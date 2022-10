Ancelotti: "Es importante dejar atrás la fase de grupos, porque es normal que te quite energía"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró este miércoles "satisfecho" con el juego mostrado por su equipo en el triunfo (2-1) ante el Shakhtar, recalcando que la plantilla "se relaja cuando puede" y "cuando no se puede", no lo hace, en un duelo que calificó de "peligroso", porque parecía un "partido fácil", al mismo tiempo que ve "importante dejar atrás la fase de grupos", porque "es normal que te quite energía".

"Estoy satisfecho, hemos jugado muy bien, combinando bien, presionando arriba. Hemos tenido muchas oportunidades, pero no hemos acertado, pero lo importante es que las hemos tenido", analizó el italiano en la rueda de prensa posterior al duelo ante el conjunto ucraniano, en el que los blancos completaron 33 remates totales.

Sin embargo, el equipo merengue bajó la intensidad tras hacer el 2-0 rozando la primera media hora, "pensando que el partido estaba cómodo y controlado", lo que provocó que Ancelotti diera "un toque de atención" en el descanso. "El partido no estaba cerrado. Parecía un partido fácil, pero estos encuentros son peligrosos, porque puedes encajar. Atrás solo hemos concedido una oportunidad en la segunda parte, lo han hecho bien en defensa", añadió.

"Sé que este equipo se relaja cuando se puede relajar, cuando no se puede, no lo hace. Es normal que con 2-0 y el partido controlado hagas una carrera menos... Pero estoy satisfecho porque hemos jugado bien. Los tres delanteros han combinado bien, Valverde ha ayudado mucho, Kroos y Tchouaméni han manejado bien el balón... Estuvo todo bien, no estoy preocupado. La intensidad es importante, pero no siempre se puede hacer", expresó sobre ese exceso de tranquilidad del equipo con el resultado a favor.

No obstante, Ancelotti celebró el triunfo, el tercero en tres partidos del Grupo F de la Champions, lo que le permite tener "una gran oportunidad" la semana que viene, ante los ucranianos para "pasar a octavos". "Es importante dejar atrás la fase de grupos, porque es normal que te quite energía", manifestó, preocupado por el aspecto físico en el año de este Mundial atípico.

El entrenador italiano destacó la actuación del brasileño Rodrygo Goes, autor del primer tanto del Real Madrid este miércoles, ocupando una posición más central, junto a Karim Benzema. "Ha jugado más al medio para meter más presión a los centrales. Casi en un 4-4-2, con balón Rodrygo tiene una calidad extraordinaria y puede jugar en cualquier sitio. Ha tenido un calambre, pero está bien", afirmó, antes de elogiar su gran momento de forma.

"Está en su mejor momento desde que llegó, pero puede progresar. Sigue siendo muy joven, está teniendo más minutos porque lo merece por sus aportaciones en todos los partidos", alabó.

Finalmente, valoró el partido de Benzema, el segundo desde su reaparición el pasado domingo tras su lesión. "Ha estado muy bien, el ritmo de ataque ha sido determinante. Ha estado presente en el área, no ha marcado, pero es en lo último en lo que pensamos. Ha crecido mucho y ha sido un partido completo".

Europa Press