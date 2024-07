Al menos un muerto y diez heridos por un dron lanzado por los hutíes contra Tel Aviv

El Ejército de Israel investiga "en profundidad" las razones por las que no se activaron las alarmas aéreas

La insurgencia yemení afirma que esta zona "será un objetivo principal" en respuesta "a las masacres del enemigo" contra la población palestina

MADRID, 19 Jul. 2024 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas en la madrugada de este viernes como consecuencia del ataque de un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad israelí de Tel Aviv y que no llegó a activar ninguna alerta aérea, lo que supone una importante escalada de los insurgentes en sus ataques contra objetivos israelíes.

"Una investigación preliminar muestra que la explosión en Tel Aviv ha sido causada por la caída de un objeto aéreo que no activó ninguna alerta. El asunto está siendo investigado en profundidad. Numerosas fuerzas operan ya en el lugar. La Fuerza Aérea aumentará las patrullas de los aviones que operan para proteger los cielos del país. No hay cambios en las directivas del Mando del Frente Interior", reza un comunicado del Ejército israelí publicado en su cuenta de la red social X.

Según la investigación preliminar, el dron, que estuvo durante horas volando a baja altura y llegó desde la dirección del mar Mediterráneo, ha sido detectado por los sistemas de defensa aérea, pero se decidió no interceptarlo al considerar que no era un "objeto hostil". La Fuerza Aérea ha reconocido que se trata de un error grave y ha asumido la responsabilidad del incidente. Además, ha asegurado que en el momento no hay más drones.

La Policía israelí ha indicado que los hechos han tenido lugar sobre las 3.00 horas (hora local, 4.00 hora peninsular española), cuando "una gran cantidad de fuerzas acudieron al lugar", limitando el acceso y "buscando objetos sospechosos y otros peligros". En ese momento, encontraron el cuerpo sin vida de unos 50 años en un edificio cercano con marcas de metralla.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, ha anunciado que la región está en "alerta máxima a la luz del inicidente del dron de esta noche": "La guerra todavía está aquí, y es dura y dolorosa. Las fuerzas municipales llegaron rápidamente al lugar", ha indicado a través de sus redes sociales. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población para que obedezca a las órdenes de las autoridades.

"objetivo principal"

Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha informado en su canal de Telegram que han ejecutado una "operación de calidad" contra Tel Aviv con un nuevo dron denominado 'Yafa', que ha sido "capaz de eludir los sistemas de interceptación del enemigo y es indetectable por los radares": "La operación ha logrado sus objetivos con éxito", ha aseverado.

"La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevó a cabo una operación militar específica, que consistió en apuntar a uno de los objetivos importantes en la región ocupada de Yafa, la ahora llamada Tel Aviv israelí", ha señalado, antes de agregar que estas acciones tienen lugar como "represalia por las masacres del enemigo sionista contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Los hutíes han remarcado que esta zona "será un objetivo principal dentro del alcance" de sus armas "y se centrará en atacar al frente interno del enemigo sionista y llegar a sus profundidades". "Tenemos un banco de objetivos en la Palestina ocupada, incluidos objetivos militares y de seguridad sensibles", ha aseverado.

Sin embargo, fuentes consultadas por la cadena de televisión Al Arabiya han señalado que se ha tratado del lanzamiento de un misil balístico y cuatro drones. La mayoría de ellos fueron derribados por las fuerzas estadounidenses.

La radio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha publicado informaciones sobre el hallazgo de un cadáver en el lugar de la explosión. Poco antes, ha compartido un vídeo en el que se escucha el sonido de la explosión y se observa el reflejo del impacto. El ataque ha tenido lugar cerca de un edificio diplomático de Estados Unidos.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha informado de que ha trasladado a ocho personas al hospital, de las cuales cuatro tienen heridas por metralla y otras cuatro por cuadro de ansiedad.

