1Password se suma al estándar FIDO para acabar con las contraseñas de acceso

El gestor de contraseñas para particulares y empresas 1Password ha anuciado que se ha unido a la Alianza FIDO, que busca favorecer el acceso a servicios digitales de forma segura sin tener que introducir credenciales identificativas.

Empresas tecnológicas como Apple, Google y Microsoft ya apoyan el estándar común de inicio de sesión sin contraseña, creado por la Alianza FIDO y el Consorcio World Wide Web (W3C), que supone un nuevo enfoque para el inicio de sesión que protege del 'phishing'.

Al contrario que los sistemas de múltiples factores, esta solución permite autenticar el acceso a un servicio digital con una verificación de la huella dactilar, un reconocimiento biométrico o un número PIN.

Este enfoque permite colocar el dispositivo en el centro de la nueva forma de inicio de sesión, ya que vincula una clave privada con la cuenta personal del usuario y permite sincronizarla entre dispositivos para utilizarla en distintas webs.

Ahora, el CEO de 1Password, Jeff Shiner, ha anunciado que la compañía se ha unido a este grupo de empresas tecnológicas "para ayudar a crear solucines de inicio de sesión más seguras, sencillas y rápidas para todos".

El directivo ha indicado que la empresa apoya este nuevo método de autenticación y que está "participando activamente en la configuración" de la solución, que se ofrecerá próximamente a los consumidores finales.

Además, ha advertido a los clientes de 1Password que este servicio estará preparado para garantizar inicios de sesión seguras sin utilizar métodos tradicionales basados en contraseñas.

Por otra parte, ha abogado por un escenario en el que los gestores de credenciales integren otras funcionalidades. "Un futuro en el que tu gestor de contraseñas no solo recuerde tu contraseña, sino que también recuerde si has utilizado o no una para esa cuenta", puntualiza Shiver en este comunicado.

Con esta aclaración, ha aprovechado para adelantar que está trabajando en una nueva funcionalidad denominada 1Password 8, que próximamente estará disponible para todos aquellos usuarios que se hayan registrado en su lista de espera.

Finalmente, ha insistido en que su finalidad es realizar su trabajo "con la tranquilidad de saber que los usuarios no están sacrificando su seguridad o privacidad en el proceso".

LastPass, responsable del gestor de contraseñas homónimo, anunció la semana pasada el acceder a su bóveda ('vault') a través de la aplicación LastPass Authenticator sin tener que introducir una contraseña. A esta función se unirán en el futuro mecanismos de apoyo desarrolladores con Fido Alliance, que aprovecha dispositivos comunes para autenticarse fácilmente en servicios 'online' tanto en ecosistemas móviles como de escritorio.