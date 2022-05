Acuerdo de musk por 44.000 mln dlr para twitter continúa como se esperaba: bloomberg news

19 mayo (Reuters) - Ejecutivos de Twitter Inc dijeron al personal que el acuerdo de 44.000 millones de dólares del presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, avanzaba como se esperaba y no renegociaría el precio de la oferta, tuiteó un reportero de Bloomberg News el jueves.

Twitter y Tesla no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. (Por Akash Sriram en Bangalore; Editado en español por Juana Casas)