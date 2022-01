Alemany: "Dembélé tiene que salir del Barça lo antes posible"

El director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany, aseguró este jueves que Ousmane Dembélé tiene que salir del club "lo antes posible", en este mercado de invierno, una vez que la entidad entiende, tras cinco meses de negociaciones por una renovación que no se ha dado, que el francés quiere salir.

"Estamos a 11 días para que se cierre el mercado y entendemos que después de todo este proceso, el jugador ha decidido no continuar y nosotros lo que queremos son jugadores comprometidos con el Barça y tanto por su bien como por el club tiene que salir lo antes posible", aseguró en declaraciones a los medios del club.

Además, respalda la decisión de Xavi de apartarle y no convocarle para el partido de este jueves de la Copa del Rey en Bilbao. "Creo que la decisión técnica del entrenador es coherente con la posición del club y la secuencia de los hechos, y que no vaya convocado es la consecuencia lógica de una negociación que ha acabado con la clara voluntad del jugador de no continuar", argumentó.

"La realidad es que con Ousmane hace cinco meses que empezamos las negociaciones con sus agentes, durante este tiempo ha habido una comunicación continua en la que la postura del club ha sido la de querer su continuidad", explicó el director de fútbol blaugrana.

En este sentido, aseguró que a Dembélé y a sus agentes se le han hecho "diferentes ofertas". "Hemos estado muy encima de este tema, hemos hecho lo suficiente para que el jugador considere lo que tiene que hacer con su futuro", manifestó.