(Análisis) Jon Rahm busca su mejor versión por el sueño olímpico

El vasco lidera las opciones españolas, con David Puig, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz también en París

MADRID, 21 Jul. 2024 (Europa Press) -

El golfista español Jon Rahm encabeza la delegación de la 'Armada' que buscará las medallas en los Juegos Olímpicos de París, que contará también con David Puig en el torneo masculino y Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, en el femenino, en busca del oro olímpico en la tercera edición consecutiva del golf en el evento.

A sus 29 años, con apenas ocho de profesional pero toda una carrera de gran repercusión, Rahm volverá a afilar su colmillo para darse la opción de hacer realidad un sueño más. El de Barrika, que desde pequeño se inspiró en Severiano Ballesteros, ha emulado al genio de Pedreña con alguna de sus gestas.

Ahora, el vasco busca una cima reservada a muy pocos con el aliciente de que hace tres años, en Tokyo 2020, se quedó fuera de combate a pocos días de los Juegos por el coronavirus. El golf fue deporte olímpico en las ediciones de Paris 1900 y Saint Louis 1904 y ya desapareció del programa en 1908.

Estar en unos Juegos ha quedado al alcance de unos pocos elegidos golfistas en la historia, volviendo a ser olímpico en 2016, donde el inglés Justin Rose y la coreana Inbee Park ganaron las medallas de oro. En la capital japonesa, el triunfo correspondió a los estadounidenses Xander Schauffele y Nelly Korda.

Rahm ha sido número uno del mundo, ha ganado dos 'Grand Slam', el US Open de 2019 y el Masters de 2023, y es uno de los mayores embajadores del golf. Como bandera de la PGA, el vasco fichó a finales de 2023 por el LIV Golf, el circuito saudí que venía levantando ampollas y que mantiene cierta confrontación con los tradicionales PGA y DP World Tour (Circuito Europeo).

El héroe de la Ryder Cup de Roma ese verano entendió que era otra oportunidad de ayudar al golf a crecer, sin dejarse influir por la opinión popular y por las críticas hacia un país con un serio déficit en derechos humanos. En lo deportivo, Rahm, capitán de su equipo en el LIV Golf, no ha mostrado su mejor versión y su última victoria es el Masters de Augusta de 2023, aunque en la antesala a París firmó un prometedor séptimo puesto en el Abierto Británico.

Con todo y, sobre todo, con la motivación de un escenario único representando a España, Rahm es uno de los favoritos a las medallas en un campo que conoce bien. El prestigioso recorrido Le Golf National, ubicado en las proximidades de Versalles, es el escenario donde los 120 mejores jugadores y jugadoras del mundo tratarán de hacerse con un título olímpico más selecto si cabe en el golf.

El recorrido al oeste de París es propiedad de la Federación Francesa de Golf, situado en Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Golf National ejerce cada año de sede permanente del Open de Francia integrado dentro del DP World Tour y, además, ha albergado importantes citas entre las que destaca la Ryder Cup de 2018.

Ahí debutó Rahm en el torneo, con victoria sobre Estados Unidos y un partido que nunca olvidará en la jornada de individuales contra Tiger Woods, a quien derrotó por 2 y 1 para encaminar la victoria azul en París. La Ryder sin duda tiene una trascendencia especial para el de Barrika y así le gustaría que fuese con los Juegos.

El exnúmero uno del mundo, que dio positivo por covid en la tercera PCR obligatoria para viajar a Tokio, estará acompañado por David Puig. El catalán, enrolado en el LIV Golf desde 2023, cuyos torneos no puntúan para el ranking mundial, se ganó el billete olímpico in extremis tras superar el corte en el US Open celebrado a mediados de junio en Pinehurst (Carolina del Norte).

Puig, de 22 años, es profesional desde octubre de 2022 y en 2023 debutó en el circuito saudí, donde su mejor resultado es un reciente tercer puesto en Houston, antes del Abierto de Estados Unidos. Mientras, en el Asian Tour atesora dos triunfos: International Series Singapur 2023 y Malaysian Open 2024, el cual le ayudó a ganarse ese billete a París por delante de Jorge Campillo.

Carlota ciganda y azahara muñoz, a la tercera va la vencida

La representación del golf español en el torneo olímpico femenino correrá a cargo de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz por tercera edición consecutiva. La navarra y la malagueña son habituales del Circuito Americano, referentes del golf español por una trayectoria llena de éxitos donde se les ha resistido la cita olímpica, siendo el mejor resultado de ambas el 21º de Muñoz en Rio 2016.

En el palmarés de Carlota Ciganda, a sus 34 años, figuran Campeonatos de España de todas las categorías –desde benjamín a profesional– además de una victoria en el Circuito LETAS, siete en el Ladies European Tour, tres en el LPGA y cuatro grandes contribuciones en los triunfos del equipo europeo en la Solheim Cup de 2013, 2019, 2021 y 2023.

La victoria del año pasado sobre Estados Unidos, en la primera edición celebrada en España, en Finca Cortesín, contó con la actuación histórica de la propia Ciganda quien, con su cuarto punto de la semana en los individuales del domingo, dio la victoria a Europa. Por su parte, tres Solheim Cup (2011, 2013 y 2019) atesora Azahara Muñoz, de 36 años.

La malagueña levantó el Madrid Ladies Masters 2009 del Circuito Europeo, su primer torneo como profesional, y añadió dos victorias en el Circuito Americano Femenino, dos triunfos consecutivos en el Open de Francia Femenino (2013 y 2014) y otros dos en el Open de España Femenino (2016 y 2017), donde se convirtió en la primera española de la historia en alzar la copa de campeona.

Al igual que ocurriera en las ediciones de Rio de Janeiro 2016 y Tokyo 2020, la participación se eleva a 60 golfistas, tanto en categoría masculina como femenina, que lucharán por las medallas de oro, plata y bronce mediante formato tradicional de 'stroke play', 72 hoyos desarrollados a lo largo de cuatro jornadas de 18.

Europa Press