Alcaraz se despide de Roland Garros con la cabeza alta

Zverev se lleva un duelo apasionante que super贸 las 3 horas de duraci贸n

MADRID, 31 May. 2022 (Europa Press) -

El tenista espa帽ol Carlos Alcaraz se despidi贸 este martes de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, despu茅s de caer a manos del alem谩n Alexander Zverev en un intenso partido de cuartos de final (6-4, 6-4, 4-6 y 7-6(7)) que alcanz贸 las 3 horas y 22 minutos de duraci贸n.

Alcaraz se levant贸 con fortaleza y requiri贸 la mejor respuesta de su oponente cuando ten铆a el partido perdido. Zverev se mostr贸 fr铆o cuando m谩s deb铆a y supo encontrar el camino para frenar la emergencia del murciano, que ya le hab铆a ganado este a帽o en Madrid. Tuvo cerca ese quinto set, pero el germano tir贸 de oficio en el momento m谩s delicado.

El n煤mero tres del mundo hizo acopio de su experiencia en la Philippe-Chatrier y estuvo m谩s s贸lido que hace un mes en la Manolo Santana de la Caja M谩gica. Todo lo contrario le pas贸 a Alcaraz, que quiz谩 pag贸 algo el nerviosismo de la cita, pese a que tuvo dos opciones de romper el primer servicio de su rival, lo que seguramente le habr铆a dado la calma.

El de Hamburgo super贸 ese primer momento delicado y supo controlar los intensos peloteos. Atac贸 el rev茅s de Alcaraz para tratar de alejarse de la derecha del espa帽ol y este no encontr贸 el ritmo con su mejor golpe, cometiendo demasiados errores no forzados que facilitaron la tarea a Zverev (16 en el primer set).

Adem谩s, el pupilo de Juan Carlos Ferrero no encontr贸 tampoco mucho auxilio en su potente servicio. No conect贸 muchos 'primeros' y eso le lastr贸 tambi茅n, sobre todo en el quinto juego donde cedi贸 su saque, una desventaja que no pudo recuperar porque el n煤mero tres del mundo, tras aquellos problemas al inicio, s贸lo concedi贸 dos puntos m谩s con su servicio.

El segundo parcial no trajo el atisbo de reacci贸n esperado, principalmente porque Zverev continu贸 sin ofrecer demasiados resquicios. S铆 mejor贸 algo Alcaraz, que consigui贸 empezar a sumar m谩s 'winners', sobre todo para sacar adelante sus saques.

Pero la sensaci贸n era que el control del duelo segu铆a siendo de su rival, m谩s asentado y tranquilo por la ventaja en el marcador, y que no desaprovech贸 la vuelta de los errores del murciano para romper de nuevo y coger una ventaja que tampoco pudo enjugar el de El Palmar, pese a que sac贸 su calidad para tener una opci贸n de rotura e igualar a cinco, pero volvi贸 a no estar fino.

La semifinal se encareci贸 para un Alcaraz que necesitaba no s贸lo mejorar de forma casi sobresaliente, lo que empezaba por frenar la sangr铆a de errores no forzados (32), sino que Zverev 'ayudase' aflojando algo, sobre todo con su servicio y con su rev茅s a dos manos.

Y lo hizo, Alcaraz levant贸 a la 'Philippe-Chatrier' con golpes sensacionales, algunas dejadas para el recuerdo y la frustraci贸n de su oponente, que no pod铆a creer lo que estaba ocurriendo. El espa帽ol aprovech贸 las dudas de su rival en el d茅cimo juego para romper el saque y cerrar con un 6-4 que abr铆a el partido de nuevo.

En el cuarto, a la postre definitivo, pudo pasar absolutamente de todo. Alcaraz, sexto favorito en Francia, fue de m谩s a menos -sobre todo por la fortaleza de Zverev con el rev茅s- manteniendo el nivel de exhibiciones ofrecidas en este mismo Roland Garros. Cuesti贸n de mil铆metros en algunos golpes y una confianza inusitada del alem谩n llevaron el encuentro el 'tie break'.

Alcaraz muri贸 con todo pero no pudo impedir la derrota en cuartos de final. A Zverev no le tembl贸 el pulso y a la segunda opci贸n de 'match point' apret贸 los pu帽os al cielo de Par铆s, consciente de la dificultad de su victoria. Su pr贸ximo rival en semifinales saldr谩 del emparejamiento Novak Djokovic-Rafael Nadal.