Amazon impulsará tecnología de compras sin cajero para terceros, mientras la retira de sus tiendas

Por Greg Bensinger

17 abr (Reuters) - El minorista en línea estadounidense Amazon.com dijo el miércoles que planea impulsar su tecnología de compras sin caja en más tiendas de terceros este año, incluso a medida que reduce su dependencia de ella en sus propios establecimientos comerciales.

La compañía dijo que alrededor de 140 tiendas utilizan el sistema, conocido como Just Walk Out, que permite a los clientes escanear una aplicación para entrar en una tienda y salir con sus artículos sin pagar en una caja registradora. Amazon duplicará esta cifra este año.

La empresa refutó un informe publicado este mes por el sitio de tecnología The Information, según el cual la tecnología se basa en revisores humanos en la India que observan a los clientes mientras compran.

"Los asociados no ven vídeos en directo de los compradores para generar recibos, de eso se encargan automáticamente los algoritmos de visión por ordenador", afirmó Amazon en un comunicado. Sin embargo, los revisores humanos son necesarios para mejorar la precisión.

La expansión de la tecnología Just Walk Out a tiendas de terceros, como estadios y establecimientos de Hudson News en aeropuertos, se produce cuando Amazon planea retirar la tecnología de sus propias tiendas de comestibles Fresh.

En su lugar, se basará en carros de la compra "inteligentes" que registran los artículos de los usuarios y los cobran cuando salen de las tiendas, enviando un recibo digital. Amazon afirma que los clientes de Fresh gastan más cuando utilizan los carritos que los que no los utilizan.

Amazon ha estado tratando de seguir el ritmo de Walmart y otros con sus tiendas Fresh, opciones de entrega y la compra de Whole Foods en 2017 por más de 13.000 millones de dólares, pero Just Walk Out ha sufrido contratiempos, como la confusión de los clientes sobre cómo funciona, artículos perdidos y retrasos en el envío de recibos.

A principios de abril, Amazon suprimió cientos de puestos de trabajo de su equipo de venta física, entre una serie de reducciones realizadas en los últimos meses. Además, ha hecho varios intentos de crear tiendas físicas que luego ha abandonado, como librerías y comercios con productos muy valorados en su sitio web. (Reporte de Greg Bensinger; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)