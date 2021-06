Ángel Rodríguez se despide del Getafe: "Mi intención inicial era continuar aquí"

El delantero español Ángel Rodríguez publicó una carta este martes para despedirse del Getafe CF, club donde ha jugado las cuatro últimas temporadas, dejando claras sus ganas por haber seguido en la entidad azulona: "Mi intención inicial era continuar aquí".

El ariete canario se marcha del Getafe tras una temporada en la que participó en 35 partidos, 33 de Liga y 2 de Copa, habiendo logrado seis goles y una asistencia. En total, deja el Coliseum después de 156 encuentros y 46 dianas, siendo el tercer máximo anotador en la historia del club sólo por detrás de Antonio José Rivera y Jorge Molina.

"Todo tiene un principio y un final, y el fútbol no iba a ser una excepción. Lo que no sabía era que la etapa que comencé en el verano de 2017, y que ahora llega a su fin, iba a ser una de las más gratificantes de mi carrera deportiva", escribió Ángel, que destacó al Getafe como un "club acogedor".

El delantero, de 34 años, dijo que ha vivido "una aventura excepcional" recordando los partidos de Europa League y los "goles continentales". "Unos recuerdos imborrables que me habría gustado poder incrementar, pero en el fútbol, además de principios y finales, también existen los acuerdos y los desacuerdos y en esta ocasión ha tocado lo segundo", subrayó.

"Ahora soy un jugador libre, tanto como que si anteriormente hubiera firmado por cualquier otro club estaba en mi derecho de hacerlo, aunque mi intención inicial era continuar aquí. No ha sido posible y cuando llega la hora del adiós, sólo me queda una espinita clavada, no poder despedirme directamente de la afición y en el Coliseum, pero la maldita pandemia nos ha robado el color de la grada", añadió el canario.

"Y lo más importante, infinidad de familiares y amigos que siempre estarán en el recuerdo, como quedará en mi memoria el Getafe CF que ya cuenta con un azulón más. De nuevo un millón de gracias al Getafe CF y a todas las personas que lo componéis por esta magnífica experiencia", finalizó Ángel, que deja el 'Geta' quedándose a un gol de Manu del Moral, lo que le habría convertido en el máximo anotador liguero del club en Primera División.

Europa Press

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project