LA PLATA.– El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inaugurará hoy, las 16, la 152 Asamblea Legislativa de la provincia con un discurso en el que advertirá sobre el peligro de disolución nacional, centrado en las dificultades financieras que afrontará la provincia por el recorte de fondos nacionales. Basado en el convencimiento de ser sujeto de una extorsión por parte del presidente Javier Milei, convocará a resistir un “ajuste brutal”.

Desde el Palacio Legislativo y acompañado por los máximos referentes de Unión por la Patria –no se descarta la presencia de Máximo Kirchner–, el mandatario se posicionará como líder antónimo y opositor férreo a Milei , que ante el Congreso se jactó: “Reducimos las transferencias a las provincias al mínimo ya que fueron utilizadas para comprar voluntades políticas”.

Kicillof reclamará los fondos “que Nación le ha quitado”. Remarcará “inequidad entre lo que la Provincia aporta y lo que la Provincia recauda”. Denunciará que el “Estado nacional se retira”. Pero no anunciará una cuasimoneda, para sortear dificultades, tal como ya preparan otras provincias. Llamará a una cruzada por recuperar los fondos que denuncia robados.

Ante diputados y senadores opositores, que el viernes votaron en contra de la prórroga para postergar hasta el lunes la apertura de sesiones, Kicillof instará a todas las fuerzas políticas a apoyar el reclamo por más fondos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llamará a dar pelea en defensa de la Constitución, tras advertir ante la Corte que el recorte viola la Carta Magna.

Luego de que la Casa Rosada trasladara a las 21 del viernes el discurso presidencial ante el Congreso de la Nación, el gobierno bonaerense comunicó que la Asamblea Legislativa bonaerense pasaba del viernes, las 16, a este lunes. Permitiendo a Kicillof que preparara una respuesta a las expresiones de Milei, que el viernes volvió a cargar contra la política en general, pero dedicó fuertes críticas en particular a Cristina Kirchner y otros exponentes del kirchnerismo, a quienes agrupó como los “jinetes del fracaso”.

El viernes por la mañana, al dar inicio al ciclo lectivo bonaerense, Kicillof adelantó algunas de sus críticas al Presidente. “Esta vez, empezar las clases más que esfuerzo es una proeza, porque hay un Gobierno nacional, el de Javier Milei, que parece que hizo lo imposible para que no pudieran empezar”, afirmó, en relaciones a los fondos retenidos a la provincia. “No es recortando, ni con martillo ni con motosierra ni con ajuste que se van a arreglar los problemas de las escuelas. No inventen más: el sector privado, el mercado, le responde a aquel que tiene los recursos económicos. Y al que no lo tiene, lo excluye y lo deja afuera”, completó.

El recorte de fondos

Kicillof ya pidió una medida cautelar a su favor para que se regularicen los envíos hasta que se defina la disputa de fondo. Y espera un pronunciamiento de todas las fuerzas con representación provincial para dar una señal de unidad ante el reclamo .

Sólo por el Fondo de Fortalecimiento para la provincia de Buenos Aires, eliminado la semana pasada por decreto, la provincia reclama 40.000 millones de pesos de febrero. Pero el reclamo incluye además enero de 2024, más diciembre y noviembre de 2023. La suma total rondaría los 120.000 millones de pesos. Además reclama otros 15.000 millones de pesos por el Fondo de Incentivo Docente.

Kicillof presentó el viernes una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto de Javier Milei que dispuso la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. La acción declarativa de inconstitucionalidad se fundamentó en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional sobre el decreto 2024-192- APN- PTE.

Se hizo hincapié en “la eliminación de forma unilateral, arbitraria, intempestiva y sin motivación suficiente del Fondo, quebrando los principios de buena fe federal y de confianza legítima, y la propia construcción de la Corte Federal del concepto de federalismo de concertación por medio de un federalismo de imposición”.

El gobierno de Milei, a través del decreto 192/2024, derogó el artículo 4 del Decreto N°735 del 9 de septiembre de 2020, que creaba el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires con el fin de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”.

Milei justificó su decisión en que se realiza “un ajuste necesario a nivel nacional”, amparándose en las facultades del Poder Ejecutivo y en lo establecido en el megadecreto 70/23, del 20 de diciembre pasado, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros sectores.

Kicillof calificó la medida como “intempestiva”. Y denunció un robo a la provincia de Buenos Aires.

El mandatario espera encontrar apoyo en todas las fuerzas políticas de la Legislatura para sostener su pulseada contra el gobierno central.