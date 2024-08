Alison Dos Santos repite bronce olímpico: "Soy de nuevo competitivo"

La estrella del atletismo brasileño, Alison Dos Santos, volvió a subirse al tercer escalón del podio en los 400 metros vallas en unos Juegos Olímpicos, repitiendo en París este viernes el bronce logrado en Tokio en 2021.

Su crono fue esta vez de 47 segundos y 26 centésimas, por encima de sus estándares, pero le sirvió para quedar tercero, superado por el noruego Karsten Warholm, segundo con 47.06, y sobre todo por el triunfador de la noche, el estadounidense Rai Benjamin (46.46).

"Se puede ver, seguimos de Tokio a París. No se puede predecir nada, quién ganará, pero creo que lo que estamos haciendo es increíble. Esta prueba tiene grandes atletas, no solo nosotros tres", estimó el vallista paulista de 24 años.

El bronce de Alison Dos Santos es la primera medalla para el atletismo brasileño y sudamericano en las pruebas en pista de estos Juegos Olímpicos.

Brasil había logrado otra medalla en el atletismo de París-2024, pero fue fuera del estadio, en la marcha y a los pies de la Torre Eiffel, donde Caio Bonfim fue plata el jueves de la pasada semana en los 20 kilómetros.

La medalla de Alison Dos Santos era la gran esperanza del gigante sudamericano para no irse de vacío de las carreras en el estadio y la estrella brasileña pudo acelerar en la recta final para hacerse con el tercer puesto pese a la presión del francés Clement Ducos (47.76), empujado por un público local entusiasmado pero que se quedó con la miel en los labios, con el cuarto lugar.

- Resistiendo la presión -

Dos Santos, que en 2022 llegó a ser campeón mundial, pudo regresar a un gran podio, después de un 2023 muy complicado, en el que fue operado de un menisco y perdió su corona mundial, quedando quinto en aquella final.

"Solo pensaba hoy en disfrutar, en ser yo mismo. Vine aquí con mucha presión en mi cabeza, eso no era bueno. Mi cuerpo se sentía realmente bien, pero en las series y las semifinales tuve problemas", apuntó.

"Me alegro de haber sido capaz de reconectar conmigo mismo, de salir ahí y decir que vale, que soy Alison Dos Santos de nuevo. Salir a disfrutar en cada valla. Me he sentido bien porque he podido luchar. Siento que soy de nuevo competitivo", señaló.

Alison Dos Santos, muy sonriente en todo momento, afirmó estar "feliz" por su bronce pero admitió que en el futuro quiere progresar.

"Me siento orgulloso de lo que he conseguido hoy, de seguir entre los mejores del mundo en esta prueba. Pero todavía tengo hambre de más, quiero más. Ahora voy a disfrutar de este momento y prepararme para el próximo", señaló, poniendo el punto de mira en una temporada de 2025 que tendrá el Mundial de Tokio como punto culminante.

- rey rai -

En la batalla por la victoria, el derrotado fue Warholm, que en Tokio había ganado con récord del mundo (45.94) y ahora quedó destronado, corriendo en un segundo y doce centésimas más.

Benjamin firmó en la anterior final olímpica la segunda mejor marca de la historia (46.17). Esta vez se quedó a 39 centésimas, pero lo que entonces le valió una plata olímpica le ha servido ahora para colgarse el oro.

El vallista neoyorquino suma su tercera medalla olímpica y la segunda de oro, ya que en Tokio se había coronado con el relevo 4x400 metros de su país.

Rompe sobre todo la hegemonía total en la prueba del plusmarquista Warholm, campeón mundial y europeo. El noruego pierde ahora su condición de rey olímpico.

Dr/mcd

AFP