponémelo devuelta”. Yo se que el siempre me va a decir la verdad de todo y a la vez me motiva a ser mi mejor versión pero con mi forma de ser. El no me quiere cambiar y eso me motiva.

-¿Te gustaría seguir actuando? ¿Hacer alguna serie o cine?

Sí, me encanta. Mi gran sueño es poder combinar todas las actividades que hago. Yo admiro mucho a Jennifer Lopez, me vuelve loca la carrera de esa mujer, aspiro un poco a eso.

