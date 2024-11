Al-Khelaïfi confía en la renovación de Luis Enrique con el PSG

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, tiene "confianza" en la renovación del entrenador Luis Enrique, que estaría ya muy avanzada, así como la del consejero deportivo Luis Campos, con el que se mantienen negociaciones.

"No se cambiará nada. Lo he dicho, tenemos mucha confianza en nuestro entrenador. Hace un muy buen trabajo con Luis Campos", aseguró este jueves en la radio RMC el dirigente catarí Nasser Al-Khelaïfi, quien mostró su "confianza" en la renovación de los dos hombres.

La renovación del contrato hasta 2027 del entrenador del PSG aún no fue oficializada, pero sí está avanzada a nivel interno, según una fuente próxima del club.

A comienzos de noviembre, Luis Enrique había declarado: "No sé lo que me deparará el futuro, pero me gustaría que este futuro se escriba con Luis Campos y todo su equipo".

Preguntado también sobre el 'mercato' invernal, Nasser Al-Khelaïfi respondió que el PSG no tenía previsto acometer ningún fichaje a día de hoy. "Pero no sé lo que pasará si hay oportunidades", añadió.

El dirigente parisino indicó asimismo su deseo de contar con un estadio con mayor capacidad que el Parque de los Príncipes, que es propiedad del ayuntamiento de la capital francesa. "Me gusta mucho el Parque, a todo el mundo le gusta. Si escucho a mi corazón no nos vamos. Pero todo el mundo en Europa tiene estadios de 80.000, 90.000 localidades... Lo necesitamos, si no, estamos muertos".

