Ancelotti: "No creo que esta derrota tenga consecuencias"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se mostr贸 "dolido" tras caer eliminados en la Copa del Rey a manos del Athletic Club (1-0) y piensa que esta derrota "no" cree que "tenga consecuencias" en el resto de la temporada porque ya han ganado la Supercopa y est谩n "en buena posici贸n" en Liga y Champions.

"Estamos dolidos porque siempre queremos ganar todas las competiciones. Hemos ganado la Supercopa y tenemos otras dos competiciones en las que estamos en buena posici贸n. No creo que esta derrota tenga consecuencias. Esta derrota nos hace m谩s fuertes. Ya sab铆amos que era un partido muy complicado porque jugar en San Mam茅s y porque ten铆amos bajas", record贸 el italiano en rueda de prensa.

Preguntado por los cambios -solo hizo dos- Ancelotti asegur贸 que tanto Camavinga como Isco, en sustituci贸n de Kroos y Vinicius, entraron "por cansancio" de sus compa帽eros. "Y luego estaba pensando en hacer m谩s cambios en la pr贸rroga y desafortunadamente metieron en el 煤ltimo minuto y no tuve tiempo para meter nuevos jugadores", admiti贸.

"驴Bale, Hazard y Jovic? No tengo nada que decir. 驴Por qu茅 no me preguntas por Ceballos, Carvajal, Vallejo... todos los que no han jugado? No hay nada de castigo, he tomado decisiones y no he involucrado a estos jugadores, pero para ser honestos hay que hablar de todos. Est谩n todos al mismo nivel", dijo con firmeza.

En relaci贸n a las claves del partido, el de Reggiolo confirm贸 que jugaron "sin delantero centro" por la ausencia de Benzema y con la idea de que Asensio e Isco "ayuden en la posici贸n". "Lo hemos intentado saliendo desde atr谩s pero nos han apretado mucho, no fuimos limpios como en los partidos anteriores y nos han creado m谩s dificultades para generar ocasiones", a帽adi贸.

"No ha salido porque desde atr谩s su presi贸n fue muy grande. La clave del partido estuvo ah铆. A partir del minuto 70 tuvimos m谩s control, una ocasi贸n clara y todo estaba bajo control. De haber jugado la pr贸rroga creo que podr铆amos haber tenido m谩s ventaja por su desgaste f铆sico pero marcaron y estamos fuera", apunt贸.

"No es el peor partido de la temporada, para nada, era complicado y se sab铆a que era dif铆cil. El partido estaba igualado hasta el 煤ltimo minuto. Creo que por el esfuerzo que ha hecho el Athletic lo ha merecido pero no hemos jugado el peor partido de la temporada. No me ha sorprendido c贸mo ha evolucionado el partido, es verdad que ellos han atacado m谩s pero no han creado muchas oportunidades", agreg贸.

Por 煤ltimo, en relaci贸n a los enganchones de Vinicius con varios rivales, Ancelotti dijo que "esto no es nada nuevo" en el intento de "apretar" al brasile帽o para que pierda la concentraci贸n. "Hoy ha dado lo que ha podido", finaliz贸.