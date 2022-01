Alguacil: "Ha sido una noche inolvidable"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostr贸 "muy satisfecho" tras la victoria de su equipo frente al Atl茅tico de Madrid (2-0), en los octavos de final de Copa, y destac贸 que fue "una noche inolvidable" despu茅s de firmar "un partido redondo".

"Era lo que necesit谩bamos, un partido redondo. Ha habido un par de detalles que podemos mejorar pero ha sido nuestra noche ante un gran equipo a nivel europeo, con un gran entrenador y tiene mucho m茅rito el partido que hemos hecho", valor贸 Alguacil en rueda de prensa.

"Somos justos vencedores y creo que desde el principio al final en tareas ofensivas y defensivas, el equipo ha estado enorme. Ha sido una noche inolvidable. Disfrutando todos, los jugadores, la afici贸n y por encima, el rival que ten铆amos delante", recalc贸 sobre el Atl茅tico.

Preguntado por c贸mo ha visto a su equipo -no muy lejos del nivel de hace unos meses cuando los resultados daban la espalda- el t茅cnico 'txuri urdin' asegur贸 "no es novedad, este equipo entre 谩reas hay muy pocas veces que no da el nivel". "Evidentemente durante los 90 minutos siempre hay momentos pero este equipo siempre da el callo. Hoy hemos estado por encima del rival en las dos 谩reas".

"Es importante todo, ponerte por delante, hacer el partido que hemos hecho, las ocasiones que hemos generado, ya se ve铆a que est谩bamos siendo superior a ellos. Hemos salido de la mejor manera posible y esto ayuda. El equipo ten铆a muy, muy, muy claro lo que quer铆a hacer y hemos sido superiores. El segundo gol ha marcado el partido pero el partido ha sido redondo de principio a fin", afirm贸.

"Tambi茅n quiero hablar de los que no han jugado y los que no han estado de inicio o no han participado porque todos est谩n preparados. Cuando no lo estamos soy el primero que lo digo, pero hoy s铆. No s贸lo con los 11 que han jugado, sino con los 24 que han venido", a帽adi贸 sobre el resto de la plantilla que no particip贸 este mi茅rcoles.

"pido perd贸n en nombre del club"

Por 煤ltimo, sobre la conversaci贸n con Simeone previa al partido, Alguacil desvel贸 que le dese贸 "suerte". "Es verdad que me ha llegado lo que ha pasado. Pedir perd贸n, lo siento, no es esa nuestra afici贸n y lo hemos demostrado despu茅s en el campo".

"Esta afici贸n es lo que ha hecho despu茅s, animar a su equipo y tener much铆simo respeto al rival. No s茅 bien lo que ha pasado, pero s铆 s茅 que ha pasado algo. Lo siento de parte del club", finaliz贸 Alguacil.