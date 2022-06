Anglo american prevé dejar uso de agua fresca en mina estrella los bronces en chile para 2030

SANTIAGO, 15 jun (Reuters) - La multinacional Anglo American dijo el miércoles que prevé dejar de usar agua fresca para las operaciones de su mina estrella de cobre Los Bronces en Chile para 2030 mediante desalinización y recirculación del recurso.

La minera decidió recientemente que acudirá a un Comité de Ministros para intentar la aprobación de la continuidad del yacimiento ubicado en las cercanías de Santiago, tras ser rechazado por el evaluador de permisos ambientales.

El proyecto de 3.300 millones de dólares ha sido blanco de críticas por su eventual impacto en la disponibilidad de agua en la populosa región capitalina.

"No solo no habrá impacto alguno en la Región Metropolitana, sino que lo que podremos hacer será cumplir con, quizás, uno de los principales objetivos del país. A fines de esta década y, según mi perspectiva mucho antes que eso, más hacia mediados de esta década, estaremos en la situación de no requerir agua fresca para Los Bronces", dijo Aaron Puna, presidente ejecutivo en Chile, citado en un comunicado.

La firma reiteró la viabilidad del proyecto enclavado en la Cordillera de Los Andes y dijo que tiene la disposición para implementar las medidas que la autoridad estime pertinentes y resolver las dudas.

El Comité de Ministros es un órgano gubernamental liderado por el titular de Medio Ambiente que dirime controversias sobre importantes proyectos de inversión.

Los Bronces es parte de Anglo American Sur, propiedad de Anglo American (50,1%), el consorcio Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi (20,4%).

