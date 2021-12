ACDI Reclama el Reconocimiento como Socio Principal con ELATEC

BENTON, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--dic. 1, 2021--

Access Control Devices, Inc. (ACDI), socio l铆der de Channel Intelligence y un centro de soluciones autorizado de PaperCut, se complace en anunciar que ELATEC nos ha designado como socio principal de sus soluciones de autenticaci贸n de usuarios de dispositivos m贸viles y de identificaci贸n por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification, RFID).

鈥淟os lectores de ELATEC ofrecen un conjunto de caracter铆sticas avanzadas que asegura que nuestros socios ACDI tendr谩n tecnolog铆a l铆der en la industria que les permitir谩 la capacidad de adaptarse a medida que evolucionen las necesidades de seguridad, personalizaci贸n y combinaci贸n de flotas de sus clientes鈥, se帽al贸 Josh Lane, director ejecutivo de ACDI.

La designaci贸n de ACDI como socio principal es el resultado de nuestra mayor integraci贸n de los lectores RFID ELATEC en nuestras soluciones de administraci贸n de impresi贸n existentes.

Como parte de la gesti贸n de impresi贸n, los lectores RFID autentican al usuario y liberan trabajos de impresi贸n en la impresora, lo que evita posibles filtraciones de datos debido a la acumulaci贸n de informaci贸n confidencial en la bandeja de salida. Adem谩s, dicha autenticaci贸n de usuario permite la asignaci贸n de costos relacionados con la impresi贸n a personas o departamentos.

鈥淎CDI es un excelente socio de ELATEC desde hace algunos a帽os鈥, manifest贸 Paul Massey, director ejecutivo de ELATEC Inc. 鈥淵 estamos encantados de llevar nuestra relaci贸n a este siguiente nivel, lo que permite el acceso de nuestra soluci贸n de impresi贸n segura conjunta a m谩s distribuidores y usuarios finales de las Am茅ricas y potencialmente de todo el mundo鈥.

Acerca de acdi

Access Control Devices, Inc. (ACDI) se especializa en brindar soluciones integrales de software y hardware de primera clase a trav茅s de la innovaci贸n, el servicio y la cultura comprobados. Desde 1994, los proveedores de equipamiento para oficinas han confiado en ACDI para proporcionar soluciones de captura, gesti贸n de impresi贸n y recuperaci贸n de costos l铆deres en la industria para optimizar el ciclo de vida completo de los documentos. A trav茅s de los canales de distribuidores y el desarrollo de socios entre los fabricantes de copiadoras e impresoras m谩s importantes a nivel mundial, las soluciones de ACDI impulsan la eficacia y la productividad de miles de organizaciones en educaci贸n, atenci贸n sanitaria, gobierno y muchas m谩s. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.acd-inc.com.

