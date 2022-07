Fue a comer a un restaurante con su hija, pero la echaron por la ropa que llevaba puesta

Una mujer fue humillada en público por su forma de vestir. El hecho sucedió en el Reino Unido, donde el verano está arrasando a la población con temperaturas que llegan a los 33 grados, algo poco usual para el país isleño.

Se trata de Emma Prince, una madre de 34 años que fue a cenar a una pizzería llamada Stonehouse Pizza & Carvery, en Wolverton, Inglaterra. Sin embargo, la mujer no pudo entrar al lugar debido al top blanco que llevaba puesto que, según la encargada, violaba el código de vestimenta del restaurante.

Emma Prince aseguró que no era bienvenida dentro de la pizzería con este top puesto

Prince le contó al medio Daily Star que el top era una prenda de vestir que había sido comprada en la tienda online ASOS y que su intención no era ser provocativa, sino solo sentirse fresca y cómoda.

“La gerente dijo que no podía entrar porque solo llevaba puesto un sostén”, explicó la mujer. “Le dije que era un top corto, no ropa interior, y que afuera hacían treinta grados”, pero la encargada no quiso ceder y le contestó: “Este es un restaurante y es nuestra política”.

Prince, entonces, pidió ver el código de vestimenta mencionado, pero no lo consiguió: “No me mostró nada… Simplemente me miraba de arriba abajo y repetía que lo que llevaba puesto no era un top”.

Prince fue a cenar con su hija de dos años, Penélope, una amiga, Danielle, y su hijo. Su amiga también tenía puesto un top, pero la gerente la dejó entrar porque los breteles de su prenda eran anchos. Así fue que Prince tuvo que ir a buscar una camisa de manga larga que tenía guardada en su auto para ponérsela si es que quería entrar al restaurante.

La sorpresa fue enorme cuando entró y descubrió que muchos de los demás comensales no llevaban casi nada puesto. De acuerdo con la mujer, los más chiquitos corrían en pañales, mientras que sus madres lucían shorts de jean y los padres estaban sin camisa ni nada en la parte superior del cuerpo.

Emma contó su disgusto por haber sido humillada públicamente frente a otros comensales en Stonehouse Pizza and Carvery

“No podía entender por qué me discriminaban por vestir una camiseta que mostraba mi estómago. No me parecía justo en absoluto. La gente se me acercaba y me compadecía, diciendo lo dura que había sido la gerente. Estaba hirviendo en mi camisa, pero tenía miedo de que si me la quitaba y me sentaba en la blusa me echarían. No quería la confrontación frente a mi hija”, aseguró Prince.

Pero el problema no terminó allí. Después de ordenar la comida, a los diez minutos llegaron los platos para Danielle y su hijo, mientras que los de Emma y Penélope no fueron llevados nunca a la mesa: “Tuvimos que esperar más de una hora con un calor de 32 °C. Tiene dos años y tener que esperar tanto tiempo es absolutamente repugnante. Definitivamente fue deliberado. Era como si se estuvieran burlando de mí”.

Finalmente, la madre, descontenta, decidió irse de la pizzería y llevar a su hija a comer a McDonald’s. Al día siguiente, Prince se comunicó con el restaurante a través de su cuenta de Instagram para investigar acerca del supuesto código de vestimenta y la respuesta fue increíble: “El código de vestimenta es usar lo que sea que se sienta cómodo”. Como para asegurarse del error de la gerente, Emma volvió a preguntar: “Entonces, ¿se permiten blusas cortas en días calurosos como ayer?”. “Sí, mientras te mantengas agradable, fresco y cómodo, está permitido”, le respondieron desde el restaurante.

Rabiosa por el enojo y por el mal momento que le hicieron pasar, Prince aseguró que nunca más volvería al lugar debido a la forma en que fue tratada. “Estoy más que molesta y disgustada por el servicio que me dieron, la actitud de la gerente, su discriminación contra mí y mi vestimenta”, señaló. “Nunca volveré a ir a Wolverton House y animaría a cualquiera que tenga hijos a que no la visite, o a cualquiera que crea en los derechos humanos y en la libertad de poder usar una prenda sin ser juzgado, menospreciado o despreciado”, finalizó.