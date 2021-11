Alemania decidirá nuevas medidas ante repunte por COVID-19

BERLÍN (AP) — Los dirigentes nacionales y estatales de Alemania decidirán el jueves nuevas medidas para hacer frente al fuerte aumento de las infecciones con coronavirus, según informaron las autoridades después de que la canciller saliente y el canciller entrante se reunieran con los gobernadores.

Es probable que las medidas incluyan restricciones de movimiento a las personas no vacunadas y limitar las aglomeraciones en los partidos de fútbol, además de posibles gestiones para un mandato de vacunación para todos.

La canciller saliente, Angela Merkel, y su sucesor designado, Olaf Scholz, mantuvieron conversaciones con los 16 gobernadores estatales de Alemania el martes, horas después de que el máximo tribunal del país reforzara la posición de los políticos al rechazar las quejas contra los toques de queda y otras normas impuestas a principios de este año.

Muchos estados han endurecido las medidas por su cuenta, pero los expertos y los políticos han pedido una acción nacional más coordinada, ya que las tasas de infección han alcanzado nuevos máximos.

La estructura federal de Alemania, y la transición del gobierno nacional de Merkel al nuevo de Scholz desde las elecciones de septiembre, han ralentizado la toma de decisiones.

En las conversaciones del martes se acordó que se requieren “medidas adicionales” para reducir las infecciones y la presión sobre los hospitales, dijo el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, en un comunicado.

Entre las propuestas se encuentran las restricciones de contacto —en particular para las personas no vacunadas_, el requisito de presentar una prueba de vacunación o de recuperación en los comercios no esenciales, y limitaciones en los grandes eventos, dijo.

Además de mandatos limitados de vacunación para algunas instalaciones que ya están en marcha, dijo que también está la propuesta de que “se prepare una decisión rápida para un mandato general de vacunación”. La vecina Austria ya ha decidido hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 a partir de febrero.